El batacazo de Javier Milei cortó el envión de Juntos por el Cambio

El vendaval libertario de Javier Milei sopló tan fuerte en Santa Fe que incluso superó a Juntos por el Cambio que venía envalentonado por la victoria de su primo hermano Unidos para cambiar Santa Fe en las PASO para la gobernación. El peronismo quedó tercero, lejos: el libertario duplica a Sergio Massa.

El batacazo del economista con 35,2% al cierre de esta nota con el 98% escrutado sonó fuerte en Santa Fe donde se presumía que la suma de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich llevaría a la alianza nacional a ganar frente a Unión por la Patria, y Milei, tercero cómodo. Pero esa lógica se hizo añicos.

La exministra de Seguridad derrotó al jefe de Gobierno porteño en la provincia, pero quedaron a más de cuatro puntos del libertario con 31,6%. Lo que fundamentaba la proyección de victoria de JxC era su inmediato antecedente: el triunfo del radical Maximiliano Pullaro en la competencia por la gobernación hace muy poco, el 16 de julio.



Los más de 500 mil votos que registró de manera personal Pullaro quedaron lejos de los más de 650 mil que se anotó este domingo La Libertad Avanza. Es más, al cierre de esta nota, la fuerza libertaria ganaba en los 19 departamentos de la provincia, incluido Rosario, algo que el radical no consiguió.

Ahora, si bien JxC tacha su idea de revalidar lo logrado por Pullaro, en principio no tendría por qué tener efectos en la elección a gobernador que lo tiene al radical como favorito con todos los números, ya que Milei no presentó candidaturas en la categoría. Sin embargo, sí puede sentar precedentes para el futuro en Santa Fe -como todo el país- instalándose como potencial tercio.

En lo inmediato puede suceder en la disputa santafesina a la Cámara de Diputados de la Nación, ya que la lista de La Libertad Avanza encabezada por la economista Romina Diez y acompañada por el abogado ultracatólico Nicolás Mayoraz ganó la categoría en un porcentaje similar al de la presidencia por delante de JxC y del peronismo. Así, de las 10 bancas que se renuevan, podría aspirar a quedarse con tres.

En esta novela en donde Milei le puso un freno al envión de Juntos por el Cambio, el peronismo quedó más despedazado de lo que había quedado tras las PASO a gobernador. El anhelo de que Massa empujara al PJ con más de 30 puntos y también a Marcelo Lewandowski en su batalla a la gobernación en septiembre fue nada más que una ilusión: apenas superó el 21%.

Con informacion de Letra P.