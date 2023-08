Herramientas engañosas

Las aplicaciones engañosas no son solo aquellas que se camuflan en juegos o utilidades para inyectar programas maliciosos en los dispositivos. Hay otras que también mienten, prometiendo funciones que técnicamente no pueden ofrecer. En ese grupo se destacan las apps para móviles que, aseguran, sirven para medir la presión arterial o tomar la frente.



Un celular no puede medir la presión arterial (por ahora)

Seamos concretos, de movida. Los celulares y tablets actuales no disponen de la tecnología necesaria para esas tareas. Sin embargo, en las tiendas de aplicaciones —tanto en Google Play como en la App Store de Apple— es frecuente encontrar herramientas que aseguran ser útiles para llevar un control de la presión o revisar la temperatura corporal.

Una búsqueda sencilla arroja una larga lista de resultados. “Presión Arterial” a secas, “Monitor de Presión Arterial”, “Smart Presión Arterial” y “Blood Presure Stat” son algunas de las que aparecen al tope. Para colmo, con buenos puntajes de supuestos usuarios. Sin embargo, un rápido examen releva esta primera conclusión: no son herramientas que miden la presión arterial desde el smartphone. En cambio, se trata de anotadores para llevar un registro de las mediciones. En muchos casos, agregan recomendaciones para hipertensos e hipotensos.

Hay otras —en muchos casos son recomendadas en anuncios invasivos, en otras apps— que sí prometen medir la presión desde el celular, igual que lo hace un tensiómetro, ese que usan los médicos en el consultorio o aquellos modelos hogareños que se venden en las farmacias. Tal como contaron en Xataka Android, es especialmente llamativo el caso de una de esas herramientas, que en la tienda de Google estuvo varios días al tope entre las más descargadas, superando el millón de instalaciones y con una nota casi perfecta.

En el caso de las aplicaciones que dicen ser útiles para medir la fiebre, son menos frecuentes, pero disponibles para descarga, la lógica es igual. Luego de la instalación, el usuario desprevenido se topa con el desencanto. El smartphone no tiene las capacidades de un simple termómetro.

En cualquier caso, es importante saber que los celulares actuales no tienen los sensores necesarios para medir la presión arterial ni tomar la fiebre. En otras palabras, un software no dota mágicamente al teléfono de la habilidad para esas tareas, que dependen de elementos físicos, de hardware. En rigor, en mayo de este año se rumoreó con la posibilidad de que Google incluya en su línea Pixel esa función. De acuerdo a los rumores que circularon, alcanzaría con acercar la frente a la pantalla. Eso sí: para eso se incorporaría un sensor infrarrojo especial. Nada de magia provista por una aplicación.

Un caso curioso en ese terreno es el teléfono Honor Play 4, que sí puede medir la temperatura corporal gracias a un sensor incluido en su carcasa. Otro producto tecnológico que puede tomar la fiebre es el Watch 8 de Apple: el reloj tiene el hardware necesario para hacerlo. Además, hay algunos smartwatches —entre ellos, modelos de Samsung, Huawei y la propia Apple— que sí tienen los sensores necesarios para tomar la presión o medir la frecuencia cardíaca.

¿Por qué hay aplicaciones que prometen lo que no pueden cumplir?

Hay varias explicaciones para responder la pregunta que aquí se plantea. Veamos las más relevantes.

Las promesas tentadoras habitualmente se traducen en muchas descargas.

Muchas instalaciones derivan en popularidad y, posiblemente, en más capacidades para monetizar.

Es evidente: muchas de esas aplicaciones están colmadas de anuncios, lo que conduce a ingresos monetarios para sus desarrolladores.

En algunos casos, el engaño es “combinado”. No solo que no cumplen con lo que prometen (medir variables de la salud), sino que inyectan malware en los dispositivos.

Además, es habitual que este tipo de herramientas pidan permisos excesivos. Ese comportamiento es, a todas luces, una advertencia. ¿Por qué una app que dice tomar la presión necesitaría conocer nuestra ubicación o acceder al micrófono del teléfono?

Hay otros comportamientos que preocupan en muchas de esas aplicaciones. En algunos casos, al revisar su política de privacidad se encuentra que recopilan datos como números telefónicos, direcciones de email, género y nombre del usuario. Además, si se vinculan cuentas de otros servicios (por ejemplo Google o Facebook) dicen que podrían acceder a los contactos de esos entornos. Otra vez, ¿para qué querrían esos datos, sino para obtener réditos?

Otro aspecto preocupante: en muchas de esas herramientas, no hay un sitio web oficial de los desarrolladores.

Más: se indica que la información recopilada puede, eventualmente, ser compartida con socios y otros usuarios. Una vez más, ¿para qué necesitan todo esto, si la función es tomar la presión?

Si bien, como hemos dicho, en muchos casos tienen puntajes altos (muchas estrellas) al leer las reseñas podemos descubrir el engaño. Muchas de las positivas están escritas con un lenguaje rarísimo e incomprensible: sí, es la acción es un bot poco hábil. “Nunca había tenido un ánimo tan alto de mi enfermedad”, se lee en una review con cinco estrellitas. Lisa y llanamente, se trata de casos tristemente habituales, en los que los developers compran paquetes de reseñas halagüeñas.

En resumen: ¿qué esperar de las apps que prometen medir la presión y tomar la fiebre?

Amén de algunas herramientas legítimas que trabajan para que esas funciones sean posibles, en términos generales hay que tener en cuenta estos dos aspectos:

Los teléfonos móviles actualmente disponibles no pueden realizar esas mediciones: no tienen los sensores necesarios. Sí pueden lograrlo algunos dispositivos de vestir, que incorporan el hardware y el software para ello.

Todas las aplicaciones que prometen esas funciones son, en verdad, libretas para hacer anotaciones. En muchos casos, incluyen recomendaciones.

En tanto, es importante la información certera para saber que, con ciertos comportamientos sospechosos, será mejor no usar esas aplicaciones que mienten. Por último, habrá que esperar a que los fabricantes de teléfonos (y no los desarrolladores de aplicaciones, por cuenta propia) incorporen en los equipos la tecnología necesaria para que esas mediciones sean reales.

Con informacion de Todo noticias.