Trump no asiste al debate republicano y en su lugar sube una entrevista a Twitter

Donald Trump decidió convertirse en la gran ausencia del primer debate del Partido Republicano de candidatos a las primarias para las elecciones presidenciales de 2024. En su afán de protagonismo, sin embargo, no podía quedarse simplemente al margen. Justo a la hora en que empezaba el debate, el polémico comunicador Tucker Carlson ha colgado en X, la red antes conocida como Twitter, una entrevista que grabó con el expresidente hace unos días. Con ella, trata de atraer los focos y reventar el debate. “Estoy dando esta entrevista y probablemente tendremos más audiencia con este formato loco que el debate”.

En la entrevista, Trump explica por qué no ha acudido al debate de Milwaukee. Su ventaja en las encuestas es tanta que no le ve sentido. “¿Debo sentarme allí durante una hora o dos horas, sea lo que sea, y ser acosado por gente que ni siquiera debería presentarse a presidente? ¿Debería hacer eso en una cadena que no es particularmente amistosa conmigo?”, dijo Trump en la entrevista de 46 minutos. “Voy a tener a toda esta gente gritándome, haciéndome preguntas, todo lo cual me encanta responder, me encanta hacer. Pero no tiene sentido hacerlas, así que paso”, dijo.

Y arremetía contra el que se prevé sea su rival en las elecciones presidenciales de 2024. “Joe Biden es el peor presidente en la historia de nuestro país”.

Con un entrevistador entregado, que le preguntaba si no creía que después de haberle sometido a un proceso político (impeachment), a cuatro imputaciones consecutivas no temía que tratasen de asesinarle, Trump contestaba: “Son animales salvajes. Son gente enferma”. “Hay un nivel de pasión y de odio que nunca había visto”, ha dicho también sobre la situación política.

La entrevista para contraprogramar es una doble afrenta a la cadena conservadora Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch. Primero, porque es la cadena que retransmite el debate de este miércoles. Segundo, porque la Fox despidió a Carlson en abril tras el pleito por difamación que le costó a la cadena casi 800 millones de dólares. Tiene abiertos litigios con su antiguo presentador estrella, al que le sigue pagando su multimillonario contrato, pero le exige que no trabaje para otros medios.

En medio de un calor sofocante, horas antes del debate, la congresista Marjorie Taylor Greene señalaba en declaraciones a EL PAÍS y Catalunya Radio a las puertas del recinto donde se celebraba, el Forum Fiserv de Milwaukee, que lo que deberían hacer los ocho candidatos es retirarse y apoyar a Trump para que vuelva a la Casa Blanca.

La congresista por Georgia, conocida por sus iniciales MTG, reconocía que no iba a ocurrir porque así “siguen recibiendo donaciones y sus consultores siguen cobrando, así que seguirán un poco más”, decía. MTG es de las que recomendó a Trump no asistir al debate de Milwaukee: “Le dije que no viniera porque es una pérdida de tiempo. Está ganando las primarias, no hay razón para subir al escenario. No tiene nada que demostrar a estos candidatos, ya se lo ha demostrado a Estados Unidos con cuatro años en la Casa Blanca. Solo queremos que eso vuelva”.

No estaba de acuerdo el senador por Wisconsin Ron Johnson, que también antes del debate decía en Milwaukee a los periodistas: “Me habría gustado ver al presidente Trump aquí”. En todo caso, la tarea principal de quien acabe siendo el elegido debería ser, en su opinión, “unificar el país, no dividirlo”. “Es lo que el presidente Biden prometió hacer y ha hecho todo lo contrario”.

Fuente: El País