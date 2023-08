“Mi tío me va a matar”: el desesperado llamado que le hizo un nene de 9 años a su abuela

Un indignante caso de violencia familiar sacudió en las últimas horas a los vecinos de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar. Un hombre amenazó a su sobrino de nueve años con asesinarlo si no conseguía que su abuela le enviara dinero.



El chico, asustado y llorando, llamó a su abuela y madre del agresor y le suplicó que le mandara una suma determinada de efectivo “porque sino su tío lo iba a matar”. Entre la sorpresa y la conmoción, la mujer quedó unos segundos paralizada pero entonces distinguió de fondo la voz de su hijo dándole órdenes al menor y decidió actuar.

Unos minutos después la denunciante se presentó en la Comisaría 6ta. de Pilar y se le dio intervención al fiscal Raúl Casal, quien ordenó inmediatamente un allanamiento en el domicilio del acusado, sobre la calle Chaco Golf Club al 1900, para rescatar a la víctima.

Según confirmó una fuente cercana al caso al diario local Resumen, el chico ya fue puesto a resguardo y se encuentra en buen estado de salud. En tanto, su tío, un hombre de 44 años, fue detenido en el lugar y se le incautaron dos teléfonos celulares.

En principio, la causa fue caratulada como “privación ilegítima de la libertad y coerción” y quedó a cargo UFI N°1 de esa localidad.

Maltrato infantil

Físico. Son acciones intencionales que provocan daños visibles o no, como quemaduras, golpes, pellizcos, fracturas, entre otras.

Psicológico. Son actitudes de los padres o tutores que despiertan en el niño sentimientos de humillación o descalificación.

Por negligencia. El no hacer, el dejar pasar y la desprotección del niño es otra forma de maltrato, al no considerar sus necesidades básicas.

Abuso sexual. El ejercicio abusivo de poder de un adulto hacia un niño, con el fin de la satisfacción sexual de quien lo ejerce en detrimento y desconocimiento de la voluntad del niño.

Otras formas. Por ejemplo, hacer testigos a los niños de maltrato o abuso sexual hacia terceros. Las consecuencias son similares a las que experimentan los niños que viven la situación de violencia en forma directa.



¿Dónde denunciar?

La línea 144 está destinada a la atención gratuita de personas víctimas de violencia. Además, la ciudad tiene un Programa de Asistencia al Maltrato Infantil, que realiza admisiones sin turno previo en CIM Elvira Rawson (Jerónimo Salguero 765) de lunes a viernes de 8 a 15. O bien llamando al 4867-0163.

También funciona el Centro Integral Especializado en Niñez y Adolescencia (CIENA) Feliciana Manuela, que está en Malabia 2139. Funciona de lunes a viernes de 8.30 a 14, con la atención telefónica en el 7507-1570.

Con informacion de Todo Noticias.