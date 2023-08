La reacción de la hermana de Thiago Medina cuando se enteró en vivo del embarazo de Daniela Celis

Este jueves, Daniela Celis confirmó que espera gemelos junto a Thiago Medina. Al enterarse de la noticia, Camila, la hermana del exparticipante de Gran Hermano (Telefe), no pudo contener las lágrimas al enterarse de la noticia.



La joven no sabía nada y se enteró por Ángel de Brito mientras estaba en una comunicación telefónica con el conductor al aire de LAM (América). “¿Cómo recibieron la noticia, Cami?”, le preguntó el periodista. “No sé de qué noticia me están hablando. De todos lados me están llamando, pero la verdad no sé nada”, respondió ella.

Totalmente sorprendido por la situación, de Brito le dio la feliz noticia a Camila, que será tía nuevamente. “Daniela contó hace un ratito en el streaming de Telefe que está embarazada, que va a tener gemelos”. “Ah no, no sabía, me entero recién. Ni idea”, dijo la entrevistada y, acto seguido, rompió en llanto. Consultada sobre si estaba feliz con la noticia, la joven lanzó: “Yo ya soy tía de nueve sobrinos”.

Con informacion de Todo noticias.