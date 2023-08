La mirada de los empresarios sobre el “efecto Milei” y su impacto en la economía

Aunque cosecha algunos elogios y seguidores en el mundo empresario, y muchos ya comienzan a hacerse a la idea de que es una posibilidad concreta que sea el nuevo jefe de Estado a partir de diciembre, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, sigue generando desconfianza y temor en la mayoría de los hombres de negocios.

No tanto por sus propuestas económicas, que tienen como base la desregulación y el libre mercado -el mundo ideal para el establishment-, sino más bien por sus posiciones demasiado extremas en algunos temas y, especialmente, por su falta de estructura política que le complicaría, según el empresariado, la gobernabilidad.



La vigésima edición del Council of the Americas que tuvo lugar el último jueves en Buenos Aires, como todos los años, fue un termómetro perfecto para medir las afinidades del sector privado con todos los candidatos. Y fue claro el amplio apoyo a la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien los empresarios aplaudieron a cada momento de su discurso. No sucedió lo mismo con Milei, quien llegó pasado el mediodía, expuso y apenas recibió un tibio aplauso sobre el final de sus palabras.

Pero por un lado están las expresiones de buenos deseos y por el otro, muy distinto, lo que el establishment cree que puede suceder el 22 de octubre, en las elecciones generales. Aunque hoy, según el resultado de las PASO, las tres fuerzas están parejas, la sensación en el mundo corporativo es que Bullrich podría quedarse afuera de un eventual ballotage.

Hay quienes creen que Milei está creciendo mucho y podría ganar en primera vuelta y hay otros que habrá que votar nuevamente en noviembre y que esa disputa podría ser entre Javier Milei y el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa.

El oficialismo claramente apuesta a esa polarización, ya que está convencido de que ganaría en esa instancia. Y si el ballotage fuera entre Milei y Bullrich, “el peronismo va a preferir a Milei, por lo que los empresarios creen que va a ser el próximo presidente de cualquier modo”, consignó el analista financiero y director del grupo Adcap, Javier Timerman.

El economista agregó que el establishment, en este contexto de alta incertidumbre, se está cubriendo y dolarizándose como puede y que los fondos del exterior son los que más pronosticaban esta posibilidad, pero “por ahora están observando, quieren esperar”.

“La duda con Milei no son los temas que plantea, ya que su mensaje es promercado en líneas generales. Se muestra convencido de que el Estado le tiene que sacar el pie de encima a los privados para que las empresas se puedan desarrollar libremente. Pero la incertidumbre que nos genera es si va a poder llevar adelante su plan con tan poca presencia en el Congreso y sin gobernadores ni intendentes”, afirmó un importante empresario miembro del Grupo de los 6 (G6).

De todos modos, agregó la fuente, “el empresario es pragmático”, por lo que se sentará con quién sea el nuevo Presidente para acompañarlo y lograr que se desarrolle lo mejor posible el sector privado. “Te guste o no, las empresas tienen que seguir funcionando”, agregó, en un acto de total sinceridad.

Un importante industrial le dijo a Infobae: “Patricia pasó a ser el centro ahora, cuando hace tres meses era de derecha. Noto mucha preocupación entre mis colegas; quienes están al frente de sus empresas están con miedo, saben que los próximos 6 a 8 meses van a ser muy duros. Un plan de estabilización para frenar la inflación requiere devaluar, cierta recesión. Quien esté al frente del gobierno tiene que estar muy bien parado para soportarlo”.

Sergio Massa reúne un fuerte apoyo en parte del sector industrial, especialmente entre los que necesitan de una cierta protección para subsistir. Con Patricia Bullrich saben que eso no ocurriría; y mucho menos con Javier Milei.

En otros sectores, no tan proteccionistas, si bien mantienen un buen vínculo con Massa y lo creen mucho más racional y moderado que el kirchnerismo puro, consideran que el modelo actual de economía cerrada, inflacionaria y con altos costos laborales no es sustentable.

Otro importante miembro de la UIA afirmó que “se escucha de todo en el mundo empresario, pero que por ahora están pensando en cómo llegan a fin de año, con la abultada deuda que se va acumulando con el exterior por no contar con dólares.

“No nos aprueban ni SIRA (permisos para importar) ni podemos pagar las que vencen. Ahora empezaron a aparecer nuevamente fechas de SIRA a 180 días vencidas pero con 40 a 60 días para adelante. No sé qué le voy a decir a mis proveedores. Hoy me preocupo en poder trabajar”, contó, muy preocupado un industrial.

Mientras tanto, los industriales preparan el festejo por el Día de la Industria para el viernes próximo en la localidad entrerriana de Paraná y la idea es invitar a los referentes económicos de las distintas fuerzas políticas.

Sergio Massa, en su rol de ministro, ya confirmó asistencia. Otras cámaras también están gestionando invitaciones para dialogar con los tres principales referentes políticos (Milei, Bullrich y Massa), por lo que se irán reuniendo en las próximas semanas. Por lo pronto, la candidata de JxC asistirá a la próxima reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Un referente del sector agropecuario consultado por este medio enfatizó: “Milei es el reflejo de una sociedad asqueada. No sé qué seguridad puede generar. Y Massa está tratando de sostener lo insostenible”.

Desde el supermercadismo suman: “Tendríamos menos regulaciones, lo cual es bueno, pero también venderíamos mucho menos”.

Pero también hay algunos hombres de negocios que apoyan al candidato libertario y que incluso están impulsando su propuesta de dolarización de la economía. Debaten, muchos de ellos, en un grupo de Whatsapp denominado “Nuestra voz-Dolarización”, tal como anticipó este medio.

“La propuesta general de Milei de cambiar la trayectoria de los últimos 50 años es buenísima, pero va a tener que pasar por el filtro del Congreso. No lo veo haciendo lo que quiere. Pero la vocación de reducir el tamaño del Estado es algo que venimos pidiendo del sector privado desde hace mucho tiempo”, dijo un dirigente que apoya la propuesta del libertario.

