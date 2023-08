La Argentina destina a los BRICS 30% de sus exportaciones agroalimentarias

En medio de la incertidumbre típica de los tiempos preelectorales , más aún luego del sorprendente resultado de las PASO y la devaluación posterior, un tema a priori económico, pero también político y específicamente de relaciones exteriores ganó espacio en los últimos días.

La invitación para que Argentina se sume a los BRICS, un grupo de 5 naciones emergentes al que el país podría sumarse desde 2024, despertó una incipiente polémica. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica integran este grupo creado en 2009 en un contexto de cooperación global muy diferente del que impera hoy.

Patricia Bullrich y Javier Milei, los dos principales candidatos opositores que disputarán las elecciones de octubre, dijeron que si son gobierno no se integrarán a ese bloque y criticaron al Gobierno.

Oportunidad



Más allá de la oportunidad de que una administración en retirada tome una decisión que podría ser o no compartida por la que asuma el 10 de diciembre, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) precisó la importancia de los mercados del BRICS para las exportaciones argentinas y, particularmente, para cada una de las provincias.

Un trabajo elaborado por los economistas Guido D’Angelo y Emilce Terré precisó que el bloque reúne al 42% de la población mundial y 31% del PIB global, no obstante lo cual, la participación de Argentina en él “no garantiza de por sí la facilitación del comercio bilateral o multilateral” con los países miembros.

Según el trabajo, “la incorporación del país a este foro multilateral podrá ser positiva en tanto redunde en más inversión extranjera directa, más crédito para infraestructura y en más mercados abiertos para ampliar las exportaciones nacionales”.

D’angelo y Terré precisan que “las exportaciones argentinas hacia los cinco integrantes de los BRICS totalizaron más de US$ 25.300 millones en 2022, mientras que las importaciones superaron los US$ 35.300 millones. Más del 29% de las exportaciones argentinas tiene a alguno de estos países como destino, destacándose India, China y Brasil.

En cuanto a las exportaciones agroindustriales argentinas, el informe destaca la importancia del aceite de soja en las ventas a la India, principal socio comercial de la provincia Santa Fe, que destina el 26% de sus ventas externas a alguno de los países del BRICS. De hecho, el año pasado Santa Fe generó exportaciones de más de US$ 1.400 M a cada uno de los tres más grandes socios del BRICS: China, India y Brasil.

Otras provincias con un elevado volumen de ventas a los BRICS son Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires, Misiones, Chaco y La Rioja. Todas ellas, aunque muy heterogéneas en cuanto a nivel exportador, destinan más del 30% de sus ventas al exterior a los BRICS.

China y Brasil son los principales socios comerciales de la Argentina. El país asiático es un gran comprador de carnes y soja, y Brasil un gran importador de trigo argentino.

El comercio con Rusia y Sudáfrica es mucho más acotado y explica menos del 2% de las exportaciones argentinas al bloque. Rusia compra eminentemente harina de soja, además de peras, manzanas y limones. A Sudáfrica van trigo, harina de soja y variados productos de la industria alimentaria nacional.

El informe de la BCR destaca a China e India como principales productores y consumidores globales de trigo y Rusia como principal exportador. Brasil es a su vez el mayor exportador mundial de maíz y soja. China y Rusia como principales consumidores mundiales de cebada y el gigante asiático detenta los mayores stocks mundiales de maíz y soja, para alimentar a su ganado y población. A su vez, Rusia y la Argentina son jugadores globales en la exportación de aceite de girasol.

El estudio precisa también que Brasil es el mayor socio comercial del país y destino del 49% de las exportaciones, seguido por China con 30%, India, 18% y bastante más atrás Rusia y Sudáfrica con 3% cada uno, siempre respecto de los países del bloque.

Traducida a dólares, las exportaciones a esos países, durante 2022 (datos del Indec) fueron de US 12.638 millones a Brasi, 8.015 millones a China y 4.543 millones a la India, que es a su vez el quinto cliente comercial de la Argentina a nivel global.

Si se considera el total de exportaciones argentinas, EEUU es el tercer mayor cliente, con USD 6.701 millones y Chile el cuarto, con USD 5.022 millones. Y la sumatoria de Brasil, China e India explica casi el 30% de las ventas argentinas.

Más geopolítica que economía

China y Brasil son países vitales para la Argentina. Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional y miembro de la Cámara Argentina de Comercio, señaló que el ingreso a los BRICS “no es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de libre comercio, no reduce aranceles entre sus miembros, no genera confluencias regulatorias para integrar mercados y no promueve inversiones”.

Se trata, agregó: “más de un acuerdo político entre gobiernos que de un acuerdo entre mercados; y creo que si bien al principio fue un grupo que intentó asistirse recíprocamente, hoy adquirió cierta relevancia geopolítica”. Para la Argentina, consideró Elizondo, la decisión de entrar en un grupo en el que está Rusia y China, “que están teniendo muchas controversias con las economías occidentales, o en el cual está ingresando Irán; debería ser evaluada con más profundidad”.

Según Elizondo, el gobierno argentino parece preferir este tipo de agrupaciones, más políticas, y desecha los acuerdos de integración comercial como los que el Mercosur podría firmar con Canadá, la India, el Líbano y Corea del Sur. Acuerdos con esos países, dijo, “serían mucho más atractivos porque generarían algo relevante para la Argentina, que es acceso al mercado”. Además, concluyó, en referencia al eventual ingreso de la Argentina a los BRICS, “no somos un país de dimensión estratégica como para jugar a la gran geopolítica”.

Con información de www.infobae.com