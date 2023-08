Cuál es la estrategia electoral que desplegará Milei para intentar ganar en primera vuelta

“Está ocurriendo un fenómeno similar al de las PASO, pero multiplicado”, se entusiasma un integrante del equipo de campaña de Javier Milei. “Antes de las elección no hubo una estrategia de cómo ir a buscar el voto y, a partir del triunfo del domingo 13, en todos los distritos nos contactaron entre 50 y 100 personas para colaborar u ofrecerse a fiscalizar en octubre”, agrega. ¿Cómo los contactan?, preguntó Infobae. “A través de la web de La Libertad Avanza (LLA), le escriben a los coordinadores de seccionales que los derivan a los coordinadores electorales de cada zona. En los últimos 10 días recibimos más de 500 llamados”, responde. Este fenómeno vino acompañado de una explosión de la viralización de videos del líder libertario en redes sociales, especialmente TikTok y también YouTube, difundidos por influencers y jóvenes adherentes al libertario, así como una multiplicación de interacciones en Twitter e Instagram.

En la mesa chica de Milei tienen la “sensación de que la del 22 de octubre será una gran elección”, y que el triunfo del domingo 13 de agosto les va a acercar aún más votos en la general. Al punto de creer que el líder de LLA tiene muchas chances de ganar en primera vuelta, para lo cual necesitaría alcanzar los 40 puntos, con 10 de diferencia respecto del segundo.

Pero no solo confiarán en los apoyos espontáneos y la penetración que el candidato libertario tiene en las redes. Sus armadores de campaña a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja respectivamente, coordinaron una reunión de estrategia electoral el miércoles pasado, en la que se acordaron algunos ejes. Uno de ellos es que el 80% de la campaña se concentrará en la provincia de Buenos Aires, un territorio donde prácticamente Milei no hizo recorridas o actos convencionales. Sin embargo, reunió 2.161.679 votos (24,5%) y su candidata a gobernadora, Carolina Piparo, obtuvo 1.886.335 votos, que la dejaron en un tercer puesto con un inesperado 23,7%, detrás del 33% de Juntos, y el 36,4% del gobernador Axel Kicillof.

El control de los votos será clave en octubre en este distrito. En las PASO, tuvieron a favor que al haber fiscalización cruzada entre las distintas listas y fuerzas, pudieron no contar con fiscales propios en cada mesa. “Hicimos un esfuerzo grande para la reposición de boletas a cargo del coordinador que teníamos en cada escuela. Pero hubo algunas en el Conurbano profundo, como en Virrey del Pino, en La Matanza, en las que no pudimos entrar y sacamos cero votos, cuando en otras del mismo distrito, Milei tenía 40 o 50″.

Para la elección de octubre, confían en tener un número mucho mayor de fiscales cuya coordinación está hoy en manos de Fernando Cerimedo, estratega digital de Milei y de la difusión de las ideas del candidato libertario en redes sociales. Este consultor trabajó con Jair Bolsonaro y maneja el sitio de noticias La Derecha Diario, entre otros medios que sirven de plataforma a las ideas liberales del líder de LLA.

Para evitar la falta de boletas en el cuarto oscuro, uno de los principales objetivos que se fijaron los colaboradores de Milei es salir a entregarlas “casa por casa para que el vecino salga ya con la boleta completa de La Libertad Avanza. Queremos fidelizar los votos que conseguimos, que no hayan sido votos despilfarrados”. Saben que no todos adhieren con el mismo fervor a las ideas libertarias del “León”, el apodo del libertario, y que un porcentaje puede ser más volátil en octubre.

Pero, además, no pierden de vista que hubo 10,5 millones de personas incluidas en el padrón que no fueron a las urnas. “Apostamos a hacer la diferencia con los que no fueron a votar. Si logramos que una parte de esa gente vaya en octubre, Milei es presidente en primera vuelta”, asegura uno de los responsables de la campaña de Milei. En la provincia de Buenos Aires, el ausentismo fue de casi el 30% (3.774.147 no concurrieron del padrón del distrito), en línea con la media nacional, y el voto en blanco del 6,5% (582.843 votantes eligieron esa opción), por encima del 4,78% que se registró en el promedio de todo el país.

Ese universo de votantes - tal como publicó Infobae - es el que también buscará conquistar Patricia Bullrich, a la que Milei eligió como su principal contrincante en la disputa electoral. “Javier arrancó su carrera en 2021 con el voto bronca. Hoy representa la esperanza y por eso hay tantos votantes convencidos del voto a Milei. La gente que se quedó en su casa es la que tiene bronca contra el sistema. Si la convencemos de ir ahora en octubre, ese votante va a elegir a Milei, no a un político del sistema que rechaza”, analizó.

En ese sentido, Píparo pondrá énfasis en la necesidad de ir a votar en la Provincia y Milei lo hará a nivel nacional. En el equipo del libertario tienen previsto lanzar en sus redes placas alusivas. Uno de los mensajes que barajan es: “Si no votás, también sos responsable”.

Para los armadores de la candidatura de Milei, el economista sumaría además votos que en las PASO fueron a Juntos por el Cambio. “Bullrich está desorientada, sacó solo 17% a nivel nacional, y no todos los votos de (Horacio) Rodríguez Larreta se van a alinear con ella. En la Provincia, (Néstor) Grindetti se impuso en la interna a (Diego) Santilli, y eso los va a hacer perder votos también. Ella quiere ir con un discurso de derecha - que es el que ocupa Milei hoy - pero no encuentra el tono. Busca instalarse en un lugar que no está teniendo”, asegura un colaborador estrecho de Milei. En su visión Sergio Massa “está mejor posicionado con un discurso de centro, pese a ser el ministro de este desbarajuste económico. Tiene un techo bajo, pero con posibilidades de crecimiento”.

En esa búsqueda del voto de Juntos, Milei viene eligiendo como blanco de sus críticas a la candidata de Juntos y apelará al “voto útil para terminar con el kirchnerismo”. Según consideran los dirigentes más cercanos al economista, implicaría votarlo a él y no a “una copia como es Bullrich”.

Esta mirada elogiosa hacia Massa se enmarca en una cierta sintonía política entre el titular de Economía y candidato de Unión por la Patria y Milei. El primer gesto fue del ministro quien el miércoles sorprendió al decir desde Washington que Milei y su equipo económico tuvieron una “posición mucho más colaborativa” que los economistas de Juntos en su contacto con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Algo no comprobable, ya que el staff del Fondo no se refiere a sus conversaciones con políticos del país con el que negocia.

Al día siguiente, al ser abordado por la prensa en el Consejo de las Américas, Milei calificó como una “gran irresponsabilidad” que los economistas de Juntos trataron de “dinamitarle hasta el roll over a un gobierno argentino”. Esta sintonía en los comentarios de ambos candidatos despertó recelos en Bullrich y la llevó a denunciar la existencia de “gestos de acuerdo político” entre el libertario y Massa para intentar polarizar la elección entre ambos y correrla de la disputa electoral.

En los posibles escenarios que analizan en la mesa chica de Milei de cara a las generales de octubre, creen que si Milei no gana en primera vuelta, ven como el competidor más probable en el balotage a Massa, y en ese caso, los votos de Bullrich se inclinarían para su lado.

