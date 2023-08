Milei podría otorgar fondos "discrecionales" a provincias para conseguir la sanción de leyes

La candidata a diputada por La Libertad Avanza, Marcela Pagano, sugirió que en un eventual gobierno, Javier Milei podría llegar a retacear las transferencias discrecionales a las provincias para conseguir así la aprobación de leyes. No obstante, rechazó que esa acción pueda llegar a considerarse una extorsión. “Es la fuerza de la negociación de la política bien entendida”, sostuvo.

“Imagino honestidad intelectual, porque si no es así y no quieren garantizar la gobernabilidad, si le rebotan las leyes por el mero hecho de rebotar, por ser oposición, deberán caminar la calle, poner su nombre y apellido y explicitar a la gente por qué no están de acuerdo”, sostuvo en declaraciones a TN.

En caso contrario, explicó que le parecía interesante especular que la negociación con el Poder Legislativo podría ser con los gobernadores en lugar de los diputados. “Javier -Milei- dio en la tecla en una cosa. Los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales para inyectar la política que quieren, más allá de lo que pueden gastar. Al fin y al cabo plata”, dijo.

“Los gobernadores le piden a Nación transferencias discrecionales, plata. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei”. Así, evaluó que existirá “una suma de equilibrios y poder”, que podría ejercer el Ejecutivo para negociar las leyes.

“Cuando hablamos de fuerzas de la política, el gobernador necesita de sus diputados y senadores, y esa es la fuerza de la negociación de la política bien entendida. Sin que haya cosas raras”, apuntó.

Javier Milei y Patricia Bullrich cuestionaron a Sergio Massa por las medidas para trabajadores y empresas

Una vez consumados los anuncios para trabajadores, jubilados y empresas realizados por el ministro y candidato Sergio Massa, sus principales competidores en las elecciones generales de octubre, la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el libertario Javier Milei, salieron al cruce y cuestionaron las medidas.

Esta jornada, el titular del Palacio de Hacienda comunicó a través de redes sociales una serie de beneficios para compensar la devaluación que dispuso el Banco Central bajo imposición del FMI. El ministro ordenó, entre otras cosas, el pago de una suma fija para trabajadores privados y estatales, aumentos en las jubilaciones y reducción de retenciones para economías regionales.

"No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre", cuestionó el candidato de La Libertad Avanza en un posteo de la red social X. Además, calificó los anuncios de "keynesianismo modelo Ford T" que "siempre falla y volverá a fallar".

