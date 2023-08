La tétrica carta del hombre que mató a su novia y a su hijo y los metió en un freezer

El doble crimen en Olavarría causó conmoción y horror en todo el país. Un hombre asesinó a su pareja y al hijo de ella y metió a ambos en un freezer. Luego, se ahorcó. La macabra escena fue hallada por policías este martes después de un llamado al 911.

La aparición de los cadáveres fue en una vivienda de la calle Lisandro de la Torre al 5000 de la mencionada ciudad bonaerense. Las víctimas fueron identificadas como María Sandra Aguer (53) y Thiago Contreras (13), mientras que el asesino se llamaba Marcelo Fabián Ene (40).

Horas después del hallazgo, los investigadores encontraron en la casa del horror una tétrica carta que dejó el asesino. Ene escribió escalofriantes detalles en los que explicó por qué tomó la decisión de matar a su familia y luego quitarse la vida.

El hombre confesó que cometió el doble crimen con una maza porque recibía “malos tratos” y lo “tenían cansado”. Además, aseguró que congeló los cuerpos en el freezer "para que los puedan velar", indicaron fuentes policiales y judiciales.

"Los maté porque me tenían cansado. Cansado de llegar del trabajo y tener que hacer las cosas de la casa", fue otra de las frases del doble homicida. Al mismo tiempo describió al hijo de 13 años de su novia como un "maleducado, caprichoso y prepotente".

Por otra parte, un investigador dio precisiones sobre el operativo realizado en la vivienda donde estaban los cadáveres. "Se recogió una maza con la cual se habrían producido los golpes. Eso se compatibiliza visualmente con lo que se observa en la mujer y en el chico", señaló a Télam.

"Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo. Fui un hijo de mil puta. Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo”, agrega la carta de Ene.

De acuerdo a la pesquisa, los asesinatos se habrían cometido el pasado jueves, por lo que el hombre convivió con los cuerpos durante casi una semana.

Algo a tener en cuenta es que para realizar los estudios forenses de los cadáveres encontrados en el freezer es necesario primero llevar a cabo un proceso de descongelamiento.

