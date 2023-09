Kylie Jenner es la protagonista de la nueva campaña de Acne Studios

Kylie Jenner, y su clon, se están ensuciando en la campaña de denim FW23 de Acne Studios.

La empresaria y madre de dos hijos muestra un lado vulnerable en la última campaña, combinando cabello mojado y pintura corporal que se asemeja a tierra y grasa con jeans y chaquetas holgadas, un claro alejamiento de su estilo típicamente ajustado.

“Me encanta la relación orgánica que he construido con Acne Studios. Soy fan de la marca y he usado sus productos en los últimos años. Esta campaña es una de mis favoritas. Me encantó trabajar con Carlijn y me encanta la simplicidad de las imágenes, tienen fuerza en su franqueza”, comparte Kylie Jenner en un comunicado de prensa exclusivo.



La más joven del clan Kardashian-Jenner presenta los jeans “2023”, una forma sin género y sobredimensionada con un lavado de inspiración vintage, “Penicillin”, junto con un lavado encerado para un aspecto aceitoso.

Por otro lado, la campaña retrocede en el tiempo, presentando los “2021”, un par de tiro medio con piernas amplias generosas. El vestido llamativo “Dacna” destaca como la prenda más versátil de la colección, ya que se puede usar como un abrigo dramático, llamando la atención con su silueta que llega al suelo. Los accesorios completan la variedad de elementos esenciales vanguardistas, ofreciendo un bolso de piel desgastada artísticamente y gafas de estilo alienígena, manteniéndose fiel al compromiso de la colección con una estética retro y fresca.

La colección de denim FW23 de Acne Studios ya está disponible en línea y en tiendas. Echa un vistazo en la galería abajo.

Fuente: Xmag