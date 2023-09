Una denuncia por teléfono y chats aberrantes: así se inició la causa contra el periodista Ezequiel Guazzora

Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), reveló en diálogo con TN cómo consiguió las pruebas con las que hizo la denuncia por corrupción de menores en contra del periodista y militante Ezequiel Guazzora, que está prófugo desde hace 23 días, cuando se ordenó su detención.



La titular de la organización contra la trata de personas detalló que parte de su trabajo es recibir denuncias relacionadas con trata y abuso. En junio, recibieron un llamado. “La persona nos relata que la hija era amiga de una jovencita que fue internada en un neuropsiquiátrico de la zona sur de Buenos Aires y que (la mujer) estaba muy preocupada porque la hija le cuenta que su amiga le dijo que estaba siendo explotada sexualmente por su madre”, detalló Caminos.

La víctima de 15 años, para respaldar su historia, tenía capturas del celular de la mamá, aseguró la titular de RATT. “Como prueba para que le crea que esto era cierto, en un descuido de la madre, hizo unas capturas de pantalla del teléfono, en las cuales hay conversaciones con una persona que nosotros, en su momento, no identificamos”, admitió Caminos. Sin embargo, sí dijo que lo que había en esos chats era “aberrante” y que “daba asco”.

Con esas capturas, la RATT elaboró el informe que remitió a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Esta causa comenzó en 2022, y el Juzgado de Instrucción número 54 dispuso una orden de detención contra Guazzora en agosto de este año. Según indicaron fuentes de la causa a Télam, la medida fue ordenada por el juez subrogante Santiago Carlos Bignone el 13 de agosto y la Justicia esperaba que el acusado fuese a votar en las PASO para detenerlo, pero no se presentó. Está prófugo desde entonces.

“Aparentemente lo que sucedió fue que una persona que estaba esperando para detenerlo, sin querer, le comenta a un fiscal de la mesa que le informara cuando apareciera Guazzora y el fiscal lo que hizo fue avisarle a Guazzora”, reveló Caminos. En cambio, la madre de la adolescente sí fue detenida.

“En el caso de la madre, va a ser procesada por explotación sexual, con un agravante que es ser la progenitora de la nena. En caso de Guazzora, lo que va a caber es corrupción de menores. No hubo grooming porque no captó a la nena a través de medios electrónicos, pero por la edad que tiene, puede ser una pena gravísima”, explicó la titular de la RATT. En cuanto al presunto delito de abuso sexual, Caminos aclaró: “No sabemos si se consumó o no, eso tiene que decirlo la Justicia”.

Las capturas de pantalla, la clave del caso

En los chats que la madre de la víctima mantuvo con Guazzora, hay comentarios como: “Me la hubieras dejado a los ocho años”, y en otro segmento, el acusado asegura “la voy a violar para vos”.

Caminos confirmó que ese es el tipo de contenido de las conversaciones a los que la RATT tuvo acceso cuando recibieron la denuncia y remarcó: “La Justicia debería investigar si detrás de la mamá de esta chica y de Guazzora no hay una organización, porque da a pensar que hay una relación de larga data”.

En los chats también se evidencia una transferencia con un CBU y un ofrecimiento de hasta $100.000, según confirmó la presidenta de la RATT. “Él va a tener que responder a todo lo que dice (en los chats)” aseveró e insistió: “No politicemos tanto el tema porque, si no, convertimos a Guazzora en una víctima política, él aprovecha esta situación para decir ‘soy un perseguido político’ y, en realidad, es un criminal que está haciendo una cosa aberrante”.

“Nosotros lo hemos denunciado sin conocer quién es Guazzora, no hubo ninguna intencionalidad política en la denuncia que se hizo”, reafirmó Caminos. Por último, apeló a la conciencia de la comunidad y pidió que, quien sepa dónde se encuentre, se comunique con las autoridades: “Seguramente alguien lo está ocultando. Esperamos que la sociedad le quite el tinte político, que sepa que estas conversaciones existieron y que las recibió una organización que trabaja hace 17 años en el tema de trata de personas y que no tiene ninguna vinculación con políticos”.

Con informacion de Todo Noticias.