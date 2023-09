Feroz disputa por el voto de Javier Milei en Santa Fe

Toda la atención política estará puesta en las elecciones generales del próximo domingo en Santa Fe. Se trata de un distrito clave en el escenario nacional que auspiciará de termómetro luego del rutilante triunfo de Javier Milei en las PASO y que descolocó tanto al Peronismo como a Juntos por el Cambio.

La contienda por la gobernación parece prácticamente resuelta en favor de Maximiliano Pullaro de Unidos por Cambiar Santa Fe sobre el peronista Marcelo Lewandowski. A pesar del esfuerzo que le imprimió a esta segunda parte de la campaña, no existe dato concreto que pueda hacer pensar en revertir la diferencia de más de 500 mil votos que logró el dirigente radical.

El potencial triunfo de Pullaro le permitirá a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio volver a mostrarse competitiva en la carrera por la presidencia de la Nación en un momento de extrema dificultad frente al avance de Milei. Con el candidato del peronismo fuera de la cancha, el domingo podrá subir al escenario y celebrar en varias oportunidades. Pablo Javkin, a quien acompañó en una recorrida días atrás podría retener Rosario mientras que en la ciudad de Santa Fe es un hecho la victoria del médico Juan Pablo Poletti, quien en las PASO desbancó al actual intendente socialista, Emilio Jatón.

Después de las primarias santafesinas, donde Bullrich bancó a Carolina Losada, inmediatamente se alineó a la figura de Maxi Pullaro a quien conoce desde hace tiempo ya que ambos estuvieron al frente de la cartera de Seguridad, en Nación y Provincia respectivamente entre el 2015 y 2019.

En este contexto el plato fuerte de la elección pasa por la renovación de la Legislatura, principalmente la Cámara de Diputados. La disputa está centrada entre el actual gobernador, Omar Perotti que encabeza la lista del peronismo, Clara García del socialismo y Amalia Granata que buscará ser reelecta. Los tres disputan y necesitan de los votos del libertario Javier Milei. El final es incierto.

La Cámara de Diputados es un lugar central en la composición del poder de Santa Fe. Compuesta por 50 legisladores, el que gana se queda con 28 representantes y las 22 bancas restantes se dividen de forma equitativa a partir de la cantidad de votos que obtuvo cada espacio.

Omar Perotti intentará emular a sus antecesores, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz que encontraron desde la presidencia de la Cámara un lugar donde sostener visibilidad y conservar poder político. En un contexto atravesado por los cuestionamientos partidarios, un triunfo le permitiría al rafaelino sostener la centralidad del peronismo santafesino. Una derrota, abrirá, indudablemente, un camino de mucha crítica y cuestionamiento entre las distintas trincheras del PJ.

En las PASO, Omar Perotti fue el candidato a diputado más votado de forma individual, aventajó por 80 mil votos a la segunda, Amalia Granata y casi 100 mil a la tercera, Clara García. El escenario se modifica al observar los números por Frente: allí Unidos (alianza entre el PS, UCR y PRO) cosechó 556 mil votos y Juntos Avancemos (Peronismo) 464 mil.

¿A dónde van a buscar votos los candidatos? En principio, tres posibilidades: los que no concurrieron, solo lo hizo el 62% de los habilitados y estiman que podría llegar al 70%; los que eligieron hacerlo en blanco que sumaron el 10% del padrón y se convirtió en la cuarta fuerza y los libertarios de Javier Milei.

Si bien todos los protagonistas reconocen que es difícil trasladar el escenario nacional a las provincias, no dejó de llamar la atención la coincidencia que hubo entre Pullaro y Perotti respecto a Milei. Por distintas razones, en una hipotética segunda vuelta, los dos dijeron que elegirían a Milei, uno sobre Sergio Massa y otro por Patricia Bullrich.

A su vez, en estas últimas horas Bullrich difundió un video en su redes sociales llamando a votar en Diputados por la socialista Clara García, situación impensada tiempo atrás y que hizo estallar de bronca a Amalia Granata. "Me sorprende ver a Juntos por el Cambio militando al socialismo: al final Javier Milei tenía razón, es Unidos por el cargo, se juntaron, se odian, no comparten ningún tipo de ideología pero se unieron para sostener el cargo", lanzó enojada la mediática, quien no recibió el apoyo de Milei.

A cuatro días de las elecciones generales, los análisis son múltiples y de acuerdo a las últimas experiencias nadie confía demasiado en las encuestas. Cada elección es diferente y el elector lo hace valer. Quién logrará captar los votos de los disgustados con la política, tendrá costos para Perotti el guiño a Milei, podrá Granata ser la sorpresa del domingo son algunos de los interrogantes que aparecen a la vista. En Diputados, el escenario está abierto y las respuestas se conocerán el domingo.

Con informacion de MDZOL