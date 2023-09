Rosario. Otro ataque a tiros, otra nota amenazante: ahora fue el turno de un comercio de indumentaria deportiva

El frente de un comercio dedicado a la venta de indumentaria deportiva de barrio Bella Vista fue atacado a balazos este jueves a la mañana en Presidente Perón al 3500, zona sudoeste de la ciudad. Las primeras informaciones señalaban que en ese lugar los autores también dejaron una nota con amenazas dirigida a una persona apodada "El peruano", que no tendría ninguna vinculación con el propietario del comercio.

De acuerdo a los datos que trascendieron, el ataque contra el local de Deportodo se produjo durante la madrugada, pero fue descubierto y denunciado alrededor a las 8.30 cuando la primera empleada llegó a trabajar y halló varios impactos de bala en la persiana.

De inmediato se comunicó con la central de emergencias 911 y la policía comenzó a trabajar en el asunto. Se constataron al menos siete impactos de bala contra la persiana de chapa del negocio. El subinspector González, de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, confirmó a LT8 que en el lugar se levantaron siete vainas servidas y se registraron siete impactos sobre un ventanal del negocio.

"Una empleada del local declaró que cuando llegó para abrir el negocio se encontró con los balazos y que de inmediato llamó al dueño y fue éste quien se comunicó con el 911", agregó González, quien también confirmó que en el lugar "se halló una nota amenazante. Ese es material de investigación. Estamos relevando las cámaras que hay en el lugar. Hay una del 911 en Cafferata y Presidente Perón".

En barrio Ludueña

Por otra parte, una familia de barrio Ludueña vivió una noche de terror este jueves cuando un grupo de pistoleros atacó a balazos el frente de la vivienda que es muy humilde. Todo sucedió anoche en Gorriti al 5500, zona norte de Rosario. Fueron al menos 20 disparos que no causaron heridos y los autores dejaron una nota intimidatoria.

“Milaneza (sic) traidor, la mafia no traiciona, te vamos a matar asta (sic) el perro, el peruano es gil”, puede leerse claramente en el papel que los delincuentes dejaron en el frente de la casa tras cometer el ataque. Pero todo parece indicar que los delincuentes se equivocaron de blanco.

El ataque se produjo poco antes de las 23 del miércoles. No estaba claro en las primeras horas si los delincuentes pasaron en algún vehículo o a pie. Lo cierto es que descargaron una lluvia de balas contra la vivienda. La policía levantó 21 vainas calibre 40, y varios restos de plomo.

La hija de la mujer que vive en el lugar aseguró esta mañana que no tiene nada que ver con cuestiones delictivas y que no conocen a nadie con esos apodos que aparecían en la nota (Milaneza y el peruano). En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la joven dijo: “Uno piensa que no le va a pasar nada porque no anda en nada malo, y sin embargo sucedió. Acá somos todos gente de trabajo”.

