Cordoba."Si no íbamos al acto, nos quedábamos sin trabajo", dijo la hermana de Gabriela Pérez

Dos hermanas de Gabriela Pérez, la joven asesinada en Córdoba durante un acto del Sindicato de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), denunciaron en Cadena 3 que su muerte "se podría haber evitado tranquilamente".

Tanto ellas como Gabriela trabajan para el mismo gremio y señalaron que estaban "obligadas" a asistir al acto para no perder el trabajo.

"Dos semanas atrás nos hicieron firmar un contrato. Yo hace un año que trabajo. Te hacen firmar un contrato cada tres meses y si no íbamos al acto nos quedábamos sin trabajo", señaló Dalma, y aseguró que el asesinato "se podría haber evitado tranquilamente".

A su vez, relató el momento del horror: "Empecé a sentir disparos y no me imaginé que eran tiros, pensé que eran fuegos artificiales porque estaban en una fiesta; empecé a ver a la gente que corría, me levanté y empecé a gritar por los niños, porque yo estaba con mi bebé de dos meses".

Luego comentó que buscó a su hermana Gabriela y no la vio. Y completó: "Miré para atrás, bajé la mirada y la vi tirada en el piso agarrándose el cuello y revolcándose".

Y completó: "Yo le hacía presión y ella gritaba que la ayudaran. Hasta ese momento ella estaba consciente, porque yo de la desesperación gritaba y golpeaba cosas y ella me dijo: 'Ya está, Dalma'".

Dalma aclaró que del gremio la obligaron a asistir al acto: "Me dijeron que me habían protegido frente a la empresa porque me habían resguardado el trabajo cuando tenía siete meses de embarazo y me querían echar".

Además, criticó que nadie fue a hablar con ella, "ni de la Justicia ni del sindicato".

Por otra parte, aseguró que hubo fuego cruzado, ya que precisó que también hubieron disparos desde el interior del lugar hacia afuera.

En ese sentido, relató: "Los primeros disparos que vinieron de afuera los escuchamos, empecé a correr, la busqué a mi hermana y estaba tirada en el piso. Cuando fui a socorrerla, desde adentro, desde el asador donde estaban haciendo los pollos, seguían disparando desde adentro para afuera".

Y siguió: "Yo le pedía por favor que pararan y que me ayudaran y nadie me ayudó ni se acercó".

También comentó que el mismo día que falleció su hermana, al rato volvió al club Yapeyú "y no había nadie. Había un cumpleaños y ya habían desarmado todo. Y ayer hicieron un bingo y al lado una fiesta de cumpleaños".



Asimismo, reveló que minutos antes de lo que pasó con Gabriela, ellos (la gente del sindicato) "tuvieron una persecución con un auto en el mismo lugar".

Dalma pidió justicia y enfatizó en la importancia de que muestren las cámaras de adentro del club: "Necesito que se haga justicia, necesito que el presidente del club dé la cámaras. Que Fittipaldi dé la cara. Ni siquiera vino a darnos un apoyo. Que nos dé una respuesta y nos diga quién fue, porque ellos saben quién fue".

Siguiendo esa línea, aseguró que ella tiene fotos de las cámaras de adentro "y no las quieren entregar". Y cuestionó: "¿Por qué no muestran ese video? Hay cámaras adentro donde estábamos nosotros. ¿O a quién están encubriendo?".

Por último, Dalma lamentó: "Mi hermana tenía a su marido enfermo y una hija de cinco años. Era el sustento de su familia. No sé qué van a hacer ahora".

