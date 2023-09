Jimena Barón aclaró los rumores de separación con una palabra “cordobesa”

Jimena Barón volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que el periodista de espectáculos Ángel De Brito diera a entender que la actriz se había separado de su pareja, el empresario Matías Palleiro.

En su cuenta de Instagram, el conductor de LAM respondió preguntas de sus seguidores y ante la consulta de una supuesta ruptura amorosa de la cantante, respondió afirmativamente.

Luego, la cuenta del programa de De Brito tuiteó un gif de Barón en su papel de La Cobra junto a la palabra "Separada".

Ante la efervescencia de los seguidores de Jimena, la intérprete salió a despejar fantasmas de separación en su cuenta de Twitter. "Che, yo no me separé. No lo veo hace un mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", escribió.

Llamó la atención el uso de la palabra "culiado", tan común en Córdoba y que hasta podría catalogarse como una expresión autóctona en el lunfardo de la Docta.

Fuente: Cba24n