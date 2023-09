El espacio de Juan Schiaretti apoyó a un candidato para la segunda vuelta

De cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre hay tres candidatos con muy poca diferencia entre ellos. El que encabeza esta lista es Javier Milei, seguido de Sergio Massa y con Patricia Bullrich en el último lugar. La gran disputa está en quienes irán a un eventual balotaje porque parece lejano una victoria en primera vuelta de alguno de ellos. Pensando en ello, el titular del bloque de diputados de Juan Schiaretti reveló a quién votarán.

Alejandro «Topo» Rodríguez, jefe del espacio en la Cámara Baja, reconoció que votará al candidato de Unión por la Patria: «Yo ya tengo tomada una decisión, si en un eventual balotaje, nosotros, que tenemos la mejor propuesta, no tenemos la posibilidad de participar, yo no voy a ser ni neutral ni indiferente. Yo no quiero el país que proponen ni Javier Milei ni Patricia Bullrich«.

«El peronismo tiene que leer cuál es esta tendencia. Por supuesto que eso va a significar que si nuestro candidato no llegara a un eventual balotaje, nosotros vamos a tener que decidirnos. El nuevo rector ideológico de Juntos por el Cambio es Javier Milei, esto ya sucede desde el año pasado, cuando Milei marcó una posición ideológica», agregó el dirigente cercano a Juan Schiaretti.

Continuando con las diferencias, Rodríguez sostuvo que «la dolarización se cae por los patacones (que podrían emitir las provincias) y los vouchers educativos se caen por su propio peso, porque el sistema federal del país hace que la educación no sea una decisión de la política nacional, requiere la adhesión de las provincias», cuestionó.

Por otro lado, explicó los motivos de sus votos afirmativos a la reforma del Impuesto a las Ganancias a pesar de que Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente, la hubiera rechazado: «Somos un interbloque que se ha decidido constituir sobre la base de una coalición de experiencias y divisiones, que comparten un programa para la Argentina pero que tienen también diferencias. No es la primera ni la última vez que tengamos distinciones, Randazzo permanentemente ha venido planteando que no estaba de acuerdo con el proyecto, y cada uno votó sobre lo que estaba de acuerdo», aclaró.

El caso de Juan Schiaretti

Lo llamativo de este hecho no es que los dirigentes de este espacio político voten a Sergio Massa, sino que hasta hace poco más de un mes atrás estaban peleando por incorporarse a Juntos por el Cambio. Ante el rechazo del PRO, Juan Schiaretti y sus funcionarios no accedieron a la coalición en una decisión que, al parecer, era acertada de parte de Bullrich.

Con información de www.elintransigente.com