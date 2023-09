Florencia Carignano: "Elegí ser madre y hacer política y no creo que sea incompatible"

Florencia Carignano es la primera mujer en 76 años al frente de la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del ministro del Interior Wado de Pedro. Desde allí tuvo a cargo, entre otras tareas difíciles, los operativos de pandemia con el cierre de fronteras, la repatriación de argentinas y argentinos, y la búsqueda de insumos de salud. En su gestión, además, creó el Área de Detección Temprana y Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, reconocida por la ONU, y Centros de Integración para Migrantes y Refugiados.

En la actualidad, es la segunda candidata a diputada nacional de Santa Fe por Unión por la Patria para las elecciones de octubre, en las que la provincia renueva un total de diez bancas.

-¿Cómo ve posicionado al peronismo hoy?

-En Santa Fe hay una crisis enorme de representatividad del peronismo. En las elecciones pasadas no fue la opción que la gente eligió y hay que preguntarse qué nos pasó y qué hicimos mal. Tiene que haber un debate interno para volver a representar los intereses de las grandes mayorías.



A nivel nacional estamos en plena batalla con un candidato que es el mejor que puede aportar el peronismo. Sergio Massa es la persona que tiene todas las cualidades para gobernar lo que necesita Argentina en los próximos cuatro años. Lo está demostrando con las medidas que está tomando con firmeza, entendiendo que el problema que tenemos hoy es que la gente no llega a fin de mes. Es un problema económico enorme por una deuda que generó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional

-Se habla de un voto bronca contra la política ¿Coincide con esa visión?

-El voto bronca existe y la gente está enojada. Cuando asumimos, quisimos darle otro tipo de vida a la gente y se complicó porque se hicieron las cosas mal, en algunos aspectos, y porque tuvimos una pandemia, una guerra y la sequía más importante que tuvo Argentina. Ese voto bronca se puede transformar en un voto desastre, que puede llegar a ser aún peor que lo que está pasando. Estamos remendando un montón de cosas para que los argentinos puedan tener más dinero en el bolsillo y puedan vivir mejor. No nos equivoquemos y, por querer cambiar algunas cosas, destruyamos los valores. Si hoy Argentina todavía tiene una clase media, que es la envidia de toda Latinoamérica, es porque tiene educación y salud pública y porque hay un modelo de movilidad social ascendente. La única manera de sacarnos de la pobreza es con más educación pública y acceso a la salud.

-Hay quienes se preguntan por qué Massa no baja la inflación ahora. ¿Cómo cambia el escenario si es electo en octubre?

-Hoy el presidente es Alberto Fernández y Sergio Massa es el ministro de Economía. Estábamos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no nos permitía movernos un punto de lo que había firmado el anterior ministro. Cuando se renegoció el acuerdo empezamos a tomar las medidas que podemos porque estamos condicionados por el FMI. Vamos a seguir con más medidas cuando Massa sea elegido presidente con la contundencia y la fortaleza que te da ser un nuevo presidente y no un ministro de Economía.

En el Congreso

-¿Cuáles son los ejes de trabajo que llevaría al Congreso en caso de ser electa?

-Atender a las necesidades de sectores que hay que defender para que sigan produciendo, por ejemplo, las pymes y todas las industrias que generan riqueza en Santa Fe. Voy a estar proponiendo, escuchando y siendo la interlocutora de aquellos empresarios que quieran generar más trabajo, pero también defendiendo el trabajo de los argentinos y santafesinos. Estaremos votando siempre a favor del bolsillo de los santafesinos.

-¿Qué opina sobre la baja cantidad de mujeres como cabeza de lista?

-Cada vez estamos más cerca de que se reconozca el rol de la mujer en la política. Desde Cristina en adelante hemos avanzado muchísimo. Estamos en la lucha continua porque la política es un lugar muy difícil para la mujer. Un ejemplo es que las reuniones se hacen a la noche cuando tengo que darle de comer a mis hijos. Elegí ser madre y elegí hacer política y no creo que sean incompatibles. Muchas veces hay que pegar un grito más fuerte, o pedir ir a una reunión, o te dicen que te pongas en una foto para el cupo. A pesar de todos los avances, la política es absolutamente machista. Está hoy todavía plagado de hombres, pero vemos que todos los días se incorporan muchísimas chicas jóvenes. Damos las discusiones, las peleas y conseguimos los lugares en base a la militancia, al mérito, al trabajo y a la gestión. Soy la primera mujer, por ejemplo, que ocupa la Dirección Nacional de Migraciones en 76 años, un lugar complejo que tiene 237 pasos fronterizos. La mayor cantidad de cargos gerenciales y directivos son hombres. Es un lugar donde te codeás permanentemente con las fuerzas de seguridad, hay que tener mucha firmeza para tomar las decisiones y se trabaja las 24 horas. Nombré a la primera directora de Puertos en Migraciones, una abogada que hacía 25 años trabajaba y había pasado por todos los sectores de este organismo, pero probablemente por ser mujer nadie la había considerado para ocupar un cargo directivo. También a la primera mujer directora de Automotores, que maneja a todos los choferes. Son lugares importantes y complicados, pero hay que predicar con el ejemplo. Si yo soy la primera mujer también tengo que dar lugar a otras que se lo merecen porque tienen carácter y profesión. Como mujer hay que potenciar a otras mujeres que simplemente no estaban en los lugares por su condición de género. No es regalar espacios por el simple hecho de ser mujer, sino porque se lo merecen y tienen la misma carrera y capacidad que un hombre.

-¿Cómo evalúa la gestión de Migraciones en la pandemia?

-A la distancia pienso que fue una locura y parece una película. Desde Migraciones hicimos el primer cierre de fronteras de la historia de nuestro país para defender la salud de los argentinos. Repatriamos a más de 500.000 argentinos que estaban en el mundo. El Estado también fue a buscar todas las herramientas que necesitaba una salud pública que estaba devastada con un Ministerio que venía de ser Secretaría. No tenía siquiera ambulancias. Migraciones fue un lugar clave para ordenar las fronteras y los aeropuertos porque el virus venía de afuera. Teníamos terror de que nos pasara lo que veíamos en otras partes del mundo con cámaras frigoríficas en la puerta de los hospitales y creo que se gestionó muy bien.

