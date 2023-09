Perotti deberá enviar el presupuesto 2024 a sólo veinte días de concluir su mandato

Con la firma del gobernador Omar Perotti y del ministro de Economía, Walter Agosto, el Poder Ejecutivo provincial solicitó formalmente a la Legislatura una prórroga para la presentación del proyecto de presupuesto provincial 2024 hasta el 15 de noviembre. El plazo original de acuerdo con la Constitución provincial, caducaría este sábado, 30 de setiembre.

La decisión de posponer la remisión al parlamento de la estimación de gastos y recursos para el año que viene es producto de un acuerdo logrado en el ámbito de la transición que se lleva adelante entre gestión entrante y saliente. Así lo plantea, de hecho, la misiva que fue remitida la semana pasada desde la Casa Gris e ingresada a través de la Cámara de Senadores.

Abordar de manera conjunta la planificación del próximo presupuesto fue una pretensión expuesta por los referentes de la administración que encabezará Maximiliano Pullaro, en la reunión inicial de la transición . La solicitud tuvo respuesta favorable también en ese primer encuentro. Después de que se reuniesen el martes pasado Felipe Michlig, Lisandro Enrico y Gustavo Puccini en representación de Pullaro, con los ministros Marcos Corach y Juan Pusineri más el senador Alcides Calvo, se anunció de manera conjunta que el envío del proyecto de presupuesto sería prorrogado y que ambas administraciones tendrían intervención en la confección de los cálculos.

Coyuntura

La redacción propiamente dicha o el armado material del proyecto de presupuesto quedará inexorablemente en manos de la actual gestión. Sin embargo, es en los criterios que se utilicen para la asignación del gasto donde pretenden tener injerencia las autoridades electas. Según adelantaron fuentes del equipo económico de Pullaro a El Litoral, una de las premisas es aguardar la confección del presupuesto nacional. Ello es vital no sólo para reparar en las variables macroeconómicas que suelen ser tenidas en cuenta como parámetros para la confección del proyecto local, sino también – y particularmente en la actual coyuntura- para tener certezas respecto de qué escenario se dibujará en torno de los recursos nacionales sobre la base de las reformas planteadas al Impuesto a las Ganancias, y sus eventuales compensaciones. Como se sabe, Santa Fe dejaría de percibir por ese concepto unos 15 mil millones de pesos en lo que resta de 2023, en tanto que a lo largo de 2024, la merma sería del orden de los 145 mil millones.

Otras líneas

La nueva gestión pretende intervenir en las decisiones vinculadas a cómo se consumen los créditos actuales para la ejecución de obras; también, en la distribución del gasto y en el articulado del proyecto. "Sabemos que no podemos redactar el presupuesto; por eso queremos tener incidencia en los criterios y asegurarnos de que las pautas que pretende el gobernador electo, no dejen de estar contempladas en el texto", dijeron desde su equipo.

Por ahora, no hay fecha para una nueva reunión de los equipos económicos de transición. Los representantes de la gestión electa solicitaron información que será remitida en los próximos días. Tras ello, se produciría un nuevo encuentro presencial entre las partes.

Con informacion de El Litoral.