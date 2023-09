Duro cruce entre Malena Galmarini y López Murphy: "Jamás me voy a arrepentir"

Luego de que Ricardo López Murphy denunciara a Aysa por supuestos sobreprecios en la adquisición de 620 vehículos, la titular Malena Galmarini protagonizó un tenso cruce por redes sociales con el diputado de Juntos por el Cambio. “Jamás me voy a arrepentir de investigar y fiscalizar el uso del dinero público”, aseguró López Murphy, en respuesta a declaraciones previas de Galmarini.

“Se van a arrepentir porque creo que pueden ir a ver todo. Invito a las diputadas y diputados que hacen denuncias sobre la empresa sin conocerla, sin haber pasado por la puerta”, declaró la titular de Aysa en entrevista con Futurock. “Si van a hacer una denuncia, no pido que me llamen, pero que lean, estudien, en principio la licitación y luego la adjudicación”, añadió la empresaria.

En respuesta, el denunciante publicó en su cuenta de X (exTwitter): “Jamás me voy a arrepentir de investigar y fiscalizar el uso del dinero público. De ustedes Malena Galmarini y Sergio Massa desconfío mucho, como la mayoría de los argentinos. Por eso perdieron hasta en Tigre, y van a perder en octubre”.

La respuesta de Galmarini fue contundente: “¡Seguro no te vas a arrepentir! Como no te arrepentiste del recorte a becas estudiantiles, a universidades, a la salud pública, a las provincias, a las jubilaciones, etc. Ni arrepentimiento ni disculpas por la tragedia que causaste en tan sólo 15 días como ministro en el 2001”, le recriminó la presidenta del directorio de Aysa a quien, durante la presidencia de De La Rúa, fue reemplazado por Domingo Cavallo.

“Tu desconfianza siempre fue selectiva. De estudiar los temas, ni hablar”, sugirió Galmarini, junto a un emoji de bandera pirata. “Respecto a Tigre, no confundas: Massa le ganó a tu candidata y fue el más votado. Hay que aprender a leer los resultados electorales (o a no mentir). Y si querés charlamos de elecciones perdidas”, completó. En Tigre, Massa se impuso con el 30,82% de los votos frente a Bullrich, quien cosechó el 28,92%.

López Murphy retrucó bajo la misma estructura que previamente había publicado: “Jamás voy a arrepentirme de haber sido el primero en intentar cortarles el curro, Malena. No te ofendas, y mirale el lado positivo: desde el 10 de diciembre van a tener más tiempo libre”, chicaneó el diputado macrista.

La denuncia contra Aysa

La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo envió a la policía Federal con una orden de presentación a la empresa Aysa, a la automotriz Renault Argentina y a la concesionaria de autos Lumiere para pedir y secuestrar documentación relacionada con la compra que realizó la empresa dirigida por Malena Galmarini, de 613 autos y 7 camiones eléctricos por unos 25 millones de dólares.

Por su parte, Aysa aseguró que no se trató de un procedimiento judicial, sino de un requerimiento de información, la cual destacó que está disponible en su sitio web. Sostuvo que fue una “adquisición de vehículos utilitarios livianos, utilitarios eléctricos y tipo pick ups” para renovar 613 unidades que tienen un promedio de 8 años. Aseguró que así mejora “la operatividad por la reducción de reparaciones” y que “los procesos de renovación de flota se realizan periódicamente analizando la antigüedad y su estado”.

La compañía sostuvo que los requerimientos y pedidos de información para la elaboración de esta licitación comenzaron en enero de 2023. El llamado a licitación se realizó en marzo y se recibieron ofertas en abril. De acuerdo a Aysa, el proceso licitatorio se desarrolló bajo las normas que exigen los distintos organismos de control. También indicó que el 1 de septiembre se aprobó la orden de compra de los vehículos y que el presupuesto destinado es de 25.474.453 dólares. Explicaron que, como compran al tipo de cambio oficial, gastan $15 millones por vehículo y no el doble, como señala la denuncia.

Con información de www.perfil.com