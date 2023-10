En medio de denuncias de pacto Massa-Milei, la Casa Rosada reveló reuniones con operadores del libertario desde 2020

En medio de sospechas de un pacto entre los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que operadores clave del candidato de La Libertad Avanza (LLA) tuvieron reuniones privadas con importantes funcionarios del gobierno de Alberto Fernández desde 2020 hasta 2023, aunque ambas partes negaron un acuerdo político.

Según confiaron a iProfesional altas fuentes de ambos sectores, fueron reuniones que sirvieron para afianzar las relaciones, el diálogo y acuerdos políticos puntuales, lo cual se contradice con el discurso "anti casta" de Milei. Sin embargo, negaron que haya un pacto entre el candidato presidencial libertario y Massa.

Los contactos que salieron a la luz fueron los del candidato a jefe de gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra, y el legislador porteño y operador de Milei, Eugenio Casielles. Ambos negaron a iProfesional un acuerdo político. Marra señaló que fue a conversar de política y Casielles dijo que trató sobre temas de la Ciudad.

Según los registros oficiales, las reuniones que mantuvieron fueron con el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, con el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando "Chino" Navarro, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, Nicolás Agustín Ritacco. Este último depende en línea directa del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, mano derecha del presidente Alberto Fernández.

Los encuentros surgieron de fuentes de ambas fuerzas políticas y fueron constatadas por iProfesional en informes oficiales de ingresos y egresos de la Casa Rosada cedidos por el periodista Ignacio Grimaldi, de CNN, quien los obtuvo por medio de un pedido de acceso a la información. Grimaldi facilitó el registro para verificar los ingresos. Y allí constan esas reuniones con distintos funcionarios.

Apoyo logístico a Milei y denuncia de acuerdo

Otras fuentes que conocieron esos encuentros aseguraron que hubo desde 2021 compromisos de apoyo político y logístico a La Libertad Avanza para que Milei debilitara a Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de aquel año y en las presidenciales de 2023.

De todos modos, en las PASO del 13 de agosto último, Milei sacó más votos que Juntos y que el peronismo bajo el frente Unión por la Patria. Desde ambas orillas, niegan ahora el pacto que fue denunciado por la candidata presidencial de Juntos, Patricia Bullrich.

El bullrichismo señala que existe un acuerdo que se verificó en el apoyo de Milei a la ley de eliminación del impuesto a las Ganancias, en su rechazo a la reforma de la Ley Alquileres, en su acercamiento al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo y en la cantidad de dirigentes peronistas que están en las listas de candidatos de LLA.

Ese acuerdo tendría como objeto polarizar entre Milei y Massa para competir juntos en un balotaje y, eventualmente, luego establecer acuerdos de gobernabilidad sea quien gane.

Los contactos entre Ramiro Marra y el Gobierno

Las reuniones secretas entre operadores de Milei y funcionarios clave de la Casa Rosada, según los registros oficiales, indican que Ramiro Marra se reunió el 18 de junio de 2021 entre 16 y las 17.45 con Juan Manuel Olmos, actual colaborador de Massa en la campaña. En ese encuentro también figura la presencia del legislador porteño Casielles, que había sido elegido en 2019.

Casielles entró en la Legislatura porteña por las listas de Consenso Federal, de Roberto Lavagna, en las cuales Marra iba como candidato a senador nacional. Ambos tienen estrecha relación con el director del INDEC, Marco Lavagna, y en el pasado trabaron juntos en el Frente Renovador.

"Sí, me reuní con él porque nos conocimos en Puiggari, la clínica adventista de Entre Ríos, que la recomiendo, y quedamos en tomar un café. Hablamos de política como en todos lados, como hablo con legisladores del macrismo. Pero soy antikirchneristas y esta es una operación berreta", dijo.

Era la época del cierre de alianzas de las elecciones de 2021 y Marra era candidato a legislador de Milei. "Esta es una operación berreta. La CNV me suspendió hoy mis empresas, no puedo tener un acuerdo", dijo Marra a iProfesional.

La multa a Marra fue de 2 millones de pesos por haber recomendado la compra de acciones a una empresa constructora vinculada al grupo Caputo cuando no estaba habilitado para hacerlo por la Comisión Nacional de Valores (CNV). En un mismo fallo, se sanciona a la firma Bull Market Broker SA en un millón de pesos.

Así lo ratificó la Sala N° 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en una resolución de 15 páginas firmada por los jueces Guillermo Alberto Antelo, Eduardo Gottardi y Fernando Uriarte.

Las reuniones de Casielles, un operador clave para Milei

Casielles, que fue el armador original de LLA en la Ciudad de Buenos Aires, y es legislador porteño y candidato a la reelección por LLA, mantuvo 10 reuniones entre 2020 y 2023. Casielles dijo a iProfesional que fue a hablar temas de la Legislatura y de la Ciudad, y no del partido.

Se trata de un joven pero hábil operador político que según sus allegados habla con dirigentes de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio para negociar cuestiones relacionadas con su gestión en la Legislatura porteña.

Casielles señaló que sus reuniones eran por temas de la Ciudad de Buenos Aires. "Yo tenía que hablar un tema de la Ciudad. Olmos conoce mucho de la Ciudad y tiene legisladores. Creo que era un tema de una votación, a ver qué iban a hacer", dijo Casielles a iProfesional. Y agregó: "Olmos entiende bastante del tema, porque es uno de los principales operadores políticos del peronismo", señaló.

En ese momento, Casielles había armado la alianza de La Libertad Avanza para Milei en 2021 y el 24 de julio era el cierre de listas de precandidatos para las PASO. Pero hubo varias reuniones con diversos funcionarios.

"No tuvo nada que ver con la conformación de La Libertad Avanza. Para nada. Eso se armó bien porque nosotros sabemos hacerlo. Hace 10 años hacemos alianzas y la hicimos con el partido Unite, MID y un partido de los jubilados", dijo Casielles. Las reuniones fueron así:

* 12 de junio de 2020 con Nicolás Agustín Ritacco, en plena pandemia. Duró entre las 10.03 y la 13.21.

* 30 de septiembre de 2020, entre 12.35 y las 15.28, con Fernando "Chino" Navarro.

"Si me reuní, tuve varias reuniones. Charlamos situaciones políticas vinculadas al consenso, al acuerdo, al pluralismo, la forma de articular entre sectores diversos", recordó el referente del oficialismo. "Incluso, organizamos un muy lindo debate con el entonces intendente de Avellaneda de Santa Fe (Dionisio Scarpín, ahora senador), donde estaba Vicentin. La verdad, fue un muy buen debate por zoom, muy respetuoso, pudimos cada uno exponer nuestras ideas, quedé con muy buena relación con el intendente y con Eugenio (Casielles). Después no lo vi más, sé que está con Milei, pero eso no modifica lo que yo pienso de él", dijo a iProfesional.

* 8 de febrero de 2021, entre las 19.58 y las 20.58, con Ritacco.

* 16 de abril, entre las 15.12 y las 17.31, con Ritacco.

* 18 de junio de 2021 con Juan Manuel Olmos, entre las 16.02 y 17.45. Participó también Marra.

* 5 de julio de 2021 con Ritacco, entre 20.23 y las 21.04.

* 15 de julio con Juan Manuel Olmos a las 17.05 hasta las 18.36.

* 21 de diciembre de 2021 con un tal "Yañez" según los registros, entre 18.23 y las 19.23.

* 1ro de febrero de 2022 con Ritacco entre las 17.53 y 18.26.

* 11 de abril de 2023 con Ritacco entre las 17.26 y las 19.09.

Encuentros secretos: qué dicen desde el oficialismo

Consultado sobre estos encuentros, Juan Manuel Olmos señaló: "No lo recordaba, pero puede ser, porque lo conocí a Marra precisamente a principios del 2021 en Puiggari (clínica adventista de Entre Ríos que trata obesidad). Él me contó (en Puiggari) que laburaba con Marco Lavagna, que había sido asesor de él en el Congreso. Intercambianos contactos en Entre Ríos. Cuando lo vi en la lista de Milei, le mandé un mensaje cargándolo (Marco es una persona seria y moderada). Y ahí me dijo de tomar un café, cosa que debe haber sucedido ese día y en ese lugar. No fue nada transcendente, por eso no lo tenía muy presente. No recuerdo haber vuelto a hablar".

Olmos agregó: "Vino con Eugenio (Casielles). A él lo conocía del PJ porteño. Tampoco tengo una relación fluida. Bueno, eso de son todos peronistas…Si hay algo más alejado de la Justicia Social es Milei". De ese modo, Olmos explicó los contactos que mantuvo con ambos legisladores porteños de LLA en sendas reuniones que despertaron polémicas.

* Para www.iprofesional.com