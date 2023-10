Se disparan las estafas de “hackers fantasma”, qué significa

El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, más conocido por sus siglas FBI, emitió una preocupante advertencia sobre una modalidad de estafa que está impactando especialmente a las personas mayores. Esta es perpetrada por los llamados “Phantom Hackers” (Hackers Fantasma), que pueden dejar a las víctimas sin los ahorros de toda su vida.

Los robos están dirigidos generalmente a personas de la tercera edad y aunque no son algo nuevo, el FBI los ha denominado como una “evolución” de estafas anteriores debido a su modus operandi.

Los Phantom Hackers: Una Amenaza Emergente

Los Phantom Hackers son una forma insidiosa de estafadores cibernéticos que operan en las sombras. Lo que los distingue es su habilidad para superponerse en múltiples identidades, incluyendo representantes de soporte técnico, instituciones financieras y hasta figuras gubernamentales.

Esta estrategia está especialmente diseñada para ganar la confianza de las víctimas y, al mismo tiempo, identificar las cuentas financieras más lucrativas a las que dirigir sus ataques.

La Técnica de los Phantom Hackers

El modus operandi es un proceso de varios pasos que involucra un engaño meticuloso. Todo comienza cuando un estafador se hace pasar por un representante de soporte técnico y se comunica con la víctima por teléfono o correo electrónico.

En ese momento, el estafador convence a la víctima de que descargue un programa de software que, en apariencia, solucionará un supuesto problema de seguridad en su computadora. Sin embargo, este programa otorga al estafador acceso remoto a la máquina de la víctima.

Una vez que tienen acceso, el estafador procede a “demostrar” a la víctima que su computadora está en riesgo de ser pirateada. A menudo, esta demostración implica mostrar actividades falsas o ficticias que sugieren un ataque inminente. La víctima, preocupada por la seguridad de sus datos, es persuadida para proporcionar información sensible, como sus cuentas financieras y contraseñas, con la promesa de resolver el problema.



La segunda fase de la estafa implica que el estafador se haga pasar por un representante de la institución financiera vinculada a la cuenta bancaria de la víctima. En este punto, el estafador convence a la víctima de que la única manera de proteger sus fondos es transfiriéndolos a una cuenta de terceros que supuestamente es segura. Esta cuenta, por supuesto, está controlada por el estafador, y una vez que el dinero es transferido, se vuelve irrecuperable.

En un giro adicional, el estafador puede hacerse pasar por un empleado de una agencia gubernamental para dar legitimidad a la estafa. Esta táctica busca eliminar cualquier sospecha que pueda tener la víctima y garantizar que siga las instrucciones del estafador.

Adultos Mayores: Víctimas Vulnerables

Una pregunta importante es por qué los adultos mayores se han convertido en las principales víctimas de estas estafas y hay varias razones que pueden responder a este cuestionamiento. En primer lugar, muchas personas mayores no están tan familiarizadas con la tecnología y pueden sentirse inseguras ante la idea de que su computadora esté en peligro. Esta falta de familiaridad puede hacer que sean más susceptibles a las tácticas de persuasión de los Phantom Hackers.

Además, las personas mayores a menudo tienen más ahorros acumulados a lo largo de sus vidas, lo que las convierte en objetivos atractivos para los estafadores que buscan grandes sumas de dinero. La promesa de proteger estos ahorros puede resultar especialmente convincente para los adultos mayores que desean preservar su seguridad financiera.

Cómo Protegerse de los Phantom Hackers

La prevención es fundamental cuando se trata de protegerse de los Phantom Hackers y otras estafas en línea. Aquí hay algunas recomendaciones clave:

- Sea escéptico ante las comunicaciones no solicitadas: No haga clic en ventanas emergentes no solicitadas, enlaces enviados a través de mensajes de texto o enlaces o archivos adjuntos de correo electrónico. Los Phantom Hackers a menudo inician el contacto de esta manera.

- No descargue software de desconocidos: Si alguien que no conoce le pide que descargue un software en su computadora, desconfíe. Esto podría ser una trampa para darles acceso a su dispositivo.

- No entregue información financiera: Nunca proporcione sus cuentas financieras, contraseñas u otra información sensible a personas que se comunican de manera no solicitada, incluso si afirman ser de una institución financiera o gubernamental.

- Verifique la autenticidad de las comunicaciones: Si recibe una llamada o correo electrónico inesperado que le preocupa, busque el número de teléfono o la dirección de correo electrónico oficial de la entidad involucrada y comuníquese directamente con ellos para confirmar la autenticidad.

- No confíe en solicitantes desconocidos: Recuerde que el gobierno o instituciones financieras legítimas nunca le pedirán que transfiera dinero, compre criptomonedas o acumule tarjetas de regalo a través de un representante no solicitado.

Con informacion de Infobae.