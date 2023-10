Horror: en plena noche, un colectivo arrolló y mató a un hombre en la ruta 9

La ruta provincial 9 fue escenario de una embestida fatal. En la noche del martes un colectivo de la empresa Malvinas Argentinas chocó a un hombre de 47 años que murió en el acto.

El siniestro fue en el kilómetro 685, entre Río Segundo y Córdoba capital. El comisario mayor Maldonado, precisó a ElDoce.tv que cuando los agentes llegaron encontraron el ómnibus y una camioneta Ford Ranger estacionada en la banquina. En medio de la calzada estaba el cuerpo sin vida con gravísimas lesiones.

“Se detuvo en la orilla y el colectivo lo embistió”, explicó el comisario y aseguró que se están investigando los motivos del siniestro. “El colectivo nos dijo que no se percató, que el hombre apareció en la oscuridad. No sabemos por qué se interpuso”, añadió y aclaró que la camioneta no participó del choque fatal.

Testimonio

El ómnibus que embistió a la víctima circulaba en sentido Río Segundo - Córdoba. Una pasajera que viajaba en otro colectivo desde la capital hacia Pilar relató al medio local Periodismo Regional que en el kilómetro 80 se detuvieron al ver el accidente.

“Nuestro chofer se paró a asistir a su compañero porque no sabía qué había pasado y cuando se bajó había mucha sangre en el otro colectivo y no sabía qué había chocado”, expresó. Según dijo, en un primer momento creyeron que se trataba de un perro pero “cuando el colectivero se acercó más era una persona totalmente destrozada en medio de la ruta”.

Fuente: El Doce