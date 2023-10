Cuál es la "danza de nombres" que suenan sobre el futuro gabinete de Poletti

En medio de las reuniones de transición municipal entre los equipos técnicos del actual intendente Emilio Jatón y de quien será su sucesor, Juan. P. Poletti, suenan en el radio pasillo del periodismo local varios nombres que podrían -se recalca el potencial-, formar parte del futuro gabinete una vez que asuma como Jefe del Gobierno Municipal el ex director del Cullen.

En primer lugar, hay una dirección que indica dos nombres posibles, como la veleta y el viento. Actualmente, las reuniones de transición son comandadas, por el lado de Jatón, por los actuales secretarios General y de Gobierno, Mariano Granato y Federico Crisalle, respectivamente; y por el sector del Poletti, el diputado radical Alejandro Boscarol y el concejal del Pro-Juntos por el Cambio, Sebastián Mastropaolo. Ambos terminan sus mandatos tanto en la Legislatura como en el Deliberativo local.

¿Habrá intercambio de “figuritas”? ¿Saldrán los dos que están, entrarán en sus lugares los dos que participan en las reuniones y se perfilan para reemplazarlos? Una alta fuente oficial del “polettismo” no quiso confirmar que Boscarol ocupará la secretaría General -un área política central- y Mastropaolo el área de Gobierno.



"Equipos charlando"

“Lo único que puedo decir es que estamos manteniendo reuniones todos los días y con distintas personas. Los equipos se están charlando, pero no hay nada definido aún. Boscarol y Mastropaolo son sólo los designados para coordinar la transición, junto con Crisalle y Granato”, deslizó la misma fuente.

Mastropaolo se permitió una humorada: “Si algunos medios me confirman como próximo integrante de gabinete, no lo puedo desmentir…”, le dijo a El Litoral. “-Pero Ud., ¿le confirma a este diario que ocupará esa secretaría?”, se insistió. Silencio de radio del actual concejal: no confirma, ni desmiente y o “no sabe, no contesta”.

Mastropaolo tuvo una participación muy activa al momento de convencer a Poletti de que sea candidato a la intendencia; incluso fue una de las personas que coordinó la primera reunión entre el médico santafesino y Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese encuentro -de médico a médico, y en la cual Poletti expresó su admiración a Quirós, le dijo una vez a este diario- fue la epifanía que necesitaba para dar el paso y lanzarse como precandidato. Lo que pasó después ya se sabe: Poletti terminó siendo el intendente más votado en la historia democrática de la capital provincial.



El Niño

Otras de las áreas clave si se siguen los pronósticos de un Niño pronunciado, con muchas lluvias y ríos altos, es la de gestión del riesgo hídrico, hoy a cargo de Silvina Serra (es secretaría de Infraestructura y Asuntos Hídricos municipal). En un momento sonó como su posible reemplazo para el próximo gabinete Mario Banús, quien fue subsecretario de Operativo de Recursos Hídricos durante la gestión del ex intendente José Corral, y asesora a Poletti en este tema.

“Hace unas semanas, hubo reuniones con el equipo de especialistas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich/UNL) para conocer cómo están trabajando. Pero para esa área no hay nadie apuntado aún, de cara al próximo gabinete. Todo se está armando”, aseveran los mismos operadores políticos que responden al ex director del Hospital Cullen.



Quién dice qué (por qué canal)

Parafraseando esa célebre cita de uno de los precursores de la teoría de la comunicación, Harold D. Lasswel, otra de las preguntas es quién estará al frente de la futura oficina de prensa. Y sí, suena un nombre: María Fernanda Vigil.

Es Licenciada en Comunicación Social y en Administración; también, profesora universitaria de las cátedras Teoría de la Opinión Pública y de Comunicación y Opinión Pública (Fhuc/UNL), y especialista en estos temas.

Su expertise sobra, pero la confirmación está ausente. Fuentes oficiosas consultadas por este medio dijeron que “hubo contactos” entre Vigil y la gente de Poletti. Pero no confirmaron su participación en el futuro gabinete. “Va a ser un gabinete muy variado, con procedencias diversas, lo cual está muy bueno”, cerraron.

Una concejala electa, ¿no asumiría en su banca para ocupar un cargo ejecutivo en la futura área de Educación?, es otra de las preguntas que suenan a sotto voce. Muchas preguntas, muy pocas certezas. Para confirmaciones definitivas, será mejor esperar.

Con informacion de El litoral.