Juan Cabandié: "El kirchnerismo era rock and roll pero ahora es un tango nostálgico; y Javier Milei canta rock con ideas viejas"

Juan Cabandié, ex diputado nacional, afirmó que la PASO fue un castigo de la sociedad por temas no resueltos pero no sólo para su fuerza política. “Nosotros no podemos, de un hecho aberrante, centralizar a una fuerza política”, manifestó sobre las acusaciones de corrupción, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué pasa generacionalmente con el oficialismo? ¿Estamos frente a un ocaso del kirchnerismo?

La verdad es que eso merece un análisis profundo y pormenorizado. Yo creo que, dadas de las circunstancias y la dinámica de cualquier sociedad, se producen movimientos y eso repercute en las conformaciones políticas, a partir de que lleva o interpela a las fuerzas políticas a advertir estos cambios en la sociedad y, obviamente, modificar métodos, prácticas, aggiornarse, intentar las nuevas demandas.

Yo creo que el peronismo siempre estuvo caracterizado por eso. Entiendo que el kirchnerismo también lo hace, y debería hacerlo incluso con un poco más de acento.

Porque yo decía, en una entrevista con vos hace unos meses, que antes queríamos ser un rock and roll, poniéndolo en métodos musicales, y hoy somos un tango nostálgico, en términos de que nos quedamos con lo bueno que hicimos en el pasado, 10 o 12 años. El kirchnerismo era rock and roll pero ahora es un tango nostálgico; y Javier Milei canta rock con ideas viejas.

Y me parece que eso lo interpela al electorado, principalmente porque la gente de alguna manera ya ponderó eso en una elección, hace tres o cuatro elecciones. Entonces, nadie vota por el pasado, sino por el presente y por las expectativas que tienen los candidatos en el futuro. Eso interpela a las fuerzas políticas para generar esas modificaciones metodológicas y programáticas también. Porque sin dudas que aparecen nuevas demandas.

Me parece que no solamente en nuestra fuerza política, sino el conjunto de las fuerzas políticas, la elección primaria ha significado una especie de movimiento de estantería, en términos de un castigo electoralmente, por temas no resueltos. Entonces, hay nuevas demandas.

La seguridad es una, no es nueva, pero es una que gana lugar. Los jóvenes, en términos de la necesidad de poder alquilar, los de treinta y pico, la necesidad de aspirar a tener una vivienda propia. Demandas como el ambiente, sin dudas. Esas demandas tienen que orbitar la agenda programática de nuestra fuerza política.

El peronismo logró que en la Argentina todos consideren que la salud y la educación son un derecho adquirido, yo creo que no está asegurado, sobre todo si hay candidatos como Milei en la presidencia, pero la sociedad cree eso.

Usaste hace unos meses la figura del rock and roll y el tango melancólico, ¿crees que consciente o inconscientemente eso inspiró la declaración de Axel Kicillof que hizo tanto ruido, de “tenemos que componer otra canción”?

Podría ser, nadie se adueña de los conceptos. Pero también creo que es un razonamiento que muchos venimos teniendo respecto a la necesidad de la construcción de mayorías.

Sergio Massa está hablando de la construcción de una nueva mayoría, a mí me parece muy interesante, porque si vos te quedás con lo que representás, y yo me niego a que el kirchnerismo represente solamente un 25%, pero si nos quedamos con eso, las posibilidades de transformación van a ser nulas o limitadas, principalmente porque las minorías no transforman, transforman las mayorías.

Y eso repercute, obviamente, en la composición de las Cámaras, en la gobernabilidad de las provincias, de los municipios y, por supuesto, de la Nación. Para gobernar la Nación, los municipios y las provincias se necesitan mayorías. Entonces, el concepto que arroja Sergio Massa de la construcción de la nueva mayoría me parece sumamente necesario y, además, inteligente.

¿Qué pasó con La Cámpora que se quedó concentrada en una minoría intensa?

No me consta que todos los que eran La Cámpora o distintos espacios dentro del kirchnerismo o el peronismo piensen o aseveren que hay que construir o que hay que dar paso en pos de la construcción de una minoría, yo creo que todos pensamos que hay que construir mayorías.

El punto es que a veces uno puede llegar a quedarse anclado, y eso es un tema a resolver, porque no es bueno quedarse anclado en un eje temático, en una consigna, en un método que pudo haber sido efectivo en un tiempo.

La verdad es que la sociedad es dinámica y no estamos descubriendo la pólvora.

Néstor Kirchner lo definió muy bien cuando asumió. En el 2003, en su discurso inaugural, el Congreso dijo que el cambio es el nombre del futuro, es un concepto filosófico, el cambio de la sociedad, nadie puede negar qué eso existe.

Si "cambio es el nombre del futuro", el kirchnerismo representó el cambio en el 2003, Macri fue la ilusión de un cambio que no se dio en el 2015, Alberto Fernández fue la ilusión de recuperar un cambio que no se dio en 2019, ¿ese cambio hoy, por lo menos hasta las PASO, lo encarna Milei? ¿Y el rock and roll, en lugar del tango triste, es Milei?

Ante la irrupción de un personaje de estas características, creo que todos los que hacemos política tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es la culpa? Evidentemente, con un concepto engañoso y con una metodología de manipulación, ha logrado insertarse en un sector importante de la sociedad, a partir de hacer creer que si vos ganás hoy 300 mil pesos, vas a ganar 300 mil dólares.

O haciendo creer que el problema es la casta del sindicalismo, pero no Barrionuevo, o la casta de la política nacional, pero no Guillermo Francos o todos los personajes que pululan alrededor de él.

Entonces, cuando uno intenta hablar con el electorado parece que esos aspectos como, por ejemplo, el tráfico de órganos o que la gente vaya armada por la calle, pareciera que eso está minimizado.

Cuando hablás de la estética del rock and roll y el tango triste, pareciera calzarle perfecto, y que el rock and roll lo encontró Milei...

Claro, pero sobre ideas que son viejas, no son inspiradas, son música de siglos pasados. Lo que pasa es que ha tenido la capacidad de presentarlo como nuevo.

Entonces, ahí hay una responsabilidad también de algunos medios de comunicación, porque esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que lo han inflado y lo han puesto en este lugar, pero también hay una responsabilidad de los que hacemos política.

Yo siempre, tómalo como propio de la vida cotidiana, intento preguntarme dónde fallé. Y yo creo que esto es una pregunta colectiva, ¿dónde fallamos nosotros para tener un personaje de estas características que tiene posibilidades? Creo sinceramente que el 22, a Sergio Massa le va a ir muy bien, porque además viene llevando a cabo una campaña muy técnica, en un contexto muy difícil y con ideas muy claras, como por ejemplo, sacar el IVA a los trabajadores, el impuesto a las ganancias.

Tiene un país en la cabeza, tiene una metodología, está muy formado, conoce mucho el Estado, y me parece que nos va a ir muy bien. Pero, evidentemente, la función de Milei en las PASO fue significativa.

Alejandro Gomel (AG): ¿Por qué siempre aparece la corrupción? ¿No tiene arreglo?

Bueno, porque está instalado en el seno de las sociedades en el mundo, con mayor nivel según el país, la región, pero me parece que está instalado. Eso requiere mecanismos administrativos, de auditoría, de contador, de instituciones consolidadas, pero me parece que ahí hay una tarea a desarrollar.

Es difícil poder modificarlas drásticamente porque no solamente está instaurado en la política, sino también en el sector privado y en la Justicia. En el sector privado y en la Justicia nadie lo nombra.

Entonces, me parece que sin poder generar un abordaje integral para que esos mecanismos puedan erradicarse en todas esas instancias, va a ser difícil generar mayores niveles de transparencia si no modificamos también la estructura judicial y el control también sobre los privados que están vinculados al Estado.

AG: ¿Ha habido decisión política de hacer esto en los últimos 20 años?

Hay normas y hay acciones o hechos administrativos del Estado que han venido en ese sentido, la transparencia, la renovación de la Corte Suprema en su momento, pero me parece que hoy volvimos a estar en una situación de que la Justicia no se toca, es un poder que nadie conoce, nadie conoce sus patrimonios, nadie conoce cómo viven.

Hay que mejorar las instancias institucionales, los organismos de contador, pero eso parece que obviamente es perceptible y se puede avanzar para mejorarlo, y se ha avanzado.

¿Se da en una mayor proporción en el kirchnerismo que en otros gobiernos? El sistema de que es moral apropiarse indebidamente de dinero para hacer política inevitablemente deviene en que aparecen unos corruptos del secretario de Kirchner, que terminan robándose 80 millones de dólares, amparados en un sistema cuyo fin era moral y su terminación era totalmente corrupta.

Aseverar que eso sea más en gobiernos peronistas que en otros gobiernos, en principio, lo pongo en cuestión, y no hay nada que lo sustente, porque podríamos hablar de la fuga de 45 mil millones de dólares producida durante el gobierno Macri, o podríamos hablar también de la causa del Correo Argentino.

Entiendo, tu tesis es que unos son "ladrones de gallinas" y los otros son "ladrones de banco y finos"...

Creo que lo pondría con el título, o en el grupo, en términos de hechos de corrupción.

Roban todos, pero pongamos la idea de que unos tienen una forma de hacerlo y otros una forma pornográfica, como con los bolsos de López, o la Rosadita, o el yate.

¿La nueva canción del peronismo es desarmar esta concepción de "robar para la corona" está bien y encontrar otras formas de financiamiento de la política? Coincido en que se puede robar mucho más a través de la "timba financiera", pero no aparecen estas cosas, no vemos a personas del gobierno de Macri revoleando bolsos o contando dinero en efectivo.

Pero vos sabés muy bien que las noticias son las que un grupo económico decide que sean y eso es lo que se presenta, no siempre son las noticias, hay selección.

Coincido, pero te puedo asegurar que para los medios de comunicación masivos las fotos del yate son mucho más interesantes que los Panamá Papers.

Es aberrante.

Entiendo que los medios de comunicación son parte de los poderes permanentes y que tienen status quo, pero eso no quita que el otro le dé motivos.

Ese es un hecho aberrante, acordate de Caputo, que fue funcionario. Él fugó 15 mil millones de dólares en el poco tiempo que estuvo como funcionario y muchas de las empresas que hicieron la transacción estaban relacionadas con él, incluso él era titular. Entonces, yo no puedo decir que Nicky Caputo representa a todo el gobierno de Cambiemos, no creo que sea así.

Lo que sucedió con el yate e Insaurralde no representa a todo el gobierno de Unión por la Patria. Lo que pasó con López tampoco representa a todos. Entonces, nosotros no podemos, de un hecho aberrante, centralizar a una fuerza política.

No decimos que sea así, pero la cantidad de hechos pornográficos relacionados con la corrupción que ha acumulado el kirchnerismo a lo largo de 16 años de gobierno, hay que reconocer que igualmente no son lo mismo 16 años que cuatro.

Encuentro la estética del rock y el tango triste, y la estética de los Panamá Papers y los bolsos de López, la Rosadita o Insaurralde allí en Marbella.

Hablando de estética, ¿te acordás del intendente Paraná? Fallecido, acusado de narcotráfico, y se comprobó que la vinculó al narcotráfico. Qué figura estética, qué figura resonante, qué significante fuerte. Sin embargo, yo no puedo decir que todo el gobierno de Cambiemos y los radicales son así, sería una aberración eso.

Con información de www.perfil.com