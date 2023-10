Prisión preventiva para el detenido por la cueva de dinero del puerto de Santa Fe

El juez federal Nº 2 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murúa, resolvió la situación procesal de los cinco involucrados hasta el momento por la llamada “cueva del puerto”, por la que Ángel Yamil Benavidez lleva un mes tras las rejas.

El procesamiento se conoció este jueves 12 de octubre, en horas de la mañana, cuando las partes comenzaron a ser notificadas. Además de Benavidez, alcanza a la pareja de éste, la exfuncionaria provincial María Laura Miassi; su socio Carlos Raúl Quartucci; así como Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo.

Además, el juez Cuello Murúa convirtió en prisión preventiva la detención que hasta el momento viene sufriendo Benavidez, en la ciudad de Rafaela; y fijó embargos millonarios para el resto de los implicados, que continuarán el proceso en libertad.

Pedido fiscal

La medida cautelar y el procesamiento habían sido solicitados por el fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien desde el momento del hallazgo fortuito de la “cueva de dinero”, la tarde del 12 de septiembre, se hizo cargo del procedimiento -fruto de un operativo de la justicia provincial-.

Ese martes, Benavidez quedó detenido en un departamento del piso 12 de una de los complejos habitacionales del puerto de Santa Fe, luego de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestrara en su poder una montaña de billetes entre los que se contabilizaron: 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares. Pero sin dudas lo que más lo compromete fue el hallazgo de 39 tarjetas de débito de terceros bajo su dominio y poder absoluto.

Cuatro delitos

La resolución judicial dispone el procesamiento para el principal implicado, Ángel Yamil Benavidez, que es entrerriano, tiene 39 años y hasta el momento de su detención tenía domicilio en el country Los Molinos de la ciudad de Recreo.

El “Turco” Benavidez es considerado por la justicia como presunto autor penalmente responsable de los delitos de “defraudación” (art. 173 inc. 15), en concurso ideal con falsificación en 39 oportunidades (art. 285 en función del art. 283, en 39 hechos que concurren realmente entre sí), “intermediación financiera no autorizada” y lavado de activos” (art. 310 y art. 303 inciso 1, 2 “a” y “b” e inciso 3, todos del CP y en concurso real).

Los cómplices

En el caso de sus cómplices, Raúl Adrián Manonellas (53) y Juan Emilio Gastaldo (30) la justicia los consideró autores de “intermediación financiera no autorizada” (art. 310 del CP); al socio Quartucci (33) lo procesaron por “lavado de activos” (art. 303 inc. 1 del CP); en tanto que a Miassi (41) le endilgaron la autoría de “intermediación financiera no autorizada y lavado de activos” (artículos 310 y art. 303 inciso 1 y 2 “a” y “b”, todos del CP y en concurso real).

Por último, el juez actuante fijó embargos para todos, acorde al grado de responsabilidad de la maniobra, comenzando por Benavidez, por 500 millones de pesos; Miassi 300 millones de pesos; y a los tres restantes se les fijó embargos por diez millones de pesos a cada uno.

Fuente: Diario Uno