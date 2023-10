Plata que quema, el exministro que Pullaro manda al Golfo Pérsico, el futuro del Enapro y cómo sigue la batalla en Fiscalía

Mariano Galíndez (MG): Hola. Estamos en plena veda, así que voy a ser cuidadoso con los conceptos, pero no puedo dejar de arrancar, señalando que en toda la semana hubo una muy nerviosa corrida masiva hacia todo tipo de coberturas frente a lo que pueda pasar el lunes luego de las elecciones. Tanto de ahorristas de a pie como de sofisticados inversores. Desde pymes a grandes empresas, los pesos quemaban en las manos.

David Narciso (DN): ¿Todo al blue y a los dólares financieros?

MG: Hubo de todo. Sin importar si se perdía plata, la idea era cubrirse antes del lunes. El MEP quedó muy caro, el Contado con Liqui operó en máximos, y el dólar futuro esperando devaluación del 90% en diciembre. Y el blue, directamente, en precio de pánico. Por eso también hubo pase a bonos que ajustan por inflación, a bonos dólar linked, a plazos fijo UVA, a acciones de empresas con negocios dolarizados. Hasta hable ayer con contadores que estaban el mismo viernes liquidando dividendos para pagar a los accionista antes del lunes. Pero no sólo fueron operaciones financieras. Me contaron de muy importantes empresarios comprando metros cuadrados que no necesitaban y convalidando cualquier precio con tal de sacarse los pesos de encima.

DN: ¿Ningún optimista sobre que el lunes no pasará nada?

MG: Los que no quisieron convalidar precios altos del dólar, fueron a fondos de inversión en pesos con alta tasa apostando, precisamente, a que no pasará nada el lunes con el tipo de cambio porque, al mirar el riesgo país y el dólar por las nueves, estiman que el mercado ya descontó el resultado de mañana y por eso no habría grandes novedades. Se verá.

DN: Para cubrirse, muchos, desde emprendedores hasta empresarios, estoquearon mercadería.

MG: Si les vendían. Pero es cierto, y es un clásico del combo alta inflación con alta incertidumbre. Pero todo tiene un límite. Un proveedor de insumos me contaba que ya llenó los galpones de insumos y se quedó sin lugar para seguir almacenando. Y alquilar otro depósito, con seguros incluidos, ya no les conviene. Otros que compraron acero en gran cantidad cuando es un insumo menor en su producción. De locos.

DN: “No tengo precio hasta el martes”, fue de lo más escuchado esta semana. Comerciantes sin vender por las elecciones por temor a quedar descapitalizados entre la venta y la reposición. Pero esa inactividad se paga, porque a fin de mes tienen que pagar las cuentas igual.

MG: Mirá, hasta hace unos 15 días todos los empresarios se cubrían remarcando. Pero la pérdida de referencia de precios que se registró esta semana fue tal que directamente se paralizó casi todo.

DN: Decímelo a mí que tuve que cambiar el kit de distribución del auto. Cuando entré a una plataforma on line a comparar precios no se podía creer. Mucha distorsión en la economía y más empuje a la inflación.

MG: El problema ahora es desarmar este embrollo y encarar el proceso de normalización de precios. Incluso, hasta ver si en algo se puede capitalizar este salto a las coberturas bursátiles, tema del que publico hoy en las “Charlas de Mercado” de los sábados en Rosario3.

DN: Ah!!! Temprano empezaste a chivear tu nota.

MG: Cambiemos de tema y hablemos de política provincial. ¿Qué novedades tenés de la transición?

DN: Viste que el 27 de agosto viaja una delegación de los gobiernos de Córdoba y Santa Fe a Kuwait como destino principal para firmar un nuevo préstamo para financiar dos etapas más del acueducto biprovincial.

MG: Sí, y en el caso de Santa Fe Perotti lo invitó a Pullaro a subirse al avión.

DN: Pullaro rechazó viajar él personalmente para terminar de armar su gobierno, te imaginás que es del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

MG: Claro, en esos días imagino que estará a full afinando lo que será el gobierno, porque una semana después se producirá el traspaso de mando.

DN: Designó para que acompañen a Perotti y al ministro Walter Agosto, a la vicegobernadora Gisela Scaglia, al futuro ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y al exministro de Economía Gonzalo Saglione, socialista para más dato. Los tres nombres proyectan cosas importantes del próximo gobierno.

MG: Empecemos por Scaglia.

DN: Primer aspecto, Pullaro le da juego, le habilita protagonismo para que se empodere, por más que sea de otro partido. Mensaje para la interna del PRO santafesino y para la provincia en general, porque venimos de una no relación Perotti-Alejandra Rodenas.

MG: Hasta se enfrentaron en la interna de 2021.

DN: Buena memoria. Segundo, será el debut de Puccini como ministro aunque no ejerza formalmente. Hace tiempo adelantamos que ese Ministerio iba a absorber áreas de infraestructura vinculadas a producción. Este es uno de los casos, el manejo de los acueductos estará bajo su órbita, y por lo tanto la empresa Aguas Santafesinas.

MG: También la Secretaría de Energía, que te acordás que te comenté que sectores empresarios la pedían. Me dicen que estará a cargo de nuevo de Verónica Geese, como entre 2015 y 2019.

DN: Y por último, es para destacar que Pullaro suba al avión a Gonzalo Saglione. Este será su cuarto viaje a países del Golfo Pérsico. Viajó en 2010 a Kuwait cuando era subsecretario de Hermes Binner, en 2016 a Abu Dhabi como ministro y volvió en 2019, junto con Pablo Olivares, que ahora va a ser el ministro de Economía.

MG: ¿Y Saglione qué lugar va a ocupar en el gobierno provincial?

DN: Me dicen que no está definido, pero no pensés en un cargo al estilo secretario o subsecretario. Te digo lo que me dijeron cuando pregunté: “Todos coincidimos que tenemos que aprovechar a una persona con su capacidad, sus vínculos y conocimiento”. Claramente se referían a su trayectoria en la gestión de créditos bilaterales o de organismos multilaterales para financiamiento de infraestructura.

MG: Saglione está en tema hace muchos años, cuando siendo parte del equipo de Ángel Sciara diseñaron la estructura de captación de préstamos del BID y Banco Mundial para la Municipalidad de Rosario. Centros de distrito, grandes avenidas, el Heca, entre otros.

DN: En este caso se conjugan dos cosas. Primero el prestigio de Santa Fe, que desde el año noventa y pico que tomó el primer crédito de Kuwait hasta hoy jamás incumplió ni re-negoció, ni siquiera en 2001-2002. Si además, esa imagen construida a lo largo de tres décadas la encarna alguien que ya conocen en esos circuitos, las puertas se abren más fácil y las negociaciones se dan en otro clima.

MG: Estaba pensando en el momento en el que viajan por créditos internacionales. Argentina ya va a tener presidente o presidenta electo, incluso si hay balotaje.

DN: Es clave que se firme antes del recambio presidencial en Argentina, porque una cosa son las relaciones internacionales si ganan Bullrich o Massa y muy distinto si es MIlei, que es el representa mayor incertidumbre.

MG: Ojo que estamos en veda, che.

DN: Ja. Ya sé. Una fuente del futuro gobierno se preguntaba: si Milei fuera presidente, que dice quiere retirar al estado de la construcción de infraestructura, ¿va a dejar que entren fondos de inversión pública?, al margen de los planteos generales que hace sobre las relaciones internacionales y los países que no se rigen por el sistema republicano y democrático.

MG: Por lo que leí, el viaje tiene además una escala en Viena, donde está la sede de OFID, que es el fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, con el que Santa Fe ya trabajó. Así que nos conocen, ahí van a explorar nuevas líneas de crédito.

DN: Para cerrar el tema, Saglione cuenta una anécdota del viaje de 2019 que tiene que ver con el tema inflación, inestabilidad económica, etc. Te acordás lo que era el último año de Macri…

MG: Cerró con inflación del 54%, la había tomado con 24 o 25.

DN: Bueno, resulta que el préstamo era por 50 millones. Los kuwaitíes lo convirtieron a pesos e iban cargando en el sistema los certificados de pago. Hasta que llegó un momento que la obra le faltaba bastante y ellos no querían largar más dinero porque se había cubierto la cifra. La cifra en pesos, pero en dólares habían desembolsado mucho menos que los 50 millones comprometidos.

MG: Noooo

DN: El gobierno provincial les decía que faltaba toda la redeterminación de precios por la inflación, y los árabes no podían entenderlo. Tuvieron que viajar personalmente Saglione y Olivares para explicárselos que los contratos tienen un precio pero luego se redetermina el precio al momento de pagar para ajustarlos a la inflación.

MG: ¡Y todo eso con traductores en el medio! Lo que debe haber sido. Igual, te digo que para mi lo importante de que viaje Saglione a esta nueva misión con Perotti es que al menos va a controlar que Agosto no sub-ejecute el presupuesto asignado. Malo sería que la comitiva y el propio gobernador pasen hambre porque el ministro quiera volver con superávit del viaje.

DN: ¡¡¡No podessss !!!

MG: Ya que estamos te sumo algo del futuro gabinete. Por lo que me enteré -al menos en los temas vinculados a lo económico- van avanzando en el llenado de los casilleros de secretarios y subsecretarios.

DN: ¿Algún nombre?

MG: Por ejemplo, para Comercio me dijeron que suena Santiago Sauco, que es de las filas del radicalismo y con experiencia, entre otros ámbitos, en la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario. Pero debo aclarar que veo que el entorno del gobernador electo se está tomando con mucha responsabilidad y seriedad la transición. Aclaran siempre que hay un gobierno que está en funciones hasta diciembre y que no entran en la danza de nombres sino que lo que vale es la directiva política de Pullaro para cada área.

DN: Cuando hacés tanta introducción es porque te estás por mandar una… ¿Qué tenés?

MG: Tranquilidad

DN: ¿Cómo?

MG: Resulta que un legislador de Juntos me comentó con preocupación que veía que la conducción del Enapro era codiciada por el sector que tiene como cabeza al concejal Tessandori. Y que se hablaba de que impulsaban a Astrid Hummel o a Agapito Blanco como posibles titulares

DN: ¿Y eso te preocupa?

MG: Nada por el lado de Tesandori y Blanco, que son muy buena gente. Pero me provoca escozor que empresarios vinculados a ese grupo estén merodeando por el puerto. Sigo el tema hace años y uno de los financistas de ese sector político fue apoderado del grupo que tenía como cabeza visible a Salazar Boero y que ganó la concesión en 2002. Y todos sabemos cómo terminó la historia.

DN: ¿Y por qué estás aliviado?

MG: Porque desde el círculo íntimo del gobernador electo me rechazaron de plano que prospere cualquier posibilidad en esa línea.

DN: Descartada, entonces.

MG: Ocurre que Pullaro quiere “perfil empresario” para la nueva conducción del ente portuario y está en conversaciones (no por el nombre sino por el rumbo productivo del ente) con la Bolsa de Comercio de Rosario; y todo eso me genera tranquilidad. Sobre todo porque se abre un momento interesante para el ente.

DN: ¿Por qué?

MG: La actual gestión deja un Enapro ordenado institucionalmente, equilibrado económicamente y recuperada su capacidad de control de la concesión. Dejará además a concesionarios acostumbrados a ser seguidos bien de cerca por el organismo para que cumplan los compromisos contractuales. Y, sobre todo, deja un plan estratégico de largo plazo realizado ni más ni menos por la consultora que diseño el del puerto de Rotterdan. Nada de eso había cuando arrancó la gestión que ahora termina. A lo que voy es que se dejan las bases para que un ente con perfil “empresario” capitalice todo eso y potencie la actividad del puerto. Siempre y cuando TPR, la concesionaria, haga lo que tiene que hacer, que es invertir, pero eso lo dejamos para otra charla.

DN: Y sobre la hidrovía. ¿Escuchaste algo sobre lo que prepara Pullaro?

MG: Tengo entendido que Pullaro estuvo escuchando mucho a la Bolsa de Comercio de Rosario. Preguntó sobre sus referentes en el tema y se interesó por los estudios allí realizados. Por ahora, al sector privado no le dio pista de cómo serán sus pasos. Escuchó más de lo que habló. Lo está estudiando.

DN: ¿Revivirá el “Programa Santafesino de Desarrollo de la Hidrovía” que inició Miguel Lifschitz?

MG: Los últimos dos gobernadores le dieron mucha importancia al tema. Lo de Lifschitz fue directamente disruptivo. Y si bien Perotti, a mi entender, se equivocó al discontinuar el programa, sí le dio importancia al tema y se lo encargó a una persona de su extrema confianza como Candelaria González de Pino.

DN: Por último, algo del área de Justicia. Fue una semana importante. La Legislatura asumió un rol activo en la crisis de la fiscalía regional Rosario al abrir la investigación disciplinaria al fiscal Edery, pero al mismo tiempo decidió esperar el informe de auditoría que mandó hacer la fiscal general Vranicich antes de decidir sobre el futuro de la fiscal regional María Eugenia Iribarren.

MG: ¿Pusieron a enfriar la crisis?

DN: Puede leerse así, hasta que asuma la nueva Legislatura. El que está muy preocupado con el tema es el propio Pullaro. Según fuentes muy bien informadas, esta semana mantuvo reuniones en persona con todos los fiscales en conflicto. “Con todos”, recalcaron.

MG: Y en el medio el Senado le retiró los fueros al senador Traferri a su pedido, a diferencia de hace tres años cuando le negó esa misma medida a los fiscales Edery y Schiappa Pietra.

DN: Ahora Traferri pidió que corran a los fiscales. Y si Edery y Schiappa Pietra no se apartasen, que no lo van a hacer, la que decidirá si los deja o reasigna el caso es Iribarren, que a la vez está bajo cuestionamiento por su forma de conducción.

MG: ¡Qué decisión! ¿Cómo resolverá?

DN: No lo sé, pero sí te puedo decir que en el futuro gobierno están atentos a las decisiones que se tomen, porque no quieren que se instale la idea de que hay protección para nadie. Correr a los fiscales podría leerse como una señal en ese sentido.

MG: Es una previsión lógica. Bueno, esta historia continuará. Te dejo por ahora. Seguro cruzaremos info el domingo a la noche con el resultado puesto. Te veo anotado en la grilla de Rosario3 para el análisis post-electoral.

DN: Así es. ¿Vas a estar en la cobertura de Radio 2?

MG: Y en la de Rosario3 también.

DN: No te perdés una. ¿Y el “run run” de los negocios?

MG: Capaz que le damos un descanso por las elecciones y volvemos el domingo que viene. Chau

DN: Abrazo.

