De la abstención a los no residentes: los 13 millones de votos que los candidatos buscarán hasta el último minuto

Todavía hay 13 millones de votos sin dueño que los candidatos intentarán capturar hasta el último minuto antes de entrar al cuarto oscuro. A los más de 10 millones de ausentes de las últimas PASO habrá que sumarle otro millón y medio de argentinos que eligieron votar en blanco o anular su voto en agosto. También habrá unos 750.000 votantes “huérfanos” que habían elegido en las PASO a candidatos que superaron el piso legal y, por último, casi medio millón que votarán desde el exterior.

Cualquier tendencia en estos segmentos electorales podría definir la elección presidencial, coincidieron los analistas consultados por Infobae. El principal objetivo de Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich será convencer a argentinos que no habían votado en las PASO, cuando se registró uno de los niveles de participación más baja desde que se instauró el sistema de internas abiertas. Votó poco más del 70% del padrón en agosto y, si se mantiene la tendencia de la última década, ese número podría subir este domingo aproximadamente hasta el 75% del electorado.

Las elecciones generales, que definen cargos legislativos y ejecutivos (excepto cuando hay segunda vuelta), suelen ser más atractiva que las PASO, en especial cuando son comicios presidenciales. La diferencia entre estas dos etapas electorales superó en 2015 los seis puntos porcentuales y sumó 4 puntos de diferencia en 2016. En esa línea, un nivel de participación inferior al 74% podría indicar síntomas de apatía electoral, como ocurrió en agosto. La elección de 2015, que consagró a Mauricio Macri como presidente, marcó el techo de participación de la última década, con el 81% del electorado.

La irrupción del fenómeno Milei instaló, desde agosto en adelante, la discusión sobre las elecciones en la conversación pública. El alto rating que tuvieron los debates presidenciales es apenas un ejemplo de una mayor atención social en el desenlace electoral, más allá del enojo y desinterés hacia la política.

“Son casi dos millones de votos que están en disputa”, aseguró el analista Lucas Romero en referencia a los nuevos votantes que se esperan en las generales. Su conclusión está anclada sobre la proyección histórica en la habitual diferencia entre las convocatorios para las PASO y las generales, pero también sobre lo que ocurrió en las elecciones provinciales que se celebraron durante este año. El director de Synopsis Consultores dijo que Massa era el candidato más elegido entre los ciudadanos entrevistados para sondeos que no habían ido a votar en agosto y que, en cambio, aseguraron que votarían este domingo. Milei aparecía como la segunda opción elegida por este colectivo.

“El principal factor de motivación para estos votantes es la paridad de estas elecciones. Lo más probable que se sienta más motivado por evitar que algún candidato gane, porque si quería votar a un candidato hubiera participado en las PASO. Probablemente Massa esté siendo visto como una opción de un electorado que quiere evitar algo”, explicó Romero. “Pero a Milei este voto ‘nuevo’ no lo baja, como muchos pensaban, sino que lo mantiene”, agregó.

Unión por la Patria sabe que buena parte de sus posibilidades de llegar a una segunda vuelta están en el conurbano bonaerense porque, en muchas localidades donde el peronismo suele sumar muchos votos, el nivel de participación en las PASO fue bajo. El peronismo apuesta a que el número de votantes aumente en municipios clave como Merlo, José C. Paz, Moreno y Florencio Varela, entre otros, para mantener vivas las posibilidades de Massa. Pero Milei, que hizo una buena elección en esos distritos, también apuntó su campaña con recorridas por esos municipios del conurbano.

El voto en blanco

Más de un millón de votos en blanco, toda una expresión de descontento con la oferta electoral, son un terreno más difícil de conquistar para los candidatos. Las tendencias históricas indican que el voto en blanco suele bajar a la mitad en las elecciones presidenciales en relación con las PASO, como ya ocurrió en 2015 y 2019. Se registraron en los comicios de agosto el 5,5% de voto en blanco, es decir que, con estas proyecciones, esa cifra debería ser menor al 3%.

“Es un votante que siente más responsabilidad con el derecho al voto y que posiblemente los candidatos no logren seducir, entonces algunos optaron por convencerlos con el miedo. Es el último recurso. Por eso, el gobierno aplicó esta estrategia en las últimas dos o tres semanas sobre Milei”, detalló Romero. La polémica sobre el precio del transporte público es apenas un ejemplo. Esta semana aparecieron carteles en las estaciones de trenes con el sello del Ministerio de Transporte que indicaban una suba astronómica del boleto si ganaban Milei o Bullrich.

“Huérfanos” y “extranjeros”

Habrá 750.000 argentinos que votaron en las PASO a opciones que no lograron superar el piso del 1,5% para participar en las elecciones generales. Esos “huérfanos” de candidatos, cuyos votos ahora son muy requeridos, están ideológicamente más cerca del peronismo y de la izquierda, según el análisis realizado por Infobae.

Dos fuerzas políticas afines al kirchnerismo sumaron casi la mitad de esos votos: son Principios y Valores, cuyo candidato a presidente fue Guillermo Moreno (194.000 votos), y el Movimiento Libres del Sur, que llevó como postulante a Jesús Escobar (158.000 votos). Massa aspira a sumar la mayoría de esos votos, a pesar de que Moreno anticipó esta semana que votaría en blanco.

Detrás de los candidatos presidenciales peronistas aparecen tres fuerzas que representan a la izquierda, como el Movimiento al Socialismo (87.000 votos), el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (84.000) y Política Obrera (64.000). Myriam Bregman, candidata presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores aspira a sumar estos votos. Detrás de estas fuerzas políticas aparecen otras opciones más vinculadas a la derecha, aunque con una porción de votos aún menor.

Los argentinos emigrados volverán a las urnas. El voto en el exterior no está habilitado para las PASO, así que este domingo se sumarán 451.000 electores al padrón que emitirán su sufragio en los distintos consulados del país repartidos por el mundo. El voto no es obligatorio para quienes residen fuera del país. Aunque el número es tentador, las distintas fuerzas políticas prevén que sólo votará un 10% del padrón, especialmente en España, Estados Unidos y Brasil. Las proyecciones de anteriores elecciones indican que Juntos por el Cambio suele imponerse con comodidad entre los votantes que no viven en Argentina.

