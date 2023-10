Laguna Paiva: dos crímenes de adultos mayores y las sospechas de "una mano negra de la política"

Dos crímenes violentos sacudieron a la comunidad de Laguna Paiva el pasado agosto. La muerte de dos viejos vecinos de la ciudad crearon un clima de tensión que, sumado al contexto de campaña electoral, despertaron ciertas sospechas que a la fecha continúan presentes en el imaginario social. Aunque visto desde afuera resulta inverosímil, para el intendente de la ciudad, Elvio Cotterli, los crímenes de José Luis Bournissent (71) y de Herminda Díaz (85), ocurridos el 17 y 25 de agosto respectivamente, podrían tener anclaje en la política.



Para despejar dudas, desde el municipio y con la firma de más de treinta referentes de instituciones locales, solicitaron una nueva reunión con autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En ese sentido, desde la Fiscalía Regional de Santa Fe se confirmó que “fueron convocados por el fiscal Regional para el lunes próximo, por la mañana”



-¿Qué piden en la nota y a quién?

-La nota fue en virtud de que ayer (25 de octubre) se cumplieron dos meses de la muerte de Herminda Díaz y una semana antes había ocurrido el asesinato del señor Bournissent. Los dos casos se dieron en un contexto electoral político -el 10 de septiembre fueron las generales provinciales-, por eso queremos el pronto esclarecimiento. Hemos tenidos una reunión con el fiscal General (Jorge Nessier). Es la cuarta nota que enviamos: primero fueron los petitorios cuando la gente se manifestó aquí en la ciudad; luego hemos cursado notas para saber si se dio algún tipo de avance en la investigación. Por obvias razones no pretendemos conocer cuáles son los pormenores, porque hay una investigación en marcha, pero no queremos que caiga en saco roto, porque esto se dio en un contexto netamente electoral.

-¿A qué se refiere con el contexto electoral?



-Laguna Paiva tiene una tasa de homicidios muy baja y por lo general ocurren por problemas interpersonales. En estos dos últimos casos no fue así, eran dos adultos mayores, que vivían solos y por comentarios de familiares no les han robado absolutamente nada. Además, ocurrieron 15 días antes de las elecciones, donde la oposición política lo único que hizo fue viralizar videos en redes sociales haciendo un mal uso, una campaña sucia de desprestigio a nuestra gestión. La oposición nunca objetó absolutamente nada de la administración, sino solo basaron sus críticas en estos dos crímenes. Nos parece raro que en una ciudad de 16.000 habitantes se dieran dos homicidios en pocos días y a 15 días de las elecciones. Acá hay una mano negra de la política.



-¿Tiene algún otro elemento además de la coincidencia de las fechas?

-Entre la duda y la certeza, me inclino a pensar que los dos crímenes fueron hechos para instalar un caos de seguridad en nuestra ciudad. En 15 días parecía que vivíamos en Ciudad Juárez y después de las elecciones no se habló más de inseguridad, pero con los muertos nos quedamos nosotros. Por eso hasta el último día de mi vida lo voy a emplear para que esto se esclarezca y si no tienen respuestas en la justicia iremos a la legislatura.

-Ustedes se reunieron el mes pasado con el fiscal regional: ¿Qué les dijo entonces?

-El fiscal Regional nos dijo que estaban investigando, pero nosotros no tenemos ningún tipo de información. Pasaron más de dos meses y estamos acá en el mismo lugar, con dos habitantes menos en Laguna Paiva. Queremos explicaciones y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en una ciudad chica cada vez toma más fuerza el hecho de que fue netamente político.

Fuente: El Litoral