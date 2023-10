Una legisladora de Juan Schiaretti llamó a votar por Sergio Massa en el balotaje

Nadia Fernández, diputada cordobesa que responde a Juan Schiaretti, expresó este viernes su preferencia por Sergio Massa en el próximo balotaje, donde se enfrentará a Javier Milei. Sus declaraciones llegaron en medio de una fuerte crisis que atraviesa Juntos por el Cambio por el apoyo de un sector por La Libertad Avanza y el viaje del gobernador de Córdoba a Medio Oriente y Europa, actividad que ya tenía organizado desde hace semanas.

La actual vicepresidenta de la legislatura cordobesa y cuarta en la línea sucesoria de Schiaretti, enfatizó que, si bien es a título personal, “no hay lugar a dudas en esta coyuntura la mejor opción es Sergio Massa, esto implica el sostenimiento de todas las banderas levantadas hasta ahora por la provincia de Córdoba”.

“Uno puede tener diferencias con Massa, pero una cosa es discutir con él como presidente sobre los temas pendientes desde el gobierno nacional con Córdoba y otra cosa es hacerlo con alguien como Milei que propone una especie de estallido libertario, de anarcocapitalismo donde la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes no saben qué les va a pasar; en consecuencia, no hay lugar a dudas”, subrayó la legisladora.

Además, consideró: “Votar a Massa de ningún modo significa deponer esas discusiones, al contrario, es poner la agenda en un orden nacional muy interesante para que el centralismo porteño mire hacia el interior. Y en esta coyuntura, como dirigentes, hay que ser claros y después veremos cómo debatimos, cómo nos ponemos de acuerdo, pero la Argentina necesita certezas, fundamentalmente los que trabajan, los que producen y los que hacen el esfuerzo todos los días para salir adelante”.

El pasado lunes el candidato de Hacemos por Nuestro País había dejado trascender que frente al balotaje no iba a expresarse a favor de ninguno de los protagonistas, como así tampoco daría libertad de acción: “Él no puede darles libertad, porque sus votantes no estaban atados”, plantearon en su entorno. La fórmula que compartió con el bonaerense Florencio Randazzo había cosechado 1.784.315 sufragios (6,78%) que puede ser decisivos para la segunda vuelta.

En medio de la convulsión de Juntos por el Cambio, Schiaretti confirmó que cumplirá toda la agenda que tenía organizada antes de la elección del domingo, donde quedó en cuarto lugar, duplicando la cantidad de votos que había cosechado en las PASO.

En concreto, Schiaretti aterrizó junto a su sucesor, el gobernador electo Martín Llaryora, en Arabia Saudita, para firmar un acuerdo por 100 millones de dólares para financiar la construcción de otro tramo del Acueducto Córdoba – Santa Fe. Fue junto a Omar Perotti, el gobernador saliente de la provincia vecina y también peronista. El mandatario electo santafesino, el radical Maximiliano Pullaro, no los acompañó porque viajó a Washington.

“Posteriormente, el mandatario provincial participará en París, de actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y luego en Barcelona impulsará una ronda de reuniones y convenios con la Agencia para la Competitividad de la Empresa de Cataluña y con la red global de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”, informó el gobierno provincial, que confirmó que recién estará de regreso el 6 de noviembre, dos semanas antes de la segunda vuelta.

Junto a la confirmación oficial del viaje, Schiaretti entregó 396 escrituras sociales a familias de la capital provincial. Allí brindó declaraciones que fueron reproducidas por la prensa local que reiteraron la posición política del mandatario. Agradeció en contacto con los medios el “respaldo que sirvió para que Argentina viera lo que es Córdoba por un lado, y también para que pusiéramos en la agenda de discusión los temas que hacen al federalismo, porque nosotros somos federalistas en un país que no es federal y seguiremos planteando estos temas y seguiremos reclamando”.

Con información de www.infobae.com