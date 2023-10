Bronca en el peronismo santafesino por la indiferencia de Perotti en la campaña de Massa

El peronismo de Santa Fe, que venía de una derrota histórica en las elecciones provinciales frente al radical Maximiliano Pullaro, cargó las responsabilidades sobre Omar Perotti, pero el malestar se profundizó y terminó de quebrar el vínculo con las bases tras la elección nacional.

Es que Perotti fue el gran ausente en la campaña "Massa presidente" y fuentes de la Casa Gris aseguran que el gobernador le admitió a su entorno de confianza que habría votado por el cordobés Juan Schiaretti.

Lo cierto es que, en la primera vuelta, Sergio Massa consiguió una remontada histórica en Santa Fe quedando en el segundo lugar a solo tres puntos de Javier Milei luego de haber salido tercero en las PASO, a 15 puntos del candidato libertario y a 10 de Bullrich.

A diferencia de lo que sucedió en los distritos gobernados por el peronismo, donde los gobernadores se pusieron la campaña al hombro y Unidos por la Patria logró revertir la derrota de la interna, en Santa Fe fue fundamental que el mismo equipo de campaña presidencial la considere una provincia clave en el resultado nacional.

En consecuencia, Massa viajó en tres oportunidades a la región, anunció la creación de una Agencia Federal para la lucha contra el narcotráfico que tendrá sede en Rosario y los ministros Gabriel Katopodis y el rosarino Diego Giuliano, apuntalaron la campaña con políticas de gestión.

El otro factor determinante fueron los intendentes y jefes comunales peronistas que pusieron todos los esfuerzos y consiguieron sumas un promedio de 10 puntos para Massa en cada localidad. Sin embargo, Perotti no dio señales de vida y hace una semana viajó con Schiaretti a los países árabes para concretar el financiamiento para avanzar en el acueducto biprovincial.

En el peronismo no pierden la esperanza que el viaje a Medio Oriente junto a su par cordobés, Juan Schiaretti, terminen de definir el apoyo de ambos al candidato del justicialismo aunque admiten que no son muy optimistas.

"No apareció en toda la campaña y en la última reunión en el PJ los perotistas ni pintaron, ni siquiera para dar explicaciones de las viandas en mal estado que descompusieron a algunos de nuestros fiscales", denunció un dirigente que pidió preservar el off para cuidar la campaña nacional y agregó: "no movieron un dedo y en las pocas cosas que se comprometieron hicieron agua".

En sentido similar se expresó una autoridad partidaria que también solicitó reservar de su nombre: "Omar se quedó con su elección, solo quiso salvar su lista (de diputados) no convocó a nadie y su ausencia se ha notado.

La bronca no solo se limita al partido, sino que el malestar se extendió en toda la administración pública a pesar del acuerdo salarial porque en la capital provincial corrió como reguero de pólvora que Perotti había votado a Schiaretti en las generales.

Lo cierto es que, según fuentes del Frente Renovador, el equipo Sergio Massa está al tanto de la performance electoral del oficialismo al mínimo detalle aunque desde su entorno dijeron que "en verdad, hace mucho que no hablamos de Perotti, que se vaya con Milei si quiere", chicanearon desde el gobierno.

Con informaicon de La Politica Onoline.