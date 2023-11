Pullaro: "A la gente no le importa a quién yo voy a votar"

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, habló en el hall de la Legislatura tras llegar de Estados Unidos, donde buscó financiamiento internacional para varios proyectos. El radical sostuvo que la gente lo eligió para ser oposición y que su apoyo a Milei previo a las elecciones generales se dio en un "contexto electoral". A su vez, contó que le preocupa la Santa Fe que se va encontrar en diciembre, "probablemente tenga déficit".



Respecto a la posición que tomará de cara al balotaje; expresó: "Nos votaron para ser claramente opositores en el orden nacional y ese es el rol que vamos a llevar adelante en los próximos años. A mí me eligieron para gobernar la provincia de Santa Fe, que tiene problemas graves e importantes, por los cuales estamos trabajando en el armado de equipos y desde ese lugar nos vamos a plantar. Creo a que la gente no le importa a quién voy a votar, de hecho, pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero. Hace dos años parecía que J×C ponía el próximo presidente de la Argentina y días atrás sacamos 24%, con lo cual tenemos que hacer una profunda autocrítica los que somos parte de los partidos fundadores, qué no hicimos bien o qué hicimos pésimo para haber bajado casi 20 puntos en dos años en el país. Está claro que la sociedad nos puso en el lugar de oposición, a Milei y a Massa. A mí tampoco me importan mucho las promesas que puedan hacer los candidatos en este momento, me importan los compromisos que tomen una vez que los mismos sean electos".

Con información de Uno Santa Fe