Urtubey apuntó contra Schiaretti por críticas a Massa y se abre nueva grieta en el peronismo

El apoyo a los candidatos en el balotaje empezó a abrir una nueva grieta, donde hay expectativa por saber dónde irán los votos de Juan Schiaretti en la segunda vuelta. En días claves donde se empiezan a tomar decisiones, el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey apuntó contra el mandamás de Córdoba y excandidato presidencial, Juan Schiaretti, por no mostrar su apoyo a Sergio Massa: "Hay dos modelos de país muy diferentes, me llama mucho la atención la postura de Schiaretti", expresó el referente del norte argentino en declaraciones radiales.

En diálogo con Futurock, Urtubey ratificó sus dichos de las últimas horas, en los que expresó el acompañamiento al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), con críticas a las propuestas de Javier Milei. "Hay una larga historia de desencuentros del peronismo cordobés con el espacio que hoy gobierna la Argentina", recordó el dirigente salteño, en referencia a Córdoba, lugar donde el peronismo no logra imponerse desde hace varias elecciones.

Elecciones 2023: Urtubey cuestionó la postura de Schiaretti tras críticas a Massa

Ante la consulta sobre el balotaje, el exgobernador de Salta analizó qué puede pasar en ese escenario de segunda vuelta y apuntó al mandamás cordobés, con la expectativa por saber las definiciones de los votos que obtuvo en las generales, si van a Massa o a Milei: "Un dirigente como Schiaretti, que fue tantas veces gobernador, quizá piensa más en la historia en contra de este gobierno que en el futuro, lo entiendo pero no lo comparto", dijo Urtubey esta mañana, marcando distancia del excandidato presidencial.

En cuanto a lo que se pone en juego, Urtubey sostuvo que en esta elección hay "un voto profundamente ideológico", donde "estamos discutiendo dos modelos diametralmente opuestos". En ese sentido, habló de la propuesta de Massa, que "plantea producción" y en referencia a Milei sostuvo que busca "desarmar el Estado y no tener más moneda".

En cuanto al apoyo a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey fue claro: "Primero soy peronista, y segundo, vengo planteando un gobierno de unidad nacional infinidad de veces", expresó, sumándose a la propuesta del candidato de UP de lograr un gobierno de consensos en caso de ganar las elecciones. "En esta elección se discute la forma de organización social, no hay espacio para la neutralidad", agregó.

Urtubey aclaró que tiene "una postura lejana a este gobierno, pero sé de qué lado tengo que estar en esta elección". Por eso, "Sergio Massa me invitó a trabajar en esta construcción, veníamos con caminos separados desde que él conformó el Frente de Todos", manifestó. Por eso, aclaró, "se necesita una base mucho más amplia para enfrentar lo que viene en la Argentina", cerró.

