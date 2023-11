Vilma Ibarra, sobre Sergio Massa: "No gobierna él, Alberto Fernández sigue la gestión todos los días"

A casi un mes de concluir el mandato de Alberto Fernández, y en medio de su reducida presencia en la escena pública, la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, afirmó que el Presidente continúa liderando la administración nacional y desestimó la idea de que Sergio Massa esté dirigiendo el Gobierno.

“No gobierna él, eso te aseguro que no. Alberto Fernández sigue la gestión todos los días, el que decide es Alberto Fernández”, afirmó la funcionaria durante una entrevista con Luis Novaresio en LN+, aunque reconoció que el candidato de Unión por la Patria “ha tenido la imagen pública y ha sido el protagonista principal de esta campaña”.

La dirigente analizó los comentarios realizados por Massa en las últimas semanas, en los que buscó diferenciarse de la gestión que asumió en 2019. Consideró que estas declaraciones no pretenden mostrar que el ministro está al margen de la actual administración.

“Él no dice este no es mi gobierno como si fuera externo, sino que lo que dice es ‘en este gobierno no he tomado yo las decisiones”, indicó.

En el tramo final del gobierno, Ibarra retrocedió cuatro años para evaluar el papel de la expresidenta, a quien definió como la “líder y referente de un sector muy importante de la política argentina".

Comparó la configuración de la fórmula presidencial Fernández-Fernández con la actual fórmula encabezada por el Ministro de Hacienda, acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. “La nominación de Alberto Fernández como (candidato) a presidente había sido una decisión de la (ahora) vicepresidenta", señaló.

"Esto dificultó mucho cuando el diálogo entre ellos se hizo difícil, pero las cosas como son, no voy a repartir culpas, al final del día creo que no debió pasar. A diferencia de eso, la nominación de Sergio Massa como candidato fue mucho más plural, intervinieron gobernadores, los distintos sectores de la coalición, había una mayor participación colectiva”, analizó.

Ante las críticas que surgieron en torno al líder del Frente Renovador (FR) y la oposición interna que enfrentó desde algunos sectores del frente oficialista antes de la confirmación de su candidatura, la funcionaria resaltó que “si (la idea) era buscar una unidad y no ir a una interna dura, la persona de consenso fue Sergio Massa”.

“Lo digo también, capaz no era mi primera o segunda opción, pero era la opción que nos representaba de alguna manera a todos en ese momento. Esa decisión colectiva también lo pone a él, de alguna manera distinta, frente a un gobierno donde pude decir 'empieza una nueva etapa y es mi gobierno'”, aseguró.

Además, en la antesala del balotaje que enfrentará a Massa con Javier Milei, Ibarra reafirmó sus críticas hacia las ideas que promueve el diputado libertario y lo consideró “una amenaza al sistema de vida, a los valores y a la concepción democrática de que no tiene que haber terrorismo de Estado”.

“Lo decimos en castellano ‘Sí, amamos la democracia’. No quiero discutir venta de órganos, no quiero discutir mercado de adopciones, no quiero rediscutir aborto legal, no quiero rediscutir matrimonio igualitario, no quiero que me digan que por la orientación sexual uno parece un piojoso o parece lindo: somos todas personas que tenemos en nuestra maravillosa capacidad de decidir y me considero, en eso, mucho más liberal que ellos, que tienen algo muy totalitario ahí”, concluyó.

Con información de www.perfil.com