Netanyahu dice que Israel "nunca" cederá el control de seguridad de la Franja

El primer ministro Benjamín Netanyahu respondió el sábado a los crecientes llamados internacionales a un alto el fuego, diciendo que la batalla de Israel para aplastar a los terroristas de Hamás que gobiernan Gaza continuará con "toda su fuerza".

Un alto el fuego sólo sería posible si los 239 rehenes retenidos por terroristas en Gaza fueran liberados, dijo Netanyahu en un discurso televisado.

Netanyahu también insistió en que después de la guerra, que ahora entra en su sexta semana, Gaza sería desmilitarizada e Israel mantendría el control de la seguridad allí. La posición parece ir en contra de los escenarios de posguerra planteados por el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, que ha dicho que se opone a una reocupación israelí del territorio.



Cuando se le preguntó qué quería decir con control de seguridad, Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes deben poder ingresar a Gaza cuando sea necesario para cazar terroristas.

Netanyahu dijo que la determinación de lo que sucederá en la Franja de Gaza a largo plazo será relevante una vez que Hamas sea "eliminado" y prácticamente descartó una entrega total a la Autoridad Palestina: "No podemos tener una autoridad que pague salarios a asesinos; Tendrá que haber algo ahí, pero controlaremos las cuestiones de seguridad". Añadió: "Gaza será desmilitarizada y no habrá ninguna amenaza para el Estado de Israel. Las FDI seguirán manteniendo el control de seguridad en la Franja de Gaza para prevenir el terrorismo. La reciente masacre ha demostrado que dondequiera que no haya control de seguridad israelí , el terrorismo regresa, se instala y nos golpea. Esto también se ha demostrado en Judea y Samaria. Por lo tanto, no aceptaré renunciar al control de seguridad en ningún escenario".

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, que habló después de él, criticó duramente al presidente francés, Emmanuel Macron, después de que este último dijera que Israel debería dejar de matar "bebés y mujeres" en su campaña. "¿De dónde viene esta audacia de predicar la moralidad en medio de la guerra? 1.500 soldados, civiles, mujeres y niños fueron secuestrados o asesinados en batallas. Esto ocurrió hace apenas un mes. Quiero decirles a los líderes europeos que nos critican: El Estado de Israel de 2023 no es el de 1943. Tenemos la capacidad y la obligación de defendernos por nuestros propios medios, y eso es lo que estamos haciendo".



La presión sobre Israel crecía después de que los frenéticos médicos del hospital más grande de Gaza dijeran que el último generador se había quedado sin combustible, provocando la muerte de un bebé prematuro, otro niño en una incubadora y otros cuatro pacientes. Miles de heridos de guerra, personal médico y civiles desplazados quedaron atrapados en los combates.

En los últimos días, los combates cerca de Shifa y otros hospitales en el norte de Gaza se han intensificado y los suministros se han agotado. El ejército israelí ha alegado, sin aportar pruebas, que Hamás ha establecido puestos de mando dentro y debajo de los hospitales, utilizando a civiles como escudos humanos. El personal médico de Shifa ha negado tales afirmaciones y ha acusado a Israel de dañar a civiles con ataques indiscriminados.



El director del Hospital Shifa, Mohammed Abu Selmia, dijo que las instalaciones se quedaron sin electricidad el sábado.

El ejército de Israel confirmó enfrentamientos fuera del hospital, pero el contralmirante Daniel Hagari negó que Shifa estuviera bajo asedio. Dijo que las tropas ayudarán el domingo a trasladar a los bebés tratados allí y dijo que "estamos hablando directa y regularmente" con el personal del hospital.

Por otra parte, la Media Luna Roja Palestina dijo que los tanques israelíes estaban a 20 metros (65 pies) del hospital de al-Quds en el barrio Tal al-Hawa de la ciudad de Gaza, provocando "un estado de pánico y miedo extremos" entre los 14.000 desplazados que se refugiaban allí.



El ejército de Israel publicó imágenes que, según dijo, mostraban tanques operando en Gaza. Las imágenes mostraban edificios destrozados, algunos en llamas, y calles destrozadas y sin nadie más que tropas.

Una reunión de 57 naciones de líderes musulmanes y árabes en Arabia Saudita pidió en su comunicado el fin de la guerra en Gaza y la entrega inmediata de ayuda humanitaria. También pidieron a la Corte Internacional de Justicia, un órgano de la ONU, que abra una investigación sobre los ataques de Israel, diciendo que la guerra "no puede llamarse autodefensa y no puede justificarse bajo ningún medio".



Netanyahu ha dicho que la responsabilidad de cualquier daño a civiles recae en Hamás.

Las FDI han dicho que los soldados se encontraron con cientos de combatientes de Hamas en instalaciones subterráneas, escuelas, mezquitas y clínicas durante los combates. Israel ha dicho que un objetivo clave de la guerra es aplastar a Hamás, que ha gobernado Gaza durante 16 años.

Tras el mortal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que murieron al menos 1.200 personas, los aliados de Israel han defendido el derecho del país a protegerse. Pero ahora, en el segundo mes de la guerra, existen crecientes diferencias sobre cómo Israel debería conducir su lucha.



Estados Unidos ha estado presionando para que se hagan pausas temporales que permitan una distribución más amplia de la ayuda que tanto necesitan los civiles en el territorio asediado, donde las condiciones son cada vez más espantosas. Sin embargo, Israel sólo ha aceptado breves períodos diarios durante los cuales los civiles pueden huir de la zona de combate terrestre en el norte de Gaza y dirigirse hacia el sur a pie a lo largo de la principal arteria norte-sur del territorio.

Desde que se anunciaron por primera vez estas ventanas de evacuación hace una semana, más de 150.000 civiles han huido del norte, según observadores de la ONU. El sábado, el ejército anunció una nueva ventana de evacuación, diciendo que los civiles podrían utilizar la carretera central y una carretera costera.



Al menos 1.200 personas fueron asesinadas en Israel, principalmente en el ataque inicial de Hamás. El ejército confirmó el sábado la muerte de cinco soldados de reserva; 46 soldados israelíes han muerto en Gaza desde que comenzó la ofensiva terrestre.

Casi 240 personas secuestradas por Hamás en Israel siguen cautivas. Unos 250.000 israelíes se han visto obligados a evacuar comunidades cercanas a Gaza y a lo largo de la frontera norte con el Líbano, donde las fuerzas israelíes y los terroristas de Hezbollah han intercambiado disparos en repetidas ocasiones.



"Hezbollah está arrastrando al Líbano a una posible guerra", dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, después de reunirse con soldados estacionados a lo largo de la frontera.

Con información de Israel Hayom