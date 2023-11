El dramático relato de una víctima del portero detenido por abuso

Isidro Álvarez tiene 63 años y desde 1992 era el portero de un edificio en el barrio porteño de Núñez. Desde fines de octubre está detenido por presunto abuso sexual y corrupción de menores, como parte de un expediente que acumuló siete denuncias de mujeres que eran niñas cuando ocurrieron los ataques.



Los hechos investigados por la Justicia sucedieron entre 1995 y 2019. Entre las víctimas hay hijas de familiares del acusado y amigas de su propia hija. Una de ellas, “Noelia” -se utiliza un nombre ficticio para preservar su identidad-, tiene hoy 30 años y en “Mediodía Noticias”, por eltrece, dio un dramático testimonio de las agresiones sexuales que sufrió hace más de 20.

“Me invitaba a ver los dibujitos y me tocaba”

“Iba al colegio con su hija más chica y me invitaban a jugar a la casa. Muchas veces iba sola y, cuando llegaba, me cruzaba a esta persona en la puerta del edificio”, comenzó “Noelia” su relato. “Ahí me llevaba al cuartito de servicio, me tocaba por debajo de la ropa y me daba besos en el cuello”, describió en la entrevista con Ignacio González Prieto.

Y siguió: “Ya adentro de su casa, nos invitaba a mí y a otra amiga a ver los dibujitos en su cama. Ahí me tocaba por abajo de la bombacha. Todo esto pasó cuando yo tenía entre 8 y 11 años”.

Álvarez fue detenido en un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de la doctora Laura Bruniard, quien dispuso el procesamiento del portero por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “corrupción de menores agravada”.

De acuerdo con la resolución judicial, en los relatos que forman parte del expediente “se advierte un patrón de conducta” por parte del imputado, “quien tenía conocimiento pleno de todos los sitios del edificio donde vive y además trabaja como encargado”. Álvarez se encuentra detenido en la Alcaidía 14.

Para cometer los abusos, y según se detalla en el dictamen, el portero “utilizó el ascensor del inmueble, el cuarto donde guardaba los elementos de trabajo y su propia vivienda”.

“Me alegró que lo detuvieran, pero esto es recién el comienzo”

“Hay otras chicas que denunciaron y sufrieron cosas más graves que yo”, continuó “Noelia”, y mencionó cómo fue el proceso que derivó en animarse a contar el horror del cual fue víctima: “Yo pensaba que todo esto me pasaba a mí sola. Por eso, esto en su momento no se lo dije a nadie. Lo pude ver muchos años después haciendo terapia y, especialmente, al hablar con otras chicas a las que les pasó lo mismo. Me ayudó mucho eso”.

“Noelia” afrontó el proceso judicial con el patrocinio gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). María de los Ángeles Giménez y Walter Reinoso, a cargo de la comisión 1309, acompañaron a las víctimas desde la apertura de la investigación, hace dos años, hasta la detención con prisión preventiva del portero.

“Me generó alegría que lo detuvieran, pero conociendo a la Justicia de este país, creo que todavía puede pasar que él no vaya preso”, señaló “Noelia”, y concluyó: “Esto para mí es recién el comienzo”.

Con informacion de Todo Noticias.