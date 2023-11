Las 24 horas frenéticas que alteraron el armado de Milei

Estas últimas 24 horas fueron realmente frenéticas para el presidente electo, Javier Milei, que tuvo que reestructurar a buena parte de lo que será su Gabinete, a partir de algunos dirigentes que se bajaron de sus cargos, mientras que otros se sumaron rápidamente.

En el Hotel Libertador, donde se encuentra alojado desde el día después de las elecciones generales, el próximo mandatario tuvo que resolver los problemas que le fueron apareciendo por diferencias con varios dirigentes cercanos y decidió suspender el viaje a los Estados Unidos que tenía previsto para este viernes.

La mañana comenzó sin grandes sobresaltos, con una reunión que mantuvo con los integrantes más relevantes de su futura administración: su hermana, Karina Milei; Nicolás Posse, que será su jefe de Gabinete; Diana Mondino, designada canciller, y Guillermo Francos, que encabezará el Ministerio del Interior.

El primer temblor se dio luego de la conversación privada que al mediodía tuvo Posse en el hotel Four Seasons con Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, de la cual no trascendió su contenido.

Este acercamiento incrementó las versiones que ya venían circulando respecto de que el ex funcionario nacional podría ser nombrado como ministro de Economía, uno de los cargos que todavía están vacantes.

Una vez conocida esta noticia, sorpresivamente, se supo que Emilio Ocampo, la persona que ideo el plan de dolarización que tenía pensado aplicar Milei, finalmente no va a ser el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), como había anunciado el propio líder de La Libertad Avanza antes de los comicios.

Tan solo unos minutos más tarde, de manera aún más imprevista, la ex candidata del espacio a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, quien acompañó al entonces candidato en la mayoría de sus actos durante la campaña, fue desligada de la responsabilidad que iba a tener como titular de la ANSeS.

Esta medida fue tan repentina que, incluso, la actual diputada ya había anticipado que el próximo lunes iba a iniciar el proceso de transición con las autoridades salientes del organismo, que conduce Fernanda Raverta.

“A los trabajadores de que cumplen con sus tareas, les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos. Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible. ¡Gracias por la confianza, Javier Milei, es un gran honor seguir acompañándote!”, tuiteó Píparo.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del partido, este cambio habría sido pedido por Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, una de las provincias en las que Milei ganó por varios puntos gracias, en parte, a que el mandatario local no se expresó en su contra.

El cordobés, que terminará su gestión el 10 de diciembre, quiere en el organismo de seguridad social a alguien de su riñón, Osvaldo Giordano, que se desempeña como ministro de Finanzas de esa provincia.

Por la tarde, con el mundo libertario ya bastante convulsionado, se sumó al próximo Gabinete una importante referente del PRO y aliada de Milei en el tramo final de la campaña: Patricia Bullrich, que volverá al Ministerio de Seguridad.

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio había dicho que no quería regresar a esa cartera, pero finalmente decidió hacerlo con el objetivo de afianzar el acuerdo que tiene su sector de la oposición con La Libertad Avanza.

En medio de este revuelo, el futuro mandatario decidió suspender el viaje que tenía previsto para el viernes a los Estados Unidos, el cual iba a ser de carácter personal y espiritual, ya que el objetivo era visitar a amigos suyos de la comunidad judía y la tumba de Rebe de Lubavitch.

En tanto, la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina (OPEA) no emitió el habitual comunicado de prensa que suele publicar en las redes sociales a las 18:00 y hasta el momento el último parte era el de la mañana del jueves.

“Una vez más, es importante remarcar que cualquier nombramiento o anuncio oficial SOLO lo hará el propio Presidente Electo Javier Milei o, en su defecto, los comunicados de la OPEA”, remarcó Fernando Cerimedo, integrante del círculo íntimo del economista, en un mensaje que publicó en su cuenta de X, en medio de rumores sobre posibles designaciones.

Fuente: Infobae