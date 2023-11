El contundente motivo por el que Cami Homs abandona el Bailando 2023

El Bailando 2023 sigue dando que hablar desde que comenzó, entre polémicas, renuncias y romances. Esta vez le tocó a Cami Homs, se reveló en LAM, que la modelo va a abandonar el certamen.

Yanina Latorre estuvo como conductora del ciclo tras la ausencia de Ángel De Brito. "Hay una parejita que se estaría bajando del bailando. Firmó por dos galas, les gustó y se quedaron. Ahora esta semana, no la pasó tan bien, no se la banco y se quiere ir", arrancó la conductora. Mientras las angelitas estaban tratando de adivinar de que famosa se trataba.

En el piso, los panelistas trataron de adivinar mientras que Yanina decía que era una persona que empezó picantendo y después no se la bancó. "Camila Homs chicos. No se la banco porque Martu Morales le dijo 'la ex de..' Y no se siente cómoda. Pero no sé que le molesta si todos la empezamos a conocer y seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y él comenzó a salir con Tini, ella lo aprovechó", explicó la angelita.

Pepe Ochoa reveló que Cami Homs al principio no quería participar del Bailando 2023 porque tuvo muchas reuniones en donde dijo que no, pero luego lograron convencerla.

Fuente: caras.perfil.com