Mauricio Macri intervino para la liberación de rehenes argentinos en la Franja de Gaza

En la noche de la Franja de Gaza, un grupo de rescatistas fue a buscar a los once rehenes que liberó la agrupación terrorista Hamás. En este grupo había un total de seis mujeres argentinas, dos madres con sus respectivos pares de hijas, que ya regresaron a Israel. Sin embargo, esto no fue casual porque el ex presidente Mauricio Macri intervino para que le dieran prioridad a las personas con nacionalidad argentina.

Durante una entrevista al periodista Gabriel Levinas, en TN aseguraron que hubo una fuerte influencia del ex mandatario en el caso. «Parece que fue Macri el que intervino en esta historia, habló con el emir de Qatar (país que negoció la tregua). Teníamos la información de que el propio Mauricio Macri, que tiene una gran relación con el emir de Qatar, había enviado una lista con argentinos para ver si podía existir en la gestión una prioridad», revelaron.

«Nos pidieron que no hablemos para que no se frustre. No es la totalidad, es un grupo de 8 o 9. Lo que sí podemos confirmar es que esta gestión existió y la buena relación de Macri con el emir, que de hecho hoy volvió de Arabia saudita, por lo cual es así. Después la suerte de la negociación tiene que ver con otras cuestiones. Hubo Una gestión secreta«, agregaron en el medio.

De hecho, la última publicación del expresidente de la República Argentina en su cuenta de Instagram se condice con esta información: «Gran reunión con el Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi. Compartimos miradas sobre problemas globales como el cambio climático, la estabilidad y la paz. Muy interesado en el futuro de Argentina y un gran socio para nuestro crecimiento», remarcó.

¿Quiénes son las mujeres liberadas por Hamás?

De las 11 personas liberadas por el grup terrorista Hamás, 6 son de nacionalidad argentina. Ellas son las mellizas Yuli y Emma Cuño, y su madre Sharon; y Karina Engelbert junto con sus hijas Mika y Yuval. Las mujeres estuvieron prisioneras desde el 7 de octubre, cuando la agrupación terrorista las secuestró al ingresar a su ciudad de residencia.

Yuli y Emma Cuño son mellizas y tienen tres años. Fueron secuestradas el pasado 7 de octubre junto a Daniele Alony, su tía. Además, su padre, David Cuño, de 33 años, todavía está prisionero desde el día mencionado, mientras que Sharon Alony y su hija Emilia (5), fueron liberadas el 26 de noviembre, cuando la tregua en Medio Oriente llevaba solo un par de días.

