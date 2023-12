Cuáles son las estrategias en seguridad que diseña la gestión de Poletti

Si bien la coyuntura urgente hoy la acapara un tema central, la crisis hídrica, la seguridad nunca se va de la agenda periodística. Basta con pasar rápida revista de la crónica roja policial de todos los días para advertir que los choque entre cuidacoches, las entraderas, los robos en vía pública, los ataques y los homicidios.

¿Cuál es el diseño de la estrategia de seguridad de la gestión encabezada por Juan Pablo Poletti que asumirá el 9 de diciembre? Hay varios elementos nuevos: primero, un trabajo “muy articulado” con la nueva gestión provincial, a cargo de Maximiliano Pullaro y una actualización de los “mapas del calor” del delito en todo el ejido urbano.

También, una “fuerte profesionalización” de los agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), en articulación con el próximo Ministerio de Seguridad; un reequipamiento del Centro de Monitoreo municipal (cámaras de videovigilancia, software, etcétera), con una intención -por ahora, es sólo eso- de integrarlo al 911.

Además, el programa “Ojos en Alerta”, que le sirve a la ciudadanía para avisar sobre eventuales hechos delictivos, podría desembarcar en la ciudad, pero no en lo inmediato, sino en una etapa posterior.

Sebastián Mastropaolo, quien será el futuro secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana. Ideas y buenas intenciones hay muchas respecto de la lucha contra el delito; de todos modos, un tema tan complejo y multicausal como la inseguridad no se resuelve de un día para el otro. La aplicación de nuevas medidas en la ciudad demandará tiempo.

Articulación

“Vamos a trabajar de forma muy coordinada con la Provincia. Ya hubo reuniones de trabajo con el próximo Ministro de Seguridad de la provincia (Pablo Cococcioni) de la gestión del gobernador electo Maximiliano Pullaro. Aquí, revisaremos y atenderemos los mapas de calor del delito y la inseguridad de la ciudad de Santa Fe de una forma totalmente coordinada con el gobierno provincial”, resaltó Mastropaolo.

Lo que se intentará hacer es cruce de datos entre los mapas de calor delictivos que tiene la gestión entrante con los de la cartera de seguridad de la provincia. “Lo que se busca es pacificar y ordenar la ciudad”, declaró Mastropaolo.

Vasos comunicantes

-¿Qué lugar ocuparán dentro de esta articulación municipio-provincia las vecinales? Porque ellas son las que conocen muy bien, acaso mejor que nadie, lo que pasa hacia adentro de los barrios… consultó El Litoral a Mastropaolo.

-En este contexto de trabajo coordinado, las vecinales van a tener un rol preponderante. Desde mi rol como concejal, empecé a “utilizar”, en el buen sentido, el vínculo directo con los vecinos. Sobre todo con la Red de Vecinales por la Seguridad de la ciudad.

Entonces, apenas asumida la gestión del Dr. Poletti, la idea será obviamente mantener ese vínculo, pero además generar una mayor solidez en ese contacto entre el municipio y las vecinales que están involucradas en esta área (seguridad), para que éstas sean también el vaso comunicante entre los vecinos y nosotros.

Por ejemplo, llegado el momento de aplicar el Programa “Ojos en Alerta” que fue una de las ideas de campaña, vamos a involucrar involucrar tanto a las vecinales como a todos los estamentos intermedios que se quieran sumar. Procuraremos pacificar y ordenar la ciudad (insistió en este concepto), porque necesitamos que el vecino tenga herramientas para involucrarse y que sea un “socio activo” en esta nueva Santa Fe que queremos.

Ojos alertas

-¿Qué va a pasar con la implementación en la ciudad del Programa “Ojos en Alerta”, mediante el cual el vecino “alertante” avisa vía WhatsApp sobre un eventual ilícito?

-Mastropaolo: Creo que sí, se va a aplicar, aunque no diría que será una implementación en esta primera etapa (del nuevo gobierno municipal). Ocurre que necesitamos educar, capacitar a todos los vecinos para que entiendan de qué estamos hablando con “Ojos en Alerta”, y generar el compromiso vecinal del involucramiento.

Pero también, y antes de todo, deberemos capacitar al personal del municipio. Nosotros tenemos una Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y una Guardia de Seguridad Municipal (agentes de control). Antes que pedirle a un agente municipal que cumpla la función que debe cumplir hay que capacitarlo, darle las herramientas y la capacidad de idoneidad para que pueda realizar acciones en materia de prevención del delito.

Centro de Monitoreo

-Uno de los principales reclamos desde las vecinales es que el Centro de Monitoreo Municipal necesita una modernización y reequipamiento. ¿Qué va a pasar con el sistema local de cámaras de vigilancia?

-La verdad es que ésta es una problemática real: el sistema de monitoreo del municipio es hoy obsoleto. No es compatible con el 911, menos ahora que con el Centro de Monitoreo provincial, se hizo una inversión muy grande. Se usa un software que es el mismo que se utiliza en CABA. Y realmente el municipio aquí quedó a años luz de distancia.

Nosotros vamos a buscar, como primera medida, lograr -dentro de este nuevo vínculo que tenemos con el nuevo gobierno provincial-, integrarnos con el ministerio de Seguridad. Porque vuelvo sobre lo mismo: las cámaras de la Municipalidad son obsoletas, y el sistema está muy falto de operatividad.

Y si la provincia nos permitiera tener un veedor, para que nosotros nos integremos, ya tendremos un adelanto muy importante. Y lo que nosotros hagamos nuevo (en el Centro de Monitoreo local), obviamente será compatible con el 911 provincial.

Debemos entender que es mejor tener 500 cámaras a tener 100 en cada sistema de monitoreo (puso como ejemplo Mastropaolo). La idea es integrar todo, pero esto lo planteamos como idea, aún no hay nada confirmado.

Además la provincia tiene también algunos desafíos, como cerrar el anillo digital. Hay cuestiones que ellos también están tratando de definir y nosotros vamos a sumarnos a esa política de videovigilancia y de todo lo que sea tecnología aplicada.

Esta integración nos permitiría, a su vez, tener todos los ingresos y egresos de la ciudad controlados con videovigilancia, con lectores de patentes, para así contar con una identificación de vehículos con pedidos de captura, para que puedan intervenir rápidamente las fuerzas municipales y las provinciales, por supuesto.

“Funcionarios de máxima jerarquía”

-¿Hay nuevas medidas nuevas que se tomarán respecto de la GSI?

-Mastropaolo: La nueva GSI primero se va a capacitar, y segundo se va a profesionalizar. Vamos a tener funcionarios de la máxima jerarquía a nivel nacional que van a venir a colaborar con nosotros en la nueva Guardia de Seguridad Institucional. Esto lo tenemos confirmado.

Pero todo lo que se haga, se hará siempre respetando las potestades de cada funcionario. Porque a un agente de la GSI no le podemos pedir que realice algún tipo de función para el cual no fue capacitado previamente. Entonces, estamos pensando en un principio de capacitaciones y de formación de agentes antes de que tengan un rol determinado.

“Venimos con un planteo integral: primero capacitar, formar, generar los recursos y después desarrollar este nuevo esquema para la GSI hacia el vecino, de cara al vecino. Vamos a tener una etapa previa (de capacitación y profesionalización) que nos demandará unos seis u ocho meses, aunque trataremos de minimizar en los tiempos”, concluyó Mastropaolo.

Con informacion de El Litoral.