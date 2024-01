Agustín Rossi pide unidad al Partido Justicialista santafesino

Unidad para el PJ santafesino y profunda reflexión en el peronismo en la Argentina, además de acción en defensa de los derechos de los trabajadores amenazados por el DNU y la ley ómnibus. Esas son las líneas que piensa Agustín Rossi que deben seguir los integrantes de su fuerza política en la provincia de Santa Fe. No las formula de manera tan escueta, ni mucho menos como un eslogan, pero así pueden sintetizarse sus extensas reflexiones sobre la "inimaginable" realidad que vive el país.



No esquiva la autocrítica el ex jefe de Gabinete durante la gestión de Alberto Fernández, que tuvo siempre un rol clave en el Congreso al liderar la bancada kirchnerista y que fue ministro de Defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Advierte que tan legítimo como el triunfo de Javier Milei como presidente de los argentinos es la conformación que los ciudadanos dieron al Congreso de la Nación, donde La Libertad Avanza no ganó, sino que "salió segunda" detrás de Unión por la Patria.

Explicó que poco se habla de manera integral, completa, de la elección general del 22 de octubre del año pasado (cuando la fórmula de Sergio Massa y Rossi quedó a solo 3,3 puntos de la victoria) y se renovaron las Cámaras del Congreso: poco más de la mitad de los diputados (130 de 257) para el periodo legislativo 2023-2027 y un tercio de los miembros (24 de 72) del Senado de la Nación, para el tramo 2023-2029.



Periodista: - Al comenzar la charla, compartimos la palabra "inimaginable" para describir la etapa que vive el país. ¿Cuál es la autocrítica del kirchnerismo para entender lo que ocurre?

Rossi: - Había sin dudas un estado de insatisfacción. Existía, era palpable. Y hoy existe en el conjunto de la sociedad argentina. Y también con las políticas públicas que se llevaron adelante en los últimos años. Esa bronca fue bien capitalizada por un personaje político que tres años antes no existía en la política argentina. Hay que reconocer que el candidato que se impuso le transmitió a una parte del electorado cierta cuota de esperanza. Dijo "Conmigo se va a terminar la decadencia" o aquella frase tramposa sobre la dolarización que fue su fetiche de las Paso… que muchos habrán interpretado que implicaba cobrar en dólares el mismo número que ganaban en pesos.

Pero más allá de eso, fuimos nosotros los que no pudimos recuperar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se dio durante la gestión anterior. Con Mauricio Macri cayó un 20%. Pero con Alberto Fernández no recuperó.



Sin dudas, se siguió perdiendo, según cada caso, poder adquisitivo entre los trabajadores registrados frente a la inflación, pero el tema es que esa baja fue mucho mayor en el mundo del trabajo que no está en relación de dependencia.

- Trabajadores cuentapropistas, sean monotributistas o no.

- Ese es el aspecto, el de la economía del trabajador no registrado, el que debemos estudiar como espacio político. Y darle respuestas. Más aún: hoy desde el peronismo no tenemos interlocución con un 45% de trabajadores no registrados, sin relación de dependencia. El otro 55% sí tiene derechos, convenios, paritarias, aguinaldo, vacaciones pagas, horas extras… Sin embargo, los monotributistas, los autónomos y mucho menos los desocupados carecen de esas conquistas.

Creo que el peronismo es eficiente y los trabajadores nos tienen confianza en la defensa de los derechos laborales, pero es cierto que hemos perdido capacidad de actuar con ese otro mundo del trabajo al que hemos defraudado económicamente.

- Sin embargo, trabajadores formales con derechos e informales sin ellos son parte de una misma realidad económica.

- Siempre pienso en el ejemplo concreto de dos hermanos, que tienen su familia y trabajan, con igual capacitación en ámbitos distintos. Supongamos que uno es empleado en una empresa metalúrgica y que el otro es electricista y trabaja por su cuenta. El primero tiene en junio medio aguinaldo, el monotributista no. Los hijos del primero tienen el salario familiar, pero los del otro hermano, nada. Y así sucede con comerciantes pequeños, con toda la mano de obra de las aplicaciones y otras formas laborales que ya existían, que la pandemia multiplicó y que tenemos que analizar como espacio político.

- ¿Es lo que se ve ahora, con el diario del lunes?

- No, como candidato a senador nacional por Santa Fe, ya en 2021, propuse la posibilidad de que exista un aguinaldo para los monotributistas… Es un camino que tenemos que tener en cuenta. Mi autocrítica, en mi espacio político, es sobre todo esa: no tenemos hoy interlocución sobre un sector importante de la fuerza laboral en la Argentina. No tenemos diálogo, no los convocamos, no tenemos cómo interpelarlos… Y mayoritariamente no nos terminaron acompañando en la elección. Hay que admitirlo, el sector que más perdió con los meses de altísima inflación que hemos tenido es el trabajador no registrado. Quien tiene el salario en blanco y paritarias perdía por muy poco o al menos le empataba a la inflación. Sin dudas, perdía más en los meses intermedios de cada negociación paritaria y luego se recuperaba en esa carrera al discutir salarios. Pero el trabajador no registrado perdía todo el tiempo.

- ¿Cómo ve al gobierno santafesino?

- Aún es prematuro juzgar y le deseamos lo mejor al gobernador. Me solidarizo con Maximiliano Pullaro y su familia ante las amenazas que ha sufrido y también con los compañeros trabajadores que fueron despedidos al objetarse decretos de la gestión anterior. Espero que se los reincorpore en acuerdo con los gremios estatales.

"Hay que respetar todos los resultados electorales"

El ex candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, señaló que en el debate nacional, hoy "los libertarios te dicen: 'nosotros ganamos y gobernamos, sacamos el 56% de los votos' y por lo tanto 'todos tienen que hacer lo que nosotros decimos porque tenemos esa legitimidad de origen', pero no pueden hacer lo que quieran. Hay que leer el resultado electoral en forma completa: el mismo pueblo argentino que le dio el triunfo a Milei también conformó el Congreso actual. Fue en la elección general que ganó Unión por la Patria y quedó segunda La Libertad Avanza. En el proceso electoral los argentinos le dijeron a Milei que iba a ser presidente, pero también que tenía que gobernar con este Congreso".

"Si realmente existiese un comportamiento democrático del gobierno nacional, deberían buscarse acuerdos y consensos. Hay una peligrosidad en ese discurso de desconocimiento del Congreso que también lleva a desconocer las instituciones de la democracia argentina para gobernar, no tienen convicción democrática. La extorsión al Congreso no reconoce el resultado electoral. Milei no ganó en primera vuelta, sino en un ballotage porque le prestaron votos otros espacios políticos".

"La delegación de facultades en favor del presidente, incluidas en el DNU y en la ley ómnibus, perfilan un Poder Ejecutivo que quiere apropiarse de las facultades propias del Congreso y así gobernar autoritariamente. Más aún, vale la pena leer un hilo en X de Vilma Ibarra, muy interesante", recomendó Rossi.

La ex secretaria Legal y Técnica de la presidencia explica en esa red que un DNU debe ser redactado por los ministros y que no basta con que ese decreto tenga sus firmas. "Ella destaca que como vimos todos en el Congreso, los funcionarios nacionales no conocían el contenido del DNU, y admitieron públicamente que no los redactaron. Fue confeccionado con estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires que representan a grandes grupos económicos. Cada uno de esos sectores concentrados puso lo que consideró necesario y lo enviaron. Por eso es nulo el DNU, no fue redactado por los ministros, por las áreas legales y técnicas de cada ministerio. Ellos mismos dicen que no participaron de la elaboración del DNU y por lo tanto es inconstitucional y de nulidad absoluta", sostuvo.

Massa cuestiona el proyecto de Ganancias

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa cuestionó al Gobierno por su intención de modificar el piso del impuesto a las Ganancias, lo cual provocaría que unos 800.000 trabajadores vuelvan a pagarlo.

"Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0.76 puntos del PIB aumentando el Impuesto PAIS y trasladando el costo a precios, le sacan a la gente la devolución de IVA, 0.25 del PIB", sostuvo el líder el Frente Renovador.

En un comunicado, señaló además que "mientras se llevan por súper cosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1.3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0.23 del PIB. Mientras regalan en el blanqueo 1.4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen Ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0.17 del PIB) perjudicando así a 823.000 trabajadores".

Massa afirmó que la postura del Gobierno constituyen "rarezas de la libertad" y remató: "el salario no es Ganancia".

El Poder Ejecutivo anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer un mínimo no imponible de Ganancias de $1.350.000. Actualmente, solo pagan ese tributo quienes perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Cuando el presidente Javier Milei era diputado, votó a favor de derogar la cuarta categoría de Ganancias, pero ahora decidió revertir esa medida como una de las medidas a tomar en busca del equilibrio fiscal. Es que si se aprueba el proyecto oficial, el Gobierno aumentaría sustancialmente la recaudación, ya que la derogación de la cuarta categoría implicó una pérdida de $1 billón en recursos fiscales.

Con informacion de El Litoral.