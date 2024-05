Anitta pierde MILES de seguidores por cambiarse de religión ¿a cuál pertenece ahora? Te contamos

Parece que Anitta no tiene muy contentos a sus fans por una decisión en su vida personal que provocó que miles dejaran de seguirla.

Todo se trató de unas recientes imágenes en su cuenta de Instagram donde se le ve en un ritual de iniciación de la Santería, lo que al parecer a muchos no les gustó la idea.



Y es que estas tomas son parte de su nuevo video musical Aceita, en donde explicó parte de la historia de esta religión.



Según se dijo esto provocó que la intérprete de Envolver perdiera más de 20 mil seguidores logrando que ella reaccionara y enviara varios mensajes al respecto.

“Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento energía divina emanando hacia mí, siento la energía contraria. Tengo fe, no tengo miedo. En mi nuevo video musical aparecen imágenes de varios tipos de creencias. Siento una profunda pasión por distintas manifestaciones de fe, distintas formas de conectar con el espíritu. En ninguno de ellos siento que al morir seremos castigados y juzgados, siento que vamos a donde sea que esté vibrando en la misma frecuencia que mi espíritu. Y aquí, en esta vida, mi compromiso conmigo mismo es vibrar en la frecuencia de luz más alta que pueda. No quiero castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me están atacando ahora mismo por exponer mi religión. Quiero que sigan el camino de la evolución. Cada una a su tiempo. Si seguimos exigiendo que los demás piensen igual que tú, si seguimos siendo intolerantes, si no aprendemos a renunciar a una cosa u otra en nombre de la paz, encontrando un término medio, nuestro mundo acabará en guerra, matándose unos a otros para tener razón al final de la discusión. Puede que incluso olvide cómo empezó la discusión. Es simplemente una lucha por luchar”, aseveró Anitta.

Fuente:Pronto