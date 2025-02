Estos pantalones palazzo de la nueva colección de Nike harán que te olvides de los leggings

Lo sabemos, hablar de Nike es hablar de deporte, pero la nueva línea del gigante americano juega a esquivar los estereotipos. Y es que aunque la parte técnica permanece, la estética aboga por derribar las fronteras entre la vida y los entrenos.

Nike 24.7, que así se llama esta colección cápsula, juega con la comodidad de los materiales ImpossiblySoft y PerfectStretch (ambos extra elásticos y ligeros además de resistentes al sudor), pero sobre todo con las líneas y los colores neutros. De ahí que, más allá de prendas como su falda tableada o sus camisas stretch, una de las joyas de la corona sean sus pantalones palazzo.



Tan cómodos como unos leggings (igual de elásticos, ligeros y versátiles), pero con el extra de sofisticación que brinda este tipo de silueta, los nuevos palazzo 24.7 de Nike son ideales para todos esos días en que no quieres que la comodidad se interponga en la estética de tu look. Lo mejor es que si no quieres pensar, la posibilidad de un total look en el mismo tono te pondrá las cosas extra fáciles. Y es que todas las prendas de la línea han sido pensadas para combinarse entre sí.

Así que si tú también eres de las que se resiste a abandonar las prendas deportivas incluso en el día a día, esta línea es para ti. Ir tan cómoda a la oficina como al gimnasio nunca fue tan fácil.



Fuente: Vogue