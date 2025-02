Scavino formalizó su candidatura en medio de un escándalo en la UCR de Rafaela

Finalmente, lo que hace ya más de un mes R24N había confirmado, hoy se concretó y el periodista de ADN, medio que recibe una impúdica pauta publicitaria que se paga con las tasas altísimas que Viotti cobra a todos los vecinos, hoy se confirmó por medio de una publicación efectuada por el mismo periodista en sus redes sociales.

La pauta publicitaria que la Municipalidad destina a los diferentes medios, es abierta discriminatoria y con la designación del periodista se concreta lo que se sospechaba desde hace mucho tiempo, ADN tiene una dolosa preferencia que seguramente deberá ser investigada por algún fiscal, ya que el tráfico de influencias puede ser uno de los delitos cometidos.

Viotti hace un abuso de poder y un mal desempeño de su función cuando le da pauta publicitaria a medios absolutamente sin ningún tipo de tráfico y por ende sin que cumplan con la función que la difusión de los actos de gobierno debe tener.

La designación de Scavino y la conformación de las listas generó dentro del centenario partido Radical un verdadero cimbronazo. Ayer, sin ir más lejos, trascendió extraoficialmente que existió una discusión muy acalorada entre dos integrantes del gabinete de Viotti que debió ser sanjada por la seguridad misma de la Municipalidad.

Una de las últimas compulsas realizadas por un conocido encuestador de Rafaela y que un colaborador estrecho de Viotti tiene en su poder, da cuenta que la formula que presiden Scavino y que hoy se dio a la luz, no es de preferencia de la gente y corre desde atrás, muy lejos y con pocas posibilidades de obtener una victoria.

Nací en la ciudad de Rafaela, un lugar que siempre me ha dado mucho y que llevo con orgullo en mi corazón. Desde jovén, me interesé por el periodismo, una pasión que me permitió crecer y destacarme en este ámbito, trabajando con responsabilidad y compromiso. A lo largo de mi carrera, tuve la oportunidad de desempeñarme en diversos medios de comunicación, y fue allí donde entendí lo fundamental que es la información objetiva, veráz y el contacto cercano con la comunidad.

Hoy, asumo con mucha responsabilidad y entusiasmo el desafío de ser concejal de mi ciudad, Rafaela. Mi objetivo es poder contribuir asu crecimiento y desarrollo, trabajando codo a codo con el intendente Leonardo Viotti para generar proyectos que mejoren la infraestructura, la calidad de vida y las oportunidades para nuestros vecinos.

Con la experiencia adquirida a lo largo de mi carrera en el periodismo, busco ser un puente entre la ciudadanía y el gobierno local. Mi compromiso es estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y propuestas, y llevarlas al ámbito legislativo para generar soluciones concretas. Rafaela tiene un gran potencial, y me esfuerzo cada día por ser parte de ese cambio positivo que tanto anhelamos.

Mi tarea como concejal es trabajar para una ciudad más moderna, inclusiva y sostenible, con una mirada puesta en el futuro y en el bienestar de todos los rafaelinos. Mi comporomiso es que, juntos, podamos construir una Rafaela mejor, con más oportunidades y calidad de vida para todos.