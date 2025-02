David Beckham y BOSS reinventan la ropa interior masculina

Todos los hombres quieren parecerse a David Beckham, y ahora más que nunca. El exfutbolista, ícono de estilo y referente de la moda masculina, vuelve a acaparar miradas con su última colaboración: BOSS ONE Bodywear. En esta nueva campaña, Beckham no solo reafirma su estatus como símbolo de elegancia y sofisticación, sino que también eleva el concepto del bodywear masculino a un nuevo nivel. Con una colección que combina diseño, comodidad y lujo accesible, BOSS y Beckham nos demuestran que la confianza y el estilo empiezan desde la primera capa de ropa.

David Beckham vuelve a brillar como el rostro de la moda con la nueva campaña de ropa interior de BOSS. La marca ha apostado fuerte con su colección BOSS ONE Bodywear, y para ello ha reunido a un equipo de lujo: el icónico futbolista y empresario como imagen principal, bajo la dirección del legendario dúo de fotógrafos Mert y Marcus. Esta campaña no solo representa una renovación del clásico estilo de BOSS, sino que también sienta un precedente en la industria del bodywear masculino.

Daniel Grieder, CEO de HUGO BOSS, destaca que la llegada de esta colección representa un nuevo hito en la colaboración con Beckham: “El bodywear es una categoría icónica, y con esta campaña buscamos inspirar a nuestros clientes y seguidores en todo el mundo”. La visión de la marca es clara: combinar diseño, comodidad y una estrategia de marketing global sin precedentes.

Una colección creada para redefinir la comodidad



BOSS ONE Bodywear se compone de piezas esenciales de ropa interior masculina que destacan por su calidad y diseño minimalista. La colección incluye trunks, briefs, camisetas y tank tops en tonos clásicos blanco y negro, confeccionados en una mezcla de algodón y elastano que se adapta perfectamente al cuerpo. La idea detrás de esta propuesta es ofrecer prendas que no solo luzcan bien, sino que también brinden confort y confianza durante todo el día.

La estética de la campaña ha sido cuidadosamente trabajada por la agencia Team Laird, permitiendo que Mert y Marcus apliquen su característico estilo cinematográfico a través de imágenes y videos impactantes. En uno de los spots, Beckham es visto descendiendo de un clásico auto deportivo y entrando a su apartamento en Nueva York, mientras el icónico tema “In the Air Tonight” de Phil Collins marca el ritmo de la escena. En un giro atrevido, el video culmina con Beckham revelando su look en BOSS ONE Bodywear negro, capturando la esencia de la sofisticación masculina.

Beckham: Un regreso inesperado a la moda interior

David Beckham ha sido durante años un referente en la industria de la moda, pero su participación en esta campaña fue una sorpresa para muchos. “Una vez dije que mis días como modelo de bodywear habían terminado, pero cuando BOSS me compartió su visión para esta colección y trajeron a mis amigos Mert y Marcus para capturarla, no pude negarme”, confesó Beckham. Además, destacó la calidad de las prendas y su orgullo de formar parte de esta colaboración estratégica a largo plazo con la marca.



Un evento exclusivo para un lanzamiento de lujo

Para celebrar la llegada de BOSS ONE Bodywear, la marca organizó un evento de lanzamiento el pasado 30 de enero de 2025 en Lightroom, un espectacular espacio en Kings Cross, Londres. La noche estuvo llena de momentos impactantes, con una proyección en pantallas 360° de la campaña, juegos de luces inmersivos y un ambiente electrizante. Entre los invitados destacaron figuras de la moda y el entretenimiento, quienes disfrutaron de Golden Martinis preparados por la marca de ginebra de lujo Seventy One, mientras los reconocidos DJ Mark Ronson y Honey Dijon pusieron el ritmo de la noche.



El lanzamiento de BOSS ONE Bodywear está respaldado por una de las estrategias de marketing más ambiciosas de la marca hasta la fecha. Por primera vez, los anuncios de la colección llegarán a la pantalla grande en salas de cine, así como a plataformas de streaming como Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Paramount Plus y Sky TV. La imagen de Beckham también aparecerá en vallas publicitarias y escaparates de tiendas BOSS en las principales ciudades del mundo.

En redes sociales, la campaña contará con la participación de más de 100 talentos que compartirán su estilo con BOSS ONE. Además, la marca ha apostado por una innovadora estrategia de ventas con la instalación de máquinas expendedoras de ropa interior en puntos clave de Europa y Estados Unidos. Como parte de su expansión, BOSS también ha programado la apertura de más de 100 pop-ups en tiendas premium de todo el mundo, donde se exhibirá la colección en un formato exclusivo y vanguardista.

Disponibilidad y exclusividad

BOSS ONE Bodywear estará disponible a partir del 1 de febrero en el sitio oficial de la marca, tiendas BOSS y puntos de venta seleccionados a nivel mundial. La colección promete convertirse en un referente del lujo accesible y la sofisticación en el mundo de la moda masculina.



Con esta campaña, BOSS y David Beckham no solo refuerzan su alianza, sino que también elevan el estándar del bodywear masculino, demostrando que la elegancia y la comodidad pueden ir de la mano.

