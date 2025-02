El Gobierno se mantiene incólume ante las críticas contra la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla

La cúpula del Gobierno se mostró inmutable en la Casa Rosada mientras se precipitaba como un huracán una andanada de críticas de todo el arco político y las asociaciones de abogados contra la designación por decreto de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema. De la misma forma se enfrentaban a las formalizaciones de las primeras presentaciones judiciales para frenarlas. “Las esperábamos. Pero denotan una gran hipocresía”, dijeron en Casa Rosada. No darán el brazo a torcer con ninguno de los dos, dejan saber, mientras crece el malestar por la demora del Máximo Tribunal en definir si les tomará juramento.

El Presidente se mantiene incólume en la defensa de sus decretos y, en particular, del magistrado más cuestionado -Lijo-. Esto a pesar de que la semana pasada desde su entorno habían deslizado que tenían varios nombres en carpeta para reemplazarlo si el Senado rechazaba su tratamiento -como finalmente ocurrió-. Hablaban de Carlos Lapplacette, de Alberto Bianchi, de Ricardo Manuel Rojas y de Ricardo Ramírez. Todos ellos quedaron olvidados por el Gobierno, hasta nuevo aviso.

En la Casa Rosada la Corte Suprema es el tema excluyente. A Balcarce 50 llegó temprano Santiago Caputo, artífice del decreto junto a su mano derecha, María Ibarzábal, y defensor a ultranza de las nominaciones. El consultor sin cargo fue y vino, como ayer, desde el despacho de Karina Milei al de Javier Milei y de vuelta al propio, en el Salón Martín Fierro del primer piso.

Ayer por la tarde, se apersonó en ese salón que aúna distintos despachos -donde tienen oficina Santigo Caputo y los funcionarios del área de Comunicación que lidera Manuel Adorni- el libertario autor de las “misas” en el streaming “Carajo”, Daniel Parisini - alias “el gordo Dan” en Twitter-. Fue para ver a Juan Carreira -alias Juan Doe-. El tema del día que se les instruyó “mover” a los libertarios mientras estallaban las críticas contra los decretos de Milei en redes fue un hecho de inseguridad contra una nena en la provincia de Buenos Aires.

Santiago Caputo hizo un paréntesis del tema Corte sobre mediodía, cuando recibió a Diego Chaher, el funcionario encargado de acondicionar las sociedades del Estado para venderlas (discutieron la estrategia frente a la medida cautelar interina para frenar la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, y luego el funcionario se dirigió al Ministerio de Justicia a ultimar detalles). Y después, por la tarde, se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y el Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi.

Cerca del Presidente creen que la Corte “debería” tomarle juramento a los jueces, y están convencidos de que si no lo hiciera, estaría cometiendo una “hipocresía”. “Podrán no hacerlo esta semana, y los jueces no se sentarán el 1ro de marzo en el Congreso. Pero no pueden no hacerlo”, dijo un alto funcionario nacional que frecuenta a Milei.

Mientras tanto, esperaban críticas de Mauricio Macri. El PRO ya se manifestó en la línea que esgrimió el ex mandario en varias ocasiones, con una clara disidencia frente a la designación de Ariel Lijo. Para esta semana, el fundador del partido había prometido descargarse una vez más contra Santiago Caputo por las acusaciones que hizo en su contra la semana pasada el titular de la Administración General de Puertos, Iñaki Arreseygor. Seguramente el ex mandatario va a unir ambos cuestionamientos en un solo comunicado o entrevista.

Algunos alfiles de PRO ya salieron a adelantar su acérrima oposición. Entre ellos, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza. Del otro lado, también se expresó en contra el PJ de Cristina Kirchner. El titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, que responde a CFK, ya planteó su descontento, luego de que el Gobierno se negara a negociar, como quería la ex presidenta, una ampliación de la Corte, el nombramiento de una mujer afín al peronismo K, el Procurador General y las vacantes en los juzgados.

A las 11, el ministro Manuel Adorni dio su conferencia en el segundo piso de la sede del Gobierno, algo inusual para un miércoles. La rueda de prensa se había confirmado la noche anterior, justamente a partir de la firma de los decretos de Milei, para aclarar y defender la postura libertaria. El vocero insistió con la defensa de la decisión. Poco después, en privado, en la Casa Rosada celebraron la resolución de la Cámara federal que le concedió la licencia a Ariel Lijo para que asuma como juez de la Corte Suprema.

Milei se quedó en Olivos en el día de ayer, y se mantuvo en silencio después de firmar y publicar en el Boletín Oficial el decreto. Pero no sé privó en las redes sociales. El Presidente no escribió nada, pero retuiteó un mensaje donde el libertario Nicolás Márquez respaldaba al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la discusión con la titular de Confianza Pública, Graciela Ocaña, por Lijo. Es decir, le dio su apoyo al miembro de su Gabinete, a quien había recibido el día anterior en la reunión de los ministros de los martes y sobre quien se disiparon los intentos de renuncia que arreciaron desde el estallido del criptogate.

