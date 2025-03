El gesto de Cristina Kirchner en medio de la tensión entre Kicillof y Milei por la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires

La presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, Cristina Kirchner, respaldó el pronunciamiento del PJ bonaerense, que repudió enérgicamente las declaraciones del presidente Javier Milei, quien pidió la renuncia del gobernador Axel Kicilof y amenazó con intervenir la Provincia de Buenos Aires.

La ex jefa de Estado y referente opositora le dio difusión en sus redes sociales al comunicado del Consejo Nacional Federal del PJ, que calificó esta amenaza como “gravísima” e “insólita”.

El texto del PJ nacional apuntó contra Milei por su “absoluta falta de respeto por la democracia” y denunció que esas declaraciones responden más a un estado de “desesperación” frente a los escándalos públicos que a una verdadera preocupación por la seguridad en la provincia. “Intentan un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador”, se lee en el escrito que difundió Cristina Kirchner. Además, allí también se enfatiza el rechazo a cualquier intento de intervención a la autonomía bonaerense.

El Partido Justicialista hizo suya la publicación emitida por el PJ bonaerense, que considera que la propuesta de Milei no solo es antidemocrática, sino también una muestra de su incapacidad para manejar la situación de inseguridad que afecta a la provincia. El PJ bonaerense había calificado la amenaza de intervención como un acto de “gravedad institucional” y un claro desafío a la voluntad popular de los bonaerenses que eligieron democráticamente a sus autoridades.

Una reacción contundente

Esta nueva disputa política se dio en el contexto de una creciente preocupación por la seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde los niveles de violencia han aumentado en los últimos meses. Milei, en su intento de encontrar una solución a la crisis, sorprendió esta mañana al reclamar la renuncia del gobernador Kicillof e instalar en el debate público la posibilidad de la intervención directa de la Nación en la provincia.

Lo hizo a través de una publicación en la red social X. El Presidente señaló que la visión del Gobierno nacional sobre la seguridad está en las “antípodas” de la de Kicillof y lo responsabilizó por el incremento del crimen en la provincia. Además, propuso que la Nación intervenga el distrito para aplicar una política de “tolerancia cero”, alineada con las estrategias de seguridad implementadas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el economista Gary Becker.

“Dado que la provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo (...), si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la provincia”, planteó el presidente.

Además del pronunciamiento de respaldo del PJ bonaerense -en manos de Máximo Kirchner- a Kicillof, otros gobernadores se pronunciaron contra la intención presidencial. El gobernador de Santiago del Estero, el radical K Gerardo Zamora, sostuvo en X que “es fundamental para nuestro país, que como hombres de la democracia, rechacemos cualquier intento de socavar la autonomía de las provincias y la institucionalidad que establece la Constitución Nacional. El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación”.

También Sergio Ziliotto, de La Pampa y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, difundieron el mismo mensaje que Zamora.

Gildo Insfrán, mandatario peronista de Formosa, señaló que “no existe democracia ni República Argentina si no hay un respeto irrestricto a la voluntad popular y a la autonomía de las provincias”. Luego añadió que “el pedido de renuncia que realizó el Presidente Milei al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, ataca a los fundamentos más básicos de nuestra democracia y socava los principios federales que dieron origen a nuestra Patria”.

Más tarde otro jefe provincial, el riojano Ricardo Quintela, escribió: “Exigir la renuncia de un gobernador electo por el voto popular es un ataque directo a la democracia. No vamos a permitir este atropello por parte del gobierno nacional. Argentina es un país federal, no una empresa con gerentes a dedo”. Y agregó que “lo que hace Milei hoy con @Kicillofok evidencia un profundo desconocimiento del federalismo y una negativa absoluta a escuchar. En lugar de atender los reclamos legítimos de la provincia de Buenos Aires y cumplir con la transferencia de fondos adeudados, elige la confrontación y el ataque político”.

“Nuestro país necesita diálogo, respeto y federalismo, no agresiones a sus instituciones. No hay lugar para imposiciones ni amenazas: Argentina se gobierna con gestión, no con provocaciones”, cerró.

Además, a Kicillof le expresó su solidaridad la Confederación General del Trabajo (CGT) a través de su Consejo Directivo Nacional. La entidad gremial rechazó el “intempestivo e Injustificado ataque al federalismo y a la institucionalidad democrática” y exhortó al jefe de Estado a “involucrarse con toda la fuerza y los recursos del Estado en la solución de los problemas sociales que aquejan a todos los ciudadanos del país, sin mezquinas distinciones políticas”.

Máximo Kirchner, como máximo dirigente del PJ provincial, esta vez decidió dejar de lado sus diferencias con el gobernador. A través de un comunicado oficial, calificó los dichos de Milei como un “acto de gravedad institucional” y lo acusó de “agredir a los bonaerenses que eligieron democráticamente a sus representantes”. En ese sentido, el dirigente peronista instó al Presidente a dejar de promover enfrentamientos y a trabajar en conjunto con la provincia para resolver la crisis de seguridad.

“Lo llamamos a la reflexión –una vez más– como lo hicimos cuando promovió irresponsablemente la rebelión fiscal para desfinanciar la provincia”, expresó Kirchner. Además, reclamó la restitución de fondos que, según él, fueron recortados por el gobierno nacional: “Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad”.

“Salvo que sólo quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas”, remató Máximo Kirchner.

El líder del PJ bonaerense también denunció que funcionarios y legisladores afines a Milei están impulsando consignas violentas en redes sociales en contra de Kicillof. “Irresponsablemente, sus funcionarios y legisladores promueven consignas violentas y llaman a instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino”, advirtió, y le exigió al presidente que tome medidas para frenar esas prácticas: “Convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos”.

