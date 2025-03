Quién es la funcionaria que Guillermo Moreno echó del INDEC y ahora asesora a Maximiliano Pullaro

Graciela Bevacqua, la exdirectora técnica del INDEC que hoy integra el equipo de Marcos Lavagna y que fue cesanteada durante la intervención de Guillermo Moreno, asesora al gobierno de Maximiliano Pullaro para “modernizar y actualizar los diversos diseños metodológicos” del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe (IPEC), según documentación oficial a la que accedió Letra P.

Cómo asesora Graciela Bevacqua al gobierno de Maximiliano Pullaro

Bevacqua fue contratada el viernes 8 de noviembre de 2024 para una tarea “técnica” en el IPEC, de acuerdo al decreto 2.193 del año pasado, firmado por el gobernador. Allí se argumenta que “se han descartado otros perfiles que no cuentan con la experiencia ni el vasto recorrido en organismos nacionales de la especialista en cuestión, cuyos antecedentes académicos, vasto conocimiento del Sistema Estadístico Nacional y de otros países, como así también la experiencia en asesoramiento para organismos internacionales, prueban que cubre sobradamente los requerimientos para el servicio requerido”.



En la misma línea, el decisorio agrega que “dada la especificidad de la cuestión a abordar y la necesidad de contar con un amplio conocimiento de los criterios metodológicos que se han venido aplicando en el INDEC, como organismo rector en la mayoría de los operativos provinciales, es que la labor propuesta no puede ser llevado a cabo por personal de planta permanente del Instituto, al menos no con la idoneidad que la misma garantiza”.

Por eso, afirma el decreto, “se ha propuesto a la licenciada Bevacqua, cuyo perfil encuadra en la especificidad buscada para avanzar con el objetivo de modernizar y actualizar los diversos diseños metodológicos inherentes a cada uno de los operativos que en el Instituto se desarrollan”.

Un posible cambio del cálculo de la inflación en Santa Fe

Fuentes de la Casa Gris explicaron a este medio que la tarea actual de Bevacqua pasa “especialmente por alcanzar y mantener los estándares estadísticos internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, aunque aclararon: “Hoy no estamos trabajando todavía en la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero es obvio que si a nivel INDEC llegan a actualizar la canasta del IPC nacional, vamos a contar a través de ella del expertise para hacer algo similar acá después”.

Existe desde hace tiempo un debate sobre el cálculo de la inflación por el uso de una canasta basada en la Encuesta Permanente de Hogares de 2004 y no en la más contemporánea de 2018. Las voces críticas opinan que esa desactualización provoca que el índice subestime el ritmo real de los precios, teniendo en cuenta que el peso de los servicios hoy es mucho mayor que a principios de siglo.

Además, la propia especialista designada por el gobierno santafesino participa activamente de esas discusiones. Una gacetilla del INDEC con fecha 1 de diciembre de 2023 da cuenta de una “misión técnica del economista especialista de la División Sector Real del Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional, Brian Graf, para trabajar en el proyecto de cambio de base del IPC”, quien fuera recibido por el “equipo técnico” del organismo, entre cuyos integrantes se encuentra la “asesora Graciela Bevacqua”.

“A lo largo de las cinco jornadas de trabajo, el representante del organismo realizó sugerencias y aportes sobre la nueva metodología, las ponderaciones, las formas de relevamiento, la terminología técnica y el período de referencia, entre otros temas relacionados al IPC”, precisa el comunicado.

Según publicó días atrás el periodista Leandro Renou en Página 12, el propio Graf volvió en octubre de 2024 a reunirse con el equipo del INDEC y recomendó que el nuevo IPC se anuncie en noviembre para comenzar a ser aplicado en enero de 2025, algo que finalmente no ocurrió. En esa misma nota se menciona a Bevacqua como actual “asesora del organismo estadístico”.

Entre Mauricio Macri y Miguel Lifschitz

Cuando Cambiemos ganó la elección en 2015 y Mauricio Macri asumió la presidencia, Graciela Bevacqua volvió al Indec, pero duró poco. Apenas dos meses después de recuperar su lugar, fue echada por el entonces titular del organismo estadístico, Jorge Todesca. El motivo de la disputa: la especialista se negó a diseñar un nuevo IPC en un plazo corto y el funcionario la acusó de “actuar desde una torre de marfil”.

En aquel contexto, Bevacqua tuvo a mitad de 2016 su primer vínculo con Santa Fe. Por decreto Nº 1.854 del 25 de julio, el entonces gobernador Miguel Lifschitz autorizó la contratación de la experta por considerar que sus “antecedentes académicos, vasto conocimiento del Sistema Estadístico Nacional y de otros países, como así también la experiencia en asesoramiento para organismos internacionales, prueban que cubre sobradamente los requerimientos para el servicio en cuestión”.

Esa relación contractual se fue renovando año tras año hasta el fin de la última gestión del Frente Progresista, Cívico y Social.

