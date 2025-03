Cococcioni: "En Santa Fe defendemos a los policías, pero no toleramos ilícitos"

"Nosotros no tenemos ningún empacho en decir que apoyamos al personal policial que trabaja correctamente, y voy a ir un escalón más: apoyamos al personal policial cuando se lo cuestiona alegando alguna situación de posible uso excesivo de la fuerza o algún abatimiento en enfrentamiento, como fue el caso Noceli (el policía acusado de homicidio en un intento de robo) o otros similares. Nosotros en esos casos siempre pero siempre vamos a defender al policía y no al delincuente; eso que quede claro. Ahora, cuando el personal policial participa de actividades que claramente implican un involucramiento en la actividad criminal, no va a haber ningún tipo de contemplación".

Como una declaración de principios, el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, ratificó los términos en que la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro aborda la cuestión de la seguridad pública y la eventual comisión de delitos o violación de derechos por parte de los agentes de seguridad.

Casos en investigación

Cococcioni fue consultado por El Litoral acerca de dos casos resonantes actualmente en investigación, como el del policía Cristian Abrigo, que desapareció a fines de febrero tras salir de su casa en barrio La Esmeralda y cuyo cadáver fue encontrado en Progreso con dos disparos en la cabeza; causa por la cual uno de los imputados es también policía.

"Hay un grado importante de esclarecimiento pero prefiero no inmiscuirme en esa cuestión porque entiendo que llegado el caso los fiscales ventilarán las evidencias que corresponda y con los pormenores en el momento que lo estimen oportuno", señaló.

En tanto, sobre la causa que involucra a seis policías de la Brigada Motorizada de Rosario y una médica de la institución en supuestas maniobras criminales vinculadas al narcotráfico, consignó que "es una investigación que también debo decir, se trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad con la Dirección General de Asuntos Internos de la de la Policía de la provincia de Santa Fe, con lo cual obviamente es un tema que no nos toma de sorpresa, porque justamente se deriva de una actuación coordinada y proactiva entre el Ministerio Público de la Acusación y los organismos ejecutivos y policiales con potestades disciplinarias y de control".

Control

Pero con referencia a la actitud de la provincia en todas las causas en las que se comprometa a personal policial, indicó que "nunca tomamos medidas anticipadas para no perjudicar la investigación. Porque si uno dicta una medida a veces de puesta en disponibilidad, o un traslado, o un apartamiento o una separación de una función, de alguna manera también da a entender que algo no está bien, que algo es sospechoso y y eso puede llegar a perjudicar la investigación".

"Entonces, siempre la actitud nuestra es no innovar cuando sabemos que hay una investigación en marcha conducida por la fiscalía. Una vez que se devela al menos un primer tramo investigativo, vienen las medidas administrativas de disponibilidad, de sumarios y todo lo que es la cuestión más interna. Pero de nuestra parte el mensaje sigue siendo el mismo, porque nosotros al policía que trabaja y hasta el que se enfrenta físicamente a los delincuentes en su trabajo, lo vamos a respaldar de manera absoluta", añadió.

Cococcioni aclaró que en los casos en que esto no es así, la reacción en ningún caso es corporativa: "Creo que los primeros indignados son los policías que cumplen correctamente con su trabajo y que ven que por alguno que se desvía del camino se mancha el uniforme y se afecta el prestigio de la institución".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.