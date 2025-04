Leandro Santoro comparó a Milei con Trump: «Es parecido, incluso con menos consistencia y más irresponsable»

El diputado nacional y candidato a legislador porteño, Leandro Santoro, volvió a mostrarse crítico con el presidente Javier Milei y dejó definiciones políticas de cara al futuro electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista en A24, el dirigente reafirmó su identidad ideológica al asegurar que “siempre me definí como alfonsinista”, aunque reconoció que hoy forma parte de una coalición donde convive con el peronismo. “Quiero construir una coalición más amplia, con peronistas y con no peronistas, sino no se gana la Ciudad”, afirmó, y sostuvo que esa lógica fue la que utilizó Mauricio Macri para llegar al poder porteño.

Leandro Santoro insistió en que el desafío opositor es ampliar el espacio, no solo por una cuestión electoral, sino para representar a un electorado diverso. “Finalmente fue lo que hizo Macri cuando pudo conquistar esta Ciudad”, recordó, en una clara apelación a la necesidad de superar los límites tradicionales de los frentes políticos.

Sobre Milei, el legislador fue terminante: “Lo veo más parecido a Donald Trump, incluso con menos consistencia y más irresponsable”, dijo, al comparar al presidente argentino con el exmandatario norteamericano. A su juicio, el estilo del libertario se sostiene en una lógica de provocación permanente. “Veo un fanático, una persona desmesurada que es capaz de agredir a cualquiera para ganar centralidad política”, sostuvo.

Leandro Santoro también apuntó contra actitudes institucionales que considera peligrosas. “Cuando quiere imponer una discusión de la manera que la quiere imponer, cuando agrede a los demás, cuando nombra a jueces de la Corte por decreto, cuando quiere hacer un acuerdo con el FMI sin que pase por el Parlamento, eso es una novedad”, expresó. En ese sentido, alertó sobre una forma de gobernar que, en su opinión, se aparta del marco democrático y busca concentrar poder sin diálogo ni controles.

Con tono crítico pero enfocado en la construcción política, Santoro planteó que el camino no es la confrontación, sino la ampliación del diálogo. “Hay que construir una mayoría con todos los sectores que valoren la democracia y la república”, dijo, convencido de que solo una propuesta con amplitud y responsabilidad puede ofrecer una alternativa real frente al avance del oficialismo libertario.

